Πρόσκληση σε δείπνο με Τέτση, Παρθένη και Ρόρρη

Ενα κομψό τραπέζι φαγητού έχει στρωθεί στην αίθουσα του τρίτου ορόφου που φιλοξενεί τη συλλογή Νεότερης Ελληνικής Τέχνης του Ιδρύματος Β&Ε Γουλανδρή. Είναι σαν πρόσκληση για δείπνο σε σαλόνι φιλότεχνων, που έχουν στους τοίχους τους έργα του Παρθένη, του Μπουζιάνη, του Βασιλείου, του Μπότσογλου, του Ρόρρη, και γλυπτά του Παππά, του Τόμπρου, του Παρμακέλη.

Καθώς η διπλανή κυρία σχολιάζει ότι η «Λαϊκή αγορά» –καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος μιας πλευράς της αίθουσας– έχει το «ταίρι» της μόλις ένα χιλιόμετρο μακριά, στο φουαγέ της Εθνικής Πινακοθήκης, η σκέψη της απόλαυσης ενός εξαιρετικού δείπνου σχεδόν μέσα στα χρώματα του Παν. Τέτση γίνεται ακαταμάχητα γοητευτική.

«Σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε ένα μουσείο που καλωσορίζει όλους τους επισκέπτες και τους κάνει να νιώθουν ότι βρίσκονται στο σπίτι τους», μας λέει η Φλερέτ Καραδόντη, πρόεδρος Δ.Σ. του Ιδρύματος Β&Ε Γουλανδρή, συζητώντας για την απόφαση του μουσείου να παρέχει τη δυνατότητα διοργάνωσης καθιστού δείπνου στον όροφο όπου παρουσιάζονται έργα νεότερης και σύγχρονης ελληνικής τέχνης, «με τρόπο απόλυτα ασφαλή για τα ίδια τα έργα», όπως υπογραμμίζει η ίδια.

Ηδη, και πολύ περισσότερο στο μέλλον, τα μουσεία θα πάψουν να αποτελούν «ναούς» για μυημένους και χώρους διδακτικούς, συνεπώς απρόσιτους.

«Αυτό αποτελεί μια πηγή εσόδων για το μουσείο σε μια περίοδο που ο πολιτισμός χρειάζεται στήριξη και είναι μια από τις πολλές δράσεις που προσφέρουμε», συνεχίζει. «Σημαντικότατο για εμάς είναι να προσπαθήσουμε να κάνουμε την τέχνη προσβάσιμη σε όλους, και για αυτόν τον λόγο σχεδιάζουμε από δωρεάν δράσεις για άτομα άνω των 65 μέχρι ειδικά διαμορφωμένα προγράμματα για βρέφη και για παιδιά όλων των ηλικιών».

Τα μουσεία σε όλον τον κόσμο, ιδίως μετά την πρόσφατη «νεκρή» διετία λόγω πανδημίας, αναζητούν νέους τρόπους για να αυξήσουν τα έσοδά τους. Το πολιτιστικό μάρκετινγκ, που αποσκοπεί στον εμπλουτισμό του βιώματος της τέχνης, τους παρέχει εργαλεία ώστε από τη μια να βελτιώσουν τα περιορισμένα οικονομικά τους και αφετέρου να διευρύνουν τη βάση των επισκεπτών τους. Ηδη, και πολύ περισσότερο στο μέλλον, τα μουσεία θα πάψουν να αποτελούν «ναούς» για μυημένους και χώρους διδακτικούς, συνεπώς απρόσιτους. Στο Βρετανικό Μουσείο τα παιδιά μπορούν να απολαύσουν μια διανυκτέρευση μέσα στις αίθουσες με τα αιγυπτιακά και ασσυριακά εκθέματα. Το ίδιο και στο Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, στο οποίο κάθε νέος προγραμματισμός για βραδινό ύπνο στις ειδικά διαμορφωμένες ξαπλώστρες για μικρούς και μεγάλους εξαντλείται γρήγορα.

Αποψη της αίθουσας της Νεότερης Ελληνικής Τέχνης στον 3ο όροφο του Ιδρύματος Β&Ε Γουλανδρή.

Η ιδέα του Virginia Museum of Fine Arts να επιτρέψει σε όποιον το επιθυμούσε να ζήσει μια βραδιά μέσα στο έργο του διάσημου Αμερικανού ζωγράφου Εντουαρντ Χόπερ, νοικιάζοντας έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός της έκθεσης «Edward Hopper and the American Hotel», είχε επίσης τεράστια απήχηση.

Στην Αθήνα, εκτός από το Ιδρυμα Γουλανδρή, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης προσφέρει επίσης στους καλεσμένους του μια γαστρονομική βιωματική εμπειρία, η οποία φιλοξενείται αποκλειστικά μέσα στη μόνιμη συλλογή, στην αίθουσα «Σκηνές από την καθημερινή ζωή στην Αρχαιότητα», μια εμπειρία γεύσεων ανάμεσα σε αρχαιότητες της κλασικής και ελληνιστικής περιόδου.