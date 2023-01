Home Cinema: Πόλεμος μεταξύ μάγων και στη μέση οι άνθρωποι

Η Νάντια Παρκς και ο Τζέι Λικούργκο στη σειρά του Netflix «The bastard son & the devil himself»

The bastard son & the devil himself

ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ (2022)

∆ηµιουργός: Τζο Μπάρτον

Ερμηνείες: Τζέι Λικούργκο, Νάντια Παρκς, Πολ Ρέντι

Μια από τις πιο αξιόλογες σειρές φαντασίας που έχουμε δει τον τελευταίο καιρό στην πλατφόρμα του Netflix έρχεται από τη Βρετανία, βασισμένη στη δημοφιλή λογοτεχνική τριλογία «Half bad» της Σάλι Γκριν. Σε μια εναλλακτική πραγματικότητα όπου ο κόσμος, εκτός από τους ανθρώπους, κατοικείται επίσης από δύο αντιμαχόμενες φυλές μάγων, ο έφηβος Νέιθαν παλεύει να βρει τη θέση του. Γιος ενός πανίσχυρου κατά συρροήν δολοφόνου μάγου, ο νεαρός προσπαθεί να διαχειριστεί τη σκοτεινή κληρονομιά του πατέρα του και ταυτόχρονα τις δικές του παρορμήσεις, καθώς βρίσκεται στο κατώφλι της ενηλικίωσης. Για να το επιτύχει θα υποβληθεί σε εξαντλητική εκπαίδευση, στο πλευρό μιας μυστηριώδους γυναίκας. Οσο πάντως η ιστορία προχωράει, μια σειρά αποκαλύψεων θα τον κάνουν να αναθεωρήσει τις αρχικές πεποιθήσεις του.

Η σειρά του Τζο Μπάρτον («The Lazarus project») συνδυάζει εξαρχής επιτυχημένα την ιστορία ενηλικίωσης με το σύμπαν του φανταστικού, σε ένα σύνολο μάλιστα που δεν φοβάται τη βίαιη εικονοποιία. Ο κόσμος των μάγων, με τις προσωπικές βεντέτες και τις πολιτικές του ίντριγκες, ζωντανεύει εδώ, ενώ και η δράση δεν πηγαίνει πίσω· μέσα από μετρημένα αλλά αρκούντως εντυπωσιακά ειδικά εφέ παρακολουθούμε μικρές και μεγαλύτερες μάχες, καθώς οι πρωταγωνιστές βυθίζονται όλο και περισσότερο στο χάος ενός πολέμου που μόλις ξεκινάει.

Ο Βασίλης Καραμπούλας και η Αγγελική Παπούλια στο φιλμ «Η πόλη και η πόλη» που είναι διαθέσιμο στο Cinobo

Η πόλη και η πόλη ★★★

DOCU-DRAMA (2021)

Σκηνοθεσία: Σύλλας Τζουµέρκας, Χρήστος Πασσαλής

Ερμηνείες: Αγγελική Παπούλια, Αργύρης Ξάφης, Θέµις Μπαζάκα

Από την πλατφόρµα του Cinobo επιλέγουμε το ιδιαίτερο φιλμ των Σύλλα Τζουμέρκα και Χρήστου Πασσαλή πάνω στην ιστορική πορεία και στην εξολόθρευση των Εβραίων της Θεσσαλονίκης μέσα στον 20ό αιώνα. Οι δύο Ελληνες κινηματογραφιστές χρησιμοποιούν εδώ ένα πρωτότυπο εκφραστικό σχήμα, το οποίο συμπλέκει τις χρονικές γραμμές, τοποθετώντας σκηνές παλαιότερων εποχών στο σύγχρονο περιβάλλον. Επιπλέον, επιστρατεύει πολλές διαφορετικές γλώσσες και καταξιωμένους Ελληνες ηθοποιούς (Αγγελική Παπούλια, Αργύρης Ξάφης, Θέμις Μπαζάκα κ.ά.), ενώ εναλλάσσει το ασπρόμαυρο με το έγχρωμο κάδρο στην αφήγησή του.

Ολα αυτά για να προβληθούν προσωπικές ιστορίες, ιστορικά ντοκουμέντα, ανέκδοτα επεισόδια και πολλά άλλα, που περνούν από την οθόνη σε ένα σκληρό αλλά και γενναίο φιλμ, το οποίο δεν διστάζει να μιλήσει για τη φρίκη της εβραϊκής εξολόθρευσης, δίχως να αφήνει εκτός κάδρου και το επίσης σκοτεινό διάστημα μετά την Κατοχή. Η ταινία κυκλοφορεί στην πλατφόρμα από 3 Ιανουαρίου.

