500 Λέξεις με τον Σπύρο Βγενή

Ο Σπύρος Βγενής γεννήθηκε το 1991, μεγάλωσε στον Κορυδαλλό και σπούδασε φιλολογία και φιλοσοφία στην Αθήνα και στο Λονδίνο. «Η Εποχή του Ταράνδου» (εκδόσεις Αντίποδες) είναι το πρώτο του βιβλίο.

Ποια βιβλία έχετε αυτόν τον καιρό πλάι στο κρεβάτι σας;

Το «Μακρινό αστέρι» του Ρομπέρτο Μπολάνιο, το «Lichtzwang» του Πάουλ Τσέλαν, το «A Barbarian in Asia» του Ανρί Μισό (στην αγγλική μετάφραση της Sylvia Beach) και μια πειρατική συγκριτική έκδοση του Τάο Τε Τσινγκ που έφτιαξε ένας φίλος.

Ποιος ήρωας/ηρωίδα λογοτεχνίας θα θέλατε να είστε και γιατί;

Η Ροζαλίντ από το «Οπως σας αρέσει». Γιατί θα ήμουν εξορία στο δάσος με την ξαδέλφη μου.

Διοργανώνετε ένα δείπνο. Ποιους ποιητές ή συγγραφείς καλείτε, ζώντες και τεθνεώτες;

Τον Les Murray, τον Νίκο Γαβριήλ Πεντζίκη, τον Τζέραλντ Μάνλεϊ Χόπκινς και τον Σαρλ Πεγκί. Τα κορίτσια θα κάθονται οικειοθελώς σε άλλο τραπέζι: Κάρσον Μακ Κάλερς, Εμιλυ Ντίκινσον, Βιρτζίνια Γουλφ.

Ποιο ήταν το πιο ενδιαφέρον στοιχείο που μάθατε πρόσφατα χάρη στην ανάγνωση ενός βιβλίου;

Το αρνίσιο κρέας δεν βρίσκει τα μυρμήγκια ελκυστικά: τα μυρμήγκια βρίσκουν το αρνίσιο κρέας ελκυστικό. Το έμαθα από τον Τσουάνγκ Τσου.

Ποιο κλασικό βιβλίο διαβάσατε πρόσφατα για πρώτη φορά;

To «Custer Died for your Sins» του Βάιν Ντελόρια και το «Cahier d’un retour au pays natal» του Εμέ Σεζέρ.

Και ποιο είναι το βιβλίο που έχετε διαβάσει τις περισσότερες φορές;

Το βιβλίο που τυχαίνει να παίρνω πιο συχνά μαζί μου είναι το «Selected Poems» του Τζον Ασμπερι.

Ποιες είναι οι πηγές άντλησης των ιστοριών σας;

Αντλώ από τη φαντασία, την παρατήρηση, τη μνήμη και την τύχη. Σίγουρα από τα βιβλία που διάβασα τελευταία και από βιβλία φυσικών επιστημών. Από άνιμε, ταινίες, YouΤube και από παντού στο Ιντερνετ.

Ανθρωποι όλων των τύπων πρωταγωνιστούν στις ιστορίες σας. Ποιον θα διαλέγατε σαν χαρακτήρα και γιατί;

Να διαλέξω έναν για ποιο λόγο; Ο καθένας βρίσκεται στον κόσμο του και είναι καλός σε αυτό που κάνει. Αν τους είχα δίπλα μου θα διάλεγα τον Μιχαλάκη από το «Ταφάκι» και θα του έπαιρνα ένα παγωτό γιατί πιστεύω το αξίζει.

Σχολιάστε μια παράδοξη ιστορία του βιβλίου σας.

Μια μέρα βρήκα στη διασταύρωση Ασκληπιού και Τσιμισκή, κάτω από μια νεραντζιά, μια κούκλα μωρού ντυμένη με τσιμέντο. Hταν μια βρώμικη γωνιά δίπλα από ένα ημιυπόγειο. Την έβλεπα για μια βδομάδα και μετά κάποιος την πήρε. Τότε έγραψα την ιστορία «Το δώρο». Το τι της συνέβη μετά είναι μυθοπλασία, αλλά η κούκλα όντως υπήρξε.

Επιμέλεια: Αλεξάνδρα Σκαράκη