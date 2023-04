Τα «μωρά ενήλικες» και η επέλαση του «cute»

Εδώ και μέρες, το ίντερνετ μοιάζει με παράρτημα της Mattel. Το τρέιλερ του επερχόμενου blockbuster «Barbie», δηλαδή, της live action μεταφοράς της ιστορίας της πιο γνωστής κούκλας όλων των εποχών από την Γκρέτα Γκέργουικ αναπαράχθηκε αυτούσιο αλλά -φυσικά- και σε άπειρα memes, με πιθανόν καλύτερη από όλες τις αντιδράσεις, τον παροξυσμό της Κρίσι Τέιγκεν γι’ αυτό το καρέ:

I need to know everything about this shot. How many takes, if she held onto something, was she harnessed, is the landing mark sticky, are they her feet, who did the pedicure, really just a documentary on this shot pic.twitter.com/8a87KsFtXP

— chrissy teigen (@chrissyteigen) April 5, 2023