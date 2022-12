Kirstie Alley: Πέθανε σε ηλικία 71 ετών η ηθοποιός

Έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 71 ετών, μετά από μια σύντομη μάχη με τον καρκίνο, η ηθοποιός Κίρστι Άλεϊ (Kirstie Alley).

Ο θάνατός της επιβεβαιώθηκε μέσω δήλωσης από τα παιδιά της που δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter.

«Όσο εμβληματική ήταν στην οθόνη, ήταν μια ακόμα πιο καταπληκτική μητέρα και γιαγιά», συνεχίζει η ανακοίνωση, στην οποία αναφέρεται στο πάθος, την αγάπη και τη δημιουργικότητα της Alley και ευχαριστεί τους γιατρούς και τους νοσηλευτές του Ιατρικού Κέντρου Moffitt για τη φροντίδα της.

«Με θλίψη σας ενημερώνουμε ότι η απίστευτη, δυνατή και στοργική μητέρα μας έφυγε από τη ζωή μετά από μάχη με τον καρκίνο, που ανακαλύφθηκε μόλις πρόσφατα» ανέφεραν τα παιδιά της, ο Γουίλιαμ Τρου και η Λίλι Πάρκερ.

Την αγαπημένη ηθοποιό αποχαίρετισε και ο Τζον Τραβόλτα, συμπρωταγωνιστής της στην ταινία «Κοίτα ποιος μιλάει».

«Η Κίρστι ήταν μια από τις πιο πολύτιμες σχέσεις που είχα. Σε αγαπώ, Κίρστι. Ξέρω ότι θα σε ξαναδώ», έγραψε συγκινημένος ο Τραβόλτα στο Instagram.

Η Κίρστι Άλεϊ γεννήθηκε το 1951 στο Κάνσας των ΗΠΑ και το 1969 γράφτηκε στο Πανεπιστήμιο του Κάνσας για να σπουδάσει αρχιτεκτονική και διακόσμηση.

Το κινηματογραφικό της ντεμπούτο το πραγματοποίησε το 1982 με τη συμμετοχή της στην ταινία «Star Trek: Η Οργή του Καάν» όπου υποδυόταν τη Σάβικ, την αξιωματικό του αστροστόλου από τον πλανήτη Βούλκαν.

Το 1985 ξεχώρισε με την ερμηνεία της στην τηλεοπτική σειρά του ABC «Βόρειοι και Νότιοι» μαζί με τον Πάτρικ Σουέιζι.

Η καριέρα της εκτοξεύθηκε από την ρομαντική κομεντί «Κοίτα ποιος μιλάει», με συμπρωταγωνιστή τον Τζον Τραβόλτα. Η ταινία έσπασε τα ταμεία με κέρδη 295 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, με αποτέλεσμα να γυριστούν ακόμα δυο ταινίες.

