Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ: Απότομο τέλος σε μια πολυτάραχη ζωή

Η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ, που έφυγε πρόωρα από τη ζωή χθες σε ηλικία 54 ετών, γεννήθηκε και έζησε με αυτό που συμβατικά –αλλά μάλλον εύστοχα– αποκαλούμε «ευχή και κατάρα» να τη συνοδεύει. Ακριβώς εννέα μήνες έπειτα από τον γάμο του διάσημου πατέρα της, Ελβις, με την Πρισίλα Πρίσλεϊ, εκείνη ήρθε στον κόσμο· αν και τότε κανείς δεν το γνώριζε, έμελλε να είναι το μοναχοπαίδι και μαζί η μοναδική κληρονόμος του βασιλιά του ροκ εν ρολ. Ο γάμος των γονιών της κράτησε μόλις πέντε χρόνια, ενώ στα εννέα της ο Ελβις έφυγε για πάντα.

Εκείνη έμεινε πίσω με ένα πολύ βαρύ όνομα και μια περιουσία περίπου 100 εκατ. δολαρίων, σύμφωνα με τις τότε εκτιμήσεις, την οποία κληρονόμησε οριστικά όταν έγινε 25 ετών. Μέχρι τότε, βέβαια, ήδη είχε ξεκινήσει ο… χαμός. Παντρεμένη από τα 20 της με τον μουσικό Ντάνι Κίου, με τον οποίο απέκτησε δύο παιδιά, χώρισε το 1996, για να παντρευτεί τον Μάικλ Τζάκσον ακριβώς 20 ημέρες αργότερα. Δεκαοκτώ μήνες μετά, ωστόσο, και αυτό είχε τελειώσει, ενώ ακόμη λιγότερο κράτησε ο γάμος με τον Νίκολας Κέιτζ, ο οποίος έγινε «αυθόρμητα» όταν οι δυο τους γνωρίστηκαν σε κάποιο πάρτι.

Ολα αυτά, φυσικά, αποτέλεσαν πλούσια τροφή για τα ταμπλόιντ, όμως στο μεταξύ η Πρίσλεϊ έκανε τα δικά της βήματα στη μουσική. Το 2003 κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπουμ με τίτλο «To Whom It May Concern», ενώ ακολούθησαν άλλοι δύο δίσκοι, το 2003 και το 2012. Στα καλύτερα κομμάτια της όπως τα «Lights Out», «Here Today, Gone Tomorrow» ακούγεται σαν αυθεντική μπλουζ-ροκ τραγουδίστρια, αληθινή κληρονόμος του πατέρα της. Ο τελευταίος ήταν πάντα στη σκέψη της, όπως φάνηκε και στην τελευταία δημόσια εμφάνισή της προ λίγων ημερών στις Χρυσές Σφαίρες με αφορμή τη βράβευση του «Ελβις» του Μπαζ Λούρμαν. «Είμαι τόσο συγκινημένη από αυτή την ταινία και τη δουλειά του Οστιν. Είμαι τόσο περήφανη. Και ξέρω ότι και ο πατέρας μου θα ήταν εξίσου περήφανος», είπε αναφερόμενη στον νεαρό πρωταγωνιστή Οστιν Μπάτλερ, που πήρε το σχετικό βραβείο ερμηνείας.