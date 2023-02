Ταινίες τεκμηρίωσης στη Θεσσαλονίκη με το βλέμμα στα Οσκαρ

Η ιστορία μιας ιθαγενούς γυναίκας στο Μεξικό, που νοσηλεύθηκε σε ψυχιατρική κλινική, είναι στο επίκεντρο του «The Woman of Stars and Mountains».

Η προκατάληψη και οι διακρίσεις που βιώνουν οι γυναίκες στο Μεξικό, μέσα από την ιστορία μιας ιθαγενούς που πέρασε δέκα χρόνια σε ψυχιατρική κλινική. Η διαδρομή μιας νεαρής queer μουσουλμάνας προς την αποδοχή και την ορατότητα. Αυτά είναι τα θέματα των ταινιών «The Woman of Stars and Mountains» (Σαντιάγκο Εστέινου) και «Coming Around» (Σάντρα Ιτάινεν), αντίστοιχα, που θα προβληθούν σε παγκόσμια πρεμιέρα και θα διαγωνιστούν στο πλαίσιο του 25ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Τα δύο αυτά φιλμ εντάσσονται σε ένα πλούσιο πρόγραμμα από συνολικά 32 παγκόσμιες, διεθνείς και ευρωπαϊκές, πρώτες προβολές που θα παρακολουθήσουμε από τις 2 έως τις 12 Μαρτίου σε αίθουσες της συμπρωτεύουσας. Ολες οι ταινίες τεκμηρίωσης διαγωνίζονται για έξι μεγάλα επίσημα βραβεία και 14 μικρότερα, τα περισσότερα από τα οποία συνοδεύονται από μεγάλα έπαθλα. Αλλά εκείνη που θα διακριθεί με το βραβείο Χρυσός Αλέξανδρος θα διεκδικήσει και μια θέση στη λίστα με τα ντοκιμαντέρ που θα προεπιλεχθούν για τα επόμενα βραβεία Οσκαρ της αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Ακριβώς το ίδιο συνέβη και με την –βραβευμένη στο ΦΝΘ– ταινία «A House Made of Splinters» του Σάιμον Λέρενγκ Βίλμοντ, που τώρα βρίσκεται στις πέντε υποψηφιότητες για Οσκαρ καλύτερου ντοκιμαντέρ.

Φέτος, η διοργάνωση εστιάζει σε σημαντικά θέματα της εποχής μας. Για παράδειγμα, σε ζητήματα έμφυλης καταπίεσης και γυναικείας χειραφέτησης, σε ντοκουμέντα, μαρτυρίες από συνταρακτικά γεγονότα της Ιστορίας, σε προσωπικές ιστορίες ανθρώπινης υπέρβασης, δύναμης και θέλησης, αλλά και σε φιλμ τεκμηρίωσης, που τονίζουν τη σημασία του περιβάλλοντος και του πλανήτη.

Και ανάμεσα σε αυτές υπάρχουν εννέα ελληνικές παραγωγές που αναμένεται να προβληματίσουν τον θεατή. Oπως είναι τo «Mighty Afrin: In the Time of Floods» του Αγγελου Ράλλη, που θίγει το ζήτημα των κλιματικών προσφύγων, το «Ζάκρος» του Φίλιππου Κουτσαφτή, που περιπλανιέται στους λαβυρίνθους του χρόνου και της ιστορικής μνήμης, ή το «Light Falls Vertical» της Ευθυμίας Ζυμβραγάκη, που καταγράφει την επώδυνη κατάσταση της ενδοοικογενειακής βίας.