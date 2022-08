Η πολιτιστική ατζέντα της Τρίτης

Στο πλαίσιο της έκθεσης «Ammophila vol.3: There Was Land Here Before», που φιλοξενείται στο Σχολείο Ελαφονήσου και διερευνά τους τόπους και τις κυρίαρχες αφηγήσεις τους, η μουσική παράσταση «το post-truth είναι/άλλο ένα παιχνίδι/με το νερό που παίζω/ενάντια στο στόμα μου» παρουσιάζεται σήμερα και αύριο στο Αρχαιολογικό Μουσείο Νεάπολης Βοιών. Στις 7.30 μ.μ., Λεωφ. Δημοκρατίας.

Ολοκληρώνεται σήμερα, στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου στα Χανιά, η έκθεση φωτογραφίας του Ηλία Μπουργιώτη «Το βλέμμα της αιωνιότητας» που διοργανώνεται από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων και είναι αφιερωμένη στον Θόδωρο Αγγελόπουλο. Από τις 10 π.μ., πλ. Κατεχάκη.

Τον «Βυζαντινό Εσπερινό» και τη «Μικρά Ασία» του Απόστολου Καλδάρα, καθώς και τραγούδια από χώρες προέλευσης των σύγχρονων προσφύγων, ερμηνεύουν οι Ανδρέας Καρακότας και Ιωάννα Γιαννοπούλου στο πλαίσιο της συναυλίας «Μνήμη και βαθιά σημάδια» που παρουσιάζεται στο Κάστρο Τρικάλων. Ενορχήστρωση, Σάκης Κοντονικόλας. Στις 9 μ.μ., Σαράφη 44.

Η έκθεση ζωγραφικής της Γκίλντα Φρούμκιν με τίτλο «To Ανθρώπινο Πέρασμα» και με έργα ρεαλιστικά και ακροθιγώς μεταφυσικά στα οποία η ανθρώπινη παρουσία υπονοείται, παρουσιάζεται στην Εστία του Πύργου Καλλίστης. Από τις 10 π.μ., Σαντορίνη.

Μια τζαζ μουσική βραδιά με τίτλο «Broken Blue» παρουσιάζει το «Spiral Trio» των Σπύρου Μάνεση (πιάνο), Αρίωνα Γυφτάκη (κοντραμπάσο) και Αναστάση Γούλιαρη (τύμπανα) στο 16 Μουσικό Φεστιβάλ Αίγινας. Στις 9 μ.μ., Αυλή Ναού του Σωτήρος.