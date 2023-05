Κι όμως, ο Λάγκερφελντ γελούσε

Μόλις έπεσε το βράδυ στην πόλη της Νέας Υόρκης και η μορφή του Καρλ Λάγκερφελντ «άναψε» στο κτίριο της MetLife πάνω από το Grand Central Terminal. Κοιτάζοντας από την 5η Λεωφόρο το εντυπωσιακό θέαμα οι Νεοϋορκέζοι κι εμείς οι επισκέπτες ξεχάσαμε το φοβερό μποτιλιάρισμα που είχε ακινητοποιήσει τα οχήματα σε όλους τους δρόμους. Κλεισμένοι στα αυτοκίνητα σκρολάραμε τις φωτογραφίες στο κινητό μας τηλέφωνο, που είχε κατακλυσθεί με στιγμιότυπα από τις εντυπωσιακές αφίξεις διασημοτήτων στο The Met Gala, το πιο πολυσυζητημένο fashion event της χρονιάς.

Η Αννα Γουίντουρ, η Πενέλοπε Κρουζ, η Ντούα Λίπα, η Νικόλ Κίντμαν, η Τζένιφερ Λόπεζ, η νεαρή Φλόρενς Πιου κι άλλες πολλές και πολλοί περπατούσαν το βράδυ της 1ης Μαΐου στο κόκκινο χαλί φορώντας ενδύματα με την υπογραφή του Καρλ Λάγκερφελντ. Η βραδιά ήταν αφιερωμένη στον Γερμανό ιδιοφυή σχεδιαστή, τον αυστηρό «Κάιζερ» της μόδας που υπήρξε καλλιτεχνικός διευθυντής πολλών οίκων – Fendi, Chloé, Chanel και της δικής του, ομώνυμης εταιρείας. Στον ίδιο είναι αφιερωμένη επίσης η ανοιξιάτικη έκθεση του Costume Institute του Met, που χρηματοδοτείται κατά κύριο λόγο από το Gala, η συμμετοχή στο οποίο κοστίζει περίπου 50.000 δολάρια.

Η έκθεση που πρόσφατα άνοιξε τις πόρτες της στο κοινό έχει τίτλο «Karl Lagerfeld: Α Line of Beauty» και σχεδιάστηκε από τον φημισμένο αρχιτέκτονα Ταντάο Αντο, ο οποίος συνάντησε για πρώτη φορά τον Λάγκερφελντ το 1996, όταν ο σχεδιαστής ανέθεσε στον αρχιτέκτονα τη δημιουργία ενός στούντιο στο Μπιαρίτζ της Γαλλίας. Η γνωριμία τους και η αμοιβαία γοητεία που αισθάνθηκαν γέννησε στον Αντο την ιδέα που διατρέχει την έκθεση, τη διασταύρωση της ευθείας γραμμής με τις καμπύλες, ένα συνδυασμό δυναμισμού και φαντασίας.

Στιγμιότυπο από την έκθεση που παρουσιάζει τη ρομαντική γραμμή στις δημιουργίες του Καρλ Λάγκερφελντ. Φωτ. MΕΤ

«Ο Καρλ Λάγκερφελντ ήταν μια από τις πιο σαγηνευτικές, παραγωγικές και αναγνωρίσιμες δυνάμεις στη μόδα και στον πολιτισμό, γνωστός τόσο για τα εξαιρετικά σχέδιά του όσο και για την ακούραστη δημιουργικότητα και τη θρυλική του προσωπικότητα», σχολίασε ο Μαξ Ολέιν, ο Γάλλος διευθυντής του Met ανακοινώνοντας τα εγκαίνια μιας έκθεσης που δεν είναι ό,τι θα περίμενε ο επισκέπτης από μια κλασική αναδρομική.

Η θεματική της εστιάζει στα σκίτσα του – ένας συνδυασμός λεπτομερούς τεχνικού σχεδίου και εκφραστικής εικονογράφησης της μόδας.

Η θεματική της εστιάζει στον Λάγκερφελντ ως σχεδιαστή, και συγκεκριμένα στη μοναδική πρακτική του ως προς το σκίτσο που για εκείνον υπήρξε αυτοσκοπός, ένας συνδυασμός λεπτομερούς τεχνικού σχεδίου και εκφραστικής εικονογράφησης μόδας. Η συνολική επιμελητική δουλειά δημιουργεί εντέλει ένα δοκίμιο πάνω στη φιλοσοφία της μόδας, που εξετάζει την 65χρονη καριέρα του Λάγκερφελντ ιδωμένη μέσα από δυαδικότητες: θηλυκό και αρσενικό, ρομαντικό και στρατιωτικό, ροκοκό και κλασικό, ιστορικό και φουτουριστικό, φύση και γεωμετρία, αφηγηματικότητα και αφηρημένες έννοιες. Αυτά τα ζευγάρια αποκαλύπτουν την πολυπλοκότητα της εργασίας του καθώς και το εύρος των επιρροών του, που καλύπτουν την τέχνη, τον κινηματογράφο, τη μουσική, το σχέδιο, τη μόδα, τη λογοτεχνία και τη φιλοσοφία.

Η έκθεση ολοκληρώνεται με τη σατιρική γραμμή, η οποία αποτελείται από δύο μέρη: το πρώτο περιλαμβάνει ρούχα που συμπληρώνονται από ειρωνικά, παιχνιδιάρικα και ιδιότροπα κεντήματα. Το δεύτερο παρουσιάζει σύνολα που αντικατοπτρίζουν την αυτοεικόνα του σχεδιαστή μέσα από διάφορες αναπαραστάσεις τής άμεσα αναγνωρίσιμης ασπρόμαυρης «στολής» του. Δεν είναι τυχαία αυτή η επιλογή για τον επίλογο. Στ’ αλήθεια, γελούσε ποτέ ο αλαζόνας Λάγκερφελντ, εκείνος που έλεγε για τον εαυτό του κάνοντας ένα λογοπαίγνιο με το όνομά του «i am a living label. My name is Labelfeld, not Lagerfeld»;

Η απάντηση είναι ναι, και ο ήχος του γέλιου του που αντηχεί στις αίθουσες της έκθεσης είναι ένα από τα περισσότερο προσωπικά και ανατρεπτικά στοιχεία της δημόσιας εικόνας του. Ομοίως και το γραφείο του, ένα σχεδιαστήριο άνω-κάτω, με στοίβες χαρτιών, βιβλίων τέχνης, προσχεδίων και υλικών για έμπνευση, μέσα στο οποίο κυριολεκτικά χανόταν όταν ξεκινούσε μια καινούργια κολεξιόν.

Σκίτσο για φόρεμα του οίκου Chanel, άνοιξη του 2019. Κάτω, το φόρεμα όπως παρουσιάστηκε στον οίκο για την ίδια κολεξιόν.

Η αλήθεια είναι ότι ο Καρλ Οτο Λάγκερφελντ συνειδητά συσκότιζε την ιδιωτική ζωή του. Επί χρόνια έκρυβε την ηλικία του –μάλλον είχε γεννηθεί το 1933– και την καταγωγή του· δεν ήταν γιος του Σουηδού Οτο Λούντβιχ Λάγκερφελντ, αλλά του Γερμανού Οτο Λάγκερφελντ από το Αμβούργο που έζησε στη Γερμανία όλο τον βίο του. Ομως ο ευφυέστατος Καρλ συνήθιζε να λέει: «Δεν έχει σημασία αν αυτό που λένε για μένα είναι καλό ή κακό, αν είναι κάτι καλόγουστο ή όχι. Σημασία έχει να συνεχίσουν να λένε κάτι». Η έκθεση του Met λέει πολλά για τον Λάγκερφελντ, αλλά φροντίζει να κρατάει φυλαγμένα κάποια από τα μυστικά του.