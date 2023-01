Η πολιτιστική ατζέντα της Πέμπτης

Το Ιδρυμα Θεοχαράκη παρουσιάζει αφιέρωμα στους Νίκο Γούναρη και Φώτη Πολυμέρη, τους δημιουργούς πίσω από τραγούδια όπως «Γλυκά μου μάτια αγαπημένα», «Ασ’ τα τα μαλλάκια σου», «Γέλα, αγάπα και τραγούδα…» και «Λες και ήταν χθες». Στο τραγούδι ο Θάνος Πολύδωρας. Στο πιάνο ο Δαυίδ Ναχμίας. Στις 8.30 μ.μ., Βασιλίσσης Σοφίας 9 και Μέρλιν 1.

Ο Γκόραν Μπρέγκοβιτς (φωτ.) παρουσιάζει μια πρωτοχρονιάτικη γιορτή γεμάτη με τη μουσική των Βαλκανίων: από τον «Καιρό των τσιγγάνων», το «Arizona Dream» μέχρι τα «Tales and Songs from Weddings and Funerals» και «Underground». Ταυτόχρονα, θα παρουσιάσει τη δισκογραφική δουλειά του «Τρία γράμματα από το Σεράγεβο». Στις 9 μ.μ., στο Christmas Theater, Βεΐκου 137, Γαλάτσι.

Παρουσίαση του βιβλίου «Ρόδης Ρούφος – Ενας συγγραφέας σε καιρούς δοκιμασίας (Κατοχή, Αντίσταση, Κυπριακός Αγώνας)» (εκδ. Επίκεντρο) του Αλέξανδρου Μπαζούκη. Για το βιβλίο μιλούν οι Φραγκίσκη Αμπατζοπούλου, Χ. Λ. Καράογλου, Γεωργία Πατερίδου. Προλογίζει ο συγγραφέας Θανάσης Βαλτινός. Στις 6 μ.μ., στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Επίκεντρο. πλατεία Ναυαρίνου 9, Θεσσαλονίκη.

Εως τις 8 Ιανουαρίου το Christmas Factory φιλοξενεί την παιδική θεατρική παράσταση «Ελαφονταίν – Ο Αίσωπος αλλιώς», σε σκηνοθεσία και σύλληψη Γιώργου Σουλεϊμάν, κείμενο της Σοφίας Καψούρου και πρωτότυπη μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη. Με τους Κατερίνα Καλοχριστιανάκη, Ιωάννη Καπελέρη, Χρήστο Κορδελά, Γιώργο Κορομπίλη, Ανθή Φουντά. Στις 12 μ. και στις 5 μ.μ., Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 100, Γκάζι.

Από σήμερα μέχρι τις 8 Ιανουαρίου η Παυλίνα Βουλγαράκη επιστρέφει στη μουσική σκηνή του Half Note για ένα συναυλιακό πρόγραμμα με οδηγό τις συγκινήσεις, τις φιλίες και τους έρωτες. Στις 9.30 μ.μ., Τριβωνιανού 17, Μετς.