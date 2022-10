Ο αληθινός Πολ Νιούμαν: Νέο βιβλίο αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές της ζωής του

Η Μελίσα Νιούμαν είπε κάποτε στον πατέρα της, Πολ Νιούμαν, ότι τον φαντάστηκε να στέκεται μπροστά από μια τεράστια διαφημιστική πινακίδα που απεικονίζει το όμορφο πρόσωπό του. Αλλά ο ίδιος επιθυμούσε ο κόσμος να τον βλέπει ως τον πραγματικό του εαυτό και όχι όπως είναι μπροστά στα φώτα της δημοσιότητας.

Αυτή η επιθυμία βρίσκεται «στην καρδιά» των απομνημονευμάτων «Paul Newman: The Extraordinary Life of an Ordinary Man» που κυκλοφόρησαν τώρα, 14 χρόνια μετά τον θάνατό του. Το υλικό άρχισε να συγκεντρώνεται πριν από 36 χρόνια όταν ο θρυλικός σταρ του Χόλιγουντ ρώτησε τον κοντινό του φίλο Στιούαρτ Στερν να κάνει μια συνέντευξη όχι μόνο με τον ίδιο αλλά και με τη σύζυγό του, την Αμερικανίδα ηθοποιό Τζοάν Γούντγουορντ καθώς και άλλους συγγενείς και φίλους που παρακολούθησαν την εξέλιξή του από άγνωστο μέλος της δημιουργικής ομάδας του Actor Studio στη Νέα Υόρκη σε ένα από τα πιο δημοφιλή πρόσωπα στη βιομηχανία ψυχαγωγίας. Εκτός όμως από την καριέρα, ο Νιούμαν ζήτησε από τους συνεντευξιαζόμενους να μιλήσουν με ειλικρίνεια για εκείνον. Ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι έζησε μια δυστυχισμένη παιδική ηλικία που εξακολουθούσε να τον επηρεάζει. Μεταξύ άλλων, εξομολογεί τη σχέση του με το αλκοόλ, τα συζυγικά προβλήματα αλλά και πτυχές της επαγγελματικής του ζωής.

Η κυκλοφορία του βιβλίου, έρχεται μετά τη σειρά ντοκιμαντέρ του HBO με τίτλο «The Last Movie Stars» που εξερευνούσε τη ζωή του Νιούμαν με την Γούντγουορντ.

Ένα μεγάλο, «εσωτερικό» ταξίδι

«Προσπαθούσε να βρει έναν τρόπο για να νιώσει καλύτερα», είπε η μικρότερη κόρη του Κλέα Νιούμαν Σόντερλαντ, η οποία έγραψε τον επίλογο στο βιβλίο. «Ήταν ένα μεγάλο, “εσωτερικό” ταξίδι και οι συνεντεύξεις αποτελούσαν μέρος αυτής της διαδικασίας».

Αλλά το 1991, ο ηθοποιός αποφάσισε ότι το ταξίδι ολοκληρώθηκε και κατέστρεψε τις κασέτες. Έζησε άλλα 17 χρόνια και πέθανε λίγο μετά την Γούντγουορντ. Οι κόρες αποφάσισαν να τιμήσουν τη μητέρα τους με ένα ντοκιμαντέρ που αφορούσε την καριέρα της. Αυτό το πρότζεκτ έμοιαζε δύσκολο μέχρι που η παιδική τους φίλη έκανε μια εντυπωσιακή ανακάλυψη. Βρήκε μέσα στο σπίτι, ένα κλειδωμένο ντουλάπι που για να το ανοίξει, χρειαζόταν κλειδαρά. Εκεί μέσα υπήρχαν 14.000 σελίδες συνεντεύξεων που πήρε ο Στερν με τους Τζον Χιούστον, Σίντνεϊ Λουμέτ, Τομ Κρουζ και της πρώτης συζύγου του Νιούμαν, Τζάκι Γουίτ.

Η ιστορία που ήθελε να ειπωθεί

Η μικρότερη κόρη πιστεύει ότι ο πατέρας του φύλαξε αυτές τις σελίδες επειδή ήθελε να ειπωθεί η ιστορία του. Η μεγαλύτερη πρόσθεσε ότι στα χειρόγραφα, ο Νιούμαν έγραφε: «σε περίπτωση που υπάρχει ενδιαφέρον για μια βιογραφία». Αυτή η συγκατάθεση, τις ώθησε να επιδιώξουν μια συμφωνία για την έκδοση βιβλίου.

Η οικογένεια εγκρίνει το τελικό προϊόν. Κι ενώ περίμεναν το βιβλίο να είναι πιο μεγάλο όσον αφορά τις σελίδες, οι κόρες είναι ευχαριστημένες με το αποτέλεσμα. «Ήταν μια καλή ομαδική δουλειά, ποτέ δεν παίρνεις αυτό που ονειρεύεσαι».

Η Κλέα Νιούμαν Σόντερλαντ μετανιώνει για το εξής: εύχεται να είχαν μιλήσει στη συνέντευξη και οι πέντε κόρες του Νιούμαν. Με αυτό τον τρόπο, θα φαινόταν «πόσο σκληρά δούλευε για να έχει μια ουσιώδη σχέση μαζί μας. Το τελευταίο τέταρτο της ζωής του ήταν περισσότερο παρών και ανταπέδιδε».

Ο Πολ Νιούμαν (στη μέση) κατά τη διάρκεια του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας, τον Σεπτέμβριο του 1963. Φωτ. AP/Mario Torrisi

Η τελευταία λεπτομέρεια ήταν να βρεθεί το κατάλληλο εξώφυλλο. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής έφερε στο τραπέζι 20 εικόνες του Νιούμαν από τις ταινίες «The Hustler», «Hud» κ.α. Η τελική εικόνα είναι ασπρόμαυρη με τον ηθοποιό να κρύβει με την παλάμι του χεριού του το ένα του μάτι. «Ήταν πολλά περισσότερα από τα μάτια και το όμορφο πρόσωπό του…νομίζω ότι αυτή η φωτογραφία είναι η κατάλληλη που φανερώνει την πραγματική του πλευρά».

Με πληροφορίες από τους Los Angeles Times