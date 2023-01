Home Cinema: «Τρυφερό παιδί», «Ted Lasso», «Ουδέν νεώτερον από το δυτικό μέτωπο»

Από το Cinobo επιλέγουμε την ταινία του Σάμουελ Τάις, «Τρυφερό παιδί» («Softie»), που προβάλλεται online στην πλατφόρμα, στο πλαίσιο του 13ου Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου (My French Film Festival). Στον πρωταγωνιστικό ρόλο βλέπουμε τον δεκάχρονο Τζόνι, ο οποίος ενδιαφέρεται μόνο για τις υποθέσεις των ενηλίκων γύρω του. Η ιστορία διαφέρει από τις υπόλοιπες της ενηλικίωσης, καθώς ο μικρός πρωταγωνιστής γίνεται μάρτυρας της ταραχώδους ερωτικής ζωής της μητέρας του, ενώ την ίδια στιγμή ο δάσκαλός του στο σχολείο τον μυεί σε έναν νέο, διαφορετικό κόσμο. Ο δημιουργός της ταινίας ισορροπεί ανάμεσα στην τρυφερότητα αλλά και σε μια πιο σκληρή, δραματική –από την πλευρά ενός παιδιού– πραγματικότητα. Το φιλμ, που απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους θεατές, βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και συμμετείχε στο Φεστιβάλ Καννών.

Η αντίστροφη μέτρηση για τα νέα επεισόδια της βραβευμένης σειράς της Apple TV+ «Ted Lasso», με ήρωα έναν καλόκαρδο Αμερικανό προπονητή που μπλέκεται στην καθημερινότητα μιας βρετανικής ομάδας ποδοσφαίρου, έχει ξεκινήσει. Η πλατφόρμα streaming ανακοίνωσε ότι ο τρίτος κύκλος θα κάνει πρεμιέρα την άνοιξη του 2023, χωρίς όμως να αποκαλύψει την ακριβή ημερομηνία που θα είναι διαθέσιμος στις οθόνες μας. Κι ενώ η πιστή κοινότητα θαυμαστών της κωμικής σειράς, με πρωταγωνιστή τον Τζέισον Σουντέικις, περιμένει τη συνέχεια της ιστορίας, κυκλοφορεί η φήμη ότι μαζί με αυτήν έρχεται και το φινάλε.

Στη φετινή οσκαρική κούρσα, το Netflix απέσπασε συνολικά 16 υποψηφιότητες για παραγωγές του που προστέθηκαν στην ταινιοθήκη μέσα στο 2022. Η μεγάλη έκπληξη ήρθε από το γερμανικό πολεμικό δράμα «Ουδέν νεώτερον από το δυτικό μέτωπο» («All Quiet on the Western Front»), το οποίο έλαβε εννέα υποψηφιότητες σε κατηγορίες όπως αυτές καλύτερης ταινίας, διασκευασμένου σεναρίου, σκηνογραφίας, διεθνούς ταινίας, οπτικών εφέ. Το φιλμ του Εντουαρντ Μπέργκερ καταπιάνεται με τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και αφηγείται την ιστορία μιας ομάδας νεαρών Γερμανών στρατιωτών, οι οποίοι, αφού εκπαιδευτούν, θα κατευθυνθούν στη βόρεια Γαλλία και στο δυτικό μέτωπο. Αλλες ταινίες του Netflix που διεκδικούν χρυσό αγαλματίδιο είναι οι: «Glass Onion: στα μαχαίρια», «Guillermo Del Toro’s Pinocchio», «Blonde», «RRR», «The Elephant Whisperers», «Bardo», «Wendell and Wild» κ.ά.