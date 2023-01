Η πολιτιστική ατζέντα της Τρίτης

Το Bandapart Studio φιλοξενεί την εικαστική συμμετοχική εγκατάσταση της Γιούλας και Ολγας Παπαδοπούλου, «The eye of the beholder». Πρόκειται για το τρίτο μέρος μιας τριλογίας που εξερευνά θέματα που προέκυψαν από την πανδημία του κορωνοϊού και συνεχίζουμε να βιώνουμε στην καθημερινότητα και στον τρόπο σκέψης μας. Από τις 4 μ.μ. έως τις 11 μ.μ., Bandapart Recording Studio, Αναγνωσταρά 20, Καλαμάτα.

Ο κινηματογράφος Δαναός προβάλλει την ταινία του Ρένου Χαραλαμπίδη «Φτηνά τσιγάρα» (φωτ.) σε φιλμ 35 mm. Απόψε, στις 9.45 μ.μ., παρουσία του σκηνοθέτη. Λεωφ. Κηφισίας 109.

Συνεχίζεται μέχρι τις 31 Ιανουαρίου η θεατρική παράσταση «Ρωμαίος και Ιουλιέτα: Straight outta Verona» σε σύλληψη και σκηνοθεσία Ελενας Μαυρίδου. Μια διαφορετική, σύγχρονη προσέγγιση στο κλασικό έργο όπου εμπλέκονται φωτόσπαθα, αθλητικά ρούχα και γκράφιτι. Την ιστορία διηγείται το υπηρετικό προσωπικό των Καπουλέτων. Στις 9 μ.μ., Θέατρο Χώρος. Πραβίου 6, Βοτανικός.

Εως τις 17 Φεβρουαρίου, η «The Blender Gallery» παρουσιάζει με την εταιρεία Jab Labs την έκθεση «Above Olympus to the Dogstar». Συνολικά 22 ειδικές οθόνες για NFTs θα στηθούν στον εκθεσιακό χώρο για να παρουσιάσουν τις συλλογές ψηφιακών έργων των Above Olympus και Τζόναθαν Στ. Βόιντ. Ο σχεδιαστής – εικαστικός Niklas (Νίκος Αθανασόπουλος) θα παρουσιάσει μια εγκατάσταση που αναπτύσσεται ανάμεσα στον ψηφιακό και τον φυσικό κόσμο. Από τις 10 π.μ. έως τις 6 μ.μ., Ζησιμοπούλου 4, Γλυφάδα.

Στο Jazzét Music Hall θα εμφανιστεί το Piano trio του Σταύρου Λάντσια με τον ίδιο στο πιάνο, τον Μιχάλη Καλκάνη στο κοντραμπάσο και τον Μιχάλη Καπηλίδη στα τύμπανα. Στις 9.30 μ.μ., Jazzét Music Hall, Στρ. Καραϊσκάκη 99, Χαϊδάρι.