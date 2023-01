Νέα βιογραφία για τον συγγραφέα Ρόαλντ Νταλ

Κατάσκοπος, πιλότος μαχητικού αεροσκάφους, εφευρέτης, ειδικός της σοκολάτας, αντισημίτης. Ο συγγραφέας Ρόαλντ Νταλ (1916-1990) είναι ένας από τους πιο αγαπητούς και αξεπέραστους παραμυθάδες του 20ού αιώνα, είτε περιγράφει το εργοστάσιο σοκολάτας του Τσάρλι ή τις περιπέτειες της Ματίλντας (τα βιβλία του κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Ψυχογιός). Τα βιβλία του έχουν πουλήσει εκατομμύρια αντίτυπα, έχουν γίνει ταινίες – το Netflix αγόρασε τα δικαιώματα στο έργο του για περίπου 500 εκατ. δολ. Παραμένει όμως και ένας από τους πιο αμφιλεγόμενους συγγραφείς. Δεν θα ξεχαστεί ποτέ το σχόλιο που έκανε το 1983 για τους Εβραίους στο περιοδικό The New Statesman, στο οποίο ανέφερε ότι «ακόμη και ένα κάθαρμα σαν τον Χίτλερ δεν θα τους ενοχλούσε χωρίς λόγο». Δεν ήταν το μόνο, όμως, και γι’ αυτό άλλωστε οι κληρονόμοι του ένιωσαν την υποχρέωση να έχουν μόνιμα στην ιστοσελίδα του μια δημόσια συγγνώμη γι’ αυτή την πλευρά του συγγραφέα.

Τώρα μια νέα βιογραφία –που έχει διχάσει τους κριτικούς– έρχεται να προστεθεί στις δύο που ήδη κυκλοφορούν (από τον Τζέρεμι Τρεγκλόουν και τον Ντόναλντ Στάροκ). Το «Roald Dahl, Τeller of the unexpected» του Μάθιου Ντένισον περιγράφει το πόσο πολύπλοκος άνθρωπος ήταν (The Washington Post), αλλά αποφεύγει να μιλήσει καθαρά για τις μελανές σελίδες της ζωής του (The New York Times). Ο Ντένισον περιγράφει τις μεγάλες αντιφάσεις που κυριαρχούσαν στην προσωπική του ζωή και τις τραγωδίες που τον βρήκαν (πέθαναν δύο παιδιά του, η γυναίκα του έπαθε εγκεφαλικό στα 39 της, ο ίδιος κόντεψε να πεθάνει στον Β΄ Π.Π.) αλλά αποκαλύπτει και το πόσο καλά ήξερε τους μικρούς του αναγνώστες. «Τους αρέσει να τρομάζουν. Τους αρέσει η αγωνία. Αγαπούν τη δράση. Τους αρέσουν τα φαντάσματα», έλεγε, ενώ απέφευγε τον διδακτισμό στα βιβλία του. «Υπάρχουν πολύ λίγα μηνύματα στα βιβλία μου. Στόχος τους είναι να κάνουν τα παιδιά αναγνώστες βιβλίων».