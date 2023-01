Ο θυμωμένος Ντίλαν στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Ανώριμος, οξύθυμος, εκδικητικός. Αυτή τη διαφορετική, όχι και πολύ γνωστή, πλευρά του Μπομπ Ντίλαν καταγράφει ο Ντον Αλαν Πενεμπέικερ στο ντοκιμαντέρ «Don’t Look Back». Ενα πρότζεκτ που ακολουθεί στενά τον δημοφιλή Αμερικανό τραγουδοποιό στην περιοδεία του στην Αγγλία το 1965. Οι σκηνές που παρακολουθούμε είναι χαρακτηριστικές: ο Ντίλαν ξεσπάει σε έναν νεαρό ρεπόρτερ κατά τη διάρκεια συνέντευξης, λέγοντάς του ότι δεν τον χρειάζεται καθώς κατάφερε να γίνει γνωστός και χωρίς τις εφημερίδες. Σε άλλο καρέ, φωνάζει μαζί με τον μάνατζέρ του σε υπεύθυνο ξενοδοχείου χρησιμοποιώντας άσεμνους χαρακτηρισμούς, ενώ η κάμερα μαγνητοσκοπεί κάθε λεπτομέρεια. Και όλα αυτά λίγο πριν αφήσει τη φολκ μουσική για τον ηλεκτρονικό ήχο. Ο σκηνοθέτης εδώ είναι στην ουσία παρατηρητής της καθημερινότητας ενός σταρ, αποκαλύπτοντας την αλήθεια του: όλα όσα συμβαίνουν πίσω από τη λάμψη. Δεν παρεμβαίνει πολύ στο μοντάζ, η αφήγηση είναι πιο «χαλαρή».

Τέτοιου είδους ταινίες παρουσιάζει το 25ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης στο μεγάλο και πολυεπίπεδο αφιέρωμα με τίτλο «Η τέχνη της πραγματικότητας: πέρα από την παρατήρηση», από τις 2 έως τις 12 Μαρτίου. Μερικοί από τους τίτλους των ταινιών είναι: «Chronicle of a Summer» (1961) των Ζαν Ρους και Εντγκάρ Μορέν, «Titicut Follies» (1967) του Φρέντερικ Γουάιζμαν, «Don’t Look Back» (1968) του Ντον Αλαν Πενεμπέικερ, «Muhammad Ali: The Greatest» (1974) του Γουίλιαμ Κλάιν, «Honeyland» (2019) των Ταμάρα Κοτέφσκα και Λιούμπομιρ Στεφάνοφ. Ιστορίες του παγκόσμιου σινεμά μέσα από μια άλλη οπτική γωνία, η οποία επαναπροσδιορίζει τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο και τη ζωή.

Παράλληλα, καταξιωμένοι διεθνείς και Ελληνες δημιουργοί θα μιλήσουν γι’ αυτό το κινηματογραφικό είδος μέσα από masterclasses. Ενα είδος όπου ο κινηματογραφιστής δίνει χώρο και χρόνο στον θεατή προκειμένου να φτάσει στα δικά του συμπεράσματα. Το φεστιβάλ αναδεικνύει το ντοκιμαντέρ της παρατήρησης: την ιστορία και την εξέλιξή του ανά τα χρόνια, τις εικόνες του κόσμου που ίσως είναι άγνωστες στο κοινό. Σε αυτή τη διαδρομή, βοηθά και μια ειδική δίγλωσση έκδοση με κείμενα διακεκριμένων θεωρητικών και δημιουργών.