Ενα γεμάτο μουσικό καλοκαίρι, μεγάλων, διεθνών ονομάτων

Η Αγγλίδα frontwoman Φλόρενς Γουέλς έρχεται με την μπάντα της, Florence + The Machine, στο Eject Festival.

Δυνατό αναμένεται το φετινό συναυλιακό καλοκαίρι στην Αθήνα, με διεθνή ονόματα που καλύπτουν διαφορετικά μουσικά γούστα και ηλικιακό κοινό, από τον θρύλο της τζαζ Χέρμπι Χάνκοκ στο Ηρώδειο έως τον σταρ της ποπ Ρόμπι Ουίλιαμς (1.7) στο Terra Vibe Park, και από τον Αντρέα Μποτσέλι στο Ολυμπιακό Στάδιο (18.7) έως τους Florence + The Machine (2.7) στο Eject Festival και τους Arctic Monkeys (18-19.7) στο Release Athens στην πλατεία Νερού – οι δυο τελευταίοι κάνουν δυναμικό come back στην καριέρα τους.

Πέρα από τη χαρά της μουσικής και τη γοητεία των σταρ καλλιτεχνών, οι οποίοι θα συναντήσουν –έστω και λίγο γερασμένοι– το ελληνικό κοινό, έχει σημασία και το γεγονός ότι στο Ηρώδειο θα ακούσουμε πέραν της κλασικής μουσικής και τζαζ, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.

Ηδη προαναφέραμε τον πιανίστα και συνθέτη Χέρμπι Χάνκοκ, μορφή της σύγχρονης μουσικής, ο οποίος παρά τα 83 του χρόνια θα επισκεφθεί τη χώρα μας (11.7), έχοντας πίσω του μια σπουδαία καριέρα πενήντα χρόνων. Θρύλος και ο Ζιλμπέρτο Ζιλ (17.7), ο οποίος ενέπλεξε δημιουργικά την τζαζ με τους ρυθμούς της Βραζιλίας δημιουργώντας έναν νέο ήχο. Ο τρίτος της τζαζ παρέας, σπουδαίος κινηματογραφικός σκηνοθέτης αλλά επίσης επίμονος κλαρινετίστας, είναι ο Γούντι Αλεν, που θα εμφανιστεί στο Ηρώδειο τον Οκτώβριο με την μπάντα του.

Στο αρχαίο Ωδείο, χάρη στο Φεστιβάλ Αθηνών – Επιδαύρου, φιλοξενούνται επίσης δύο πολύ αγαπητά στην Ελλάδα συγκροτήματα, οι Σκωτσέζοι λυρικοί της ροκ Waterboys (22.6) και οι Ισλανδοί post-rock Sigur Ros (27.6), ενώ έρχονται επίσης ο Τζον Κέιλ με την μπάντα του (19.6) και ο Αλεξάντρ Ντεσπλά (1.7), ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους συνθέτες κινηματογραφικής μουσικής με πολλά βραβεία – ανάμεσά τους δύο Οσκαρ και δύο Γκράμι. Τέλος, όσοι τους θυμούνται ως πρωτοπόρους της ηλεκτρονικής μουσικής από τη δεκαετία του ’70, σίγουρα θα τιμήσουν τη συναυλία του ιστορικού συγκροτήματος από το Ντίσελντορφ, των Kraftwerk.

Ωστόσο και οι λάτρεις της κλασικής μουσικής θα καθίσουν στις –ομολογουμένως άβολες– πέτρινες κερκίδες του θεάτρου, το οποίο όμως διαθέτει μοναδική ατμόσφαιρα για να ακούσουν τη βιολονίστρια Ανε-Ζοφί Μούτερ (12.6). Θα παρακολουθήσουν επίσης την όπερα «Μαντάμα Μπατερφλάι», σε σκηνοθεσία του έμπειρου και πάντα διαφορετικού Ολιβιέ Πι (από 1.7), και τον σταρ του πόντιουμ Θεόδωρο Κουρεντζή με τη διεθνή καλλιτεχνική ορχήστρα του Utopia, που θα διευθύνει την Τρίτη Συμφωνία του Μάλερ (15.6).

Στο Terra Vibe Park, λίγες ημέρες μετά τον Ρόμπι Γουίλιαμς καταφθάνουν οι Deep Purple (7.7). Mιλώντας μάλιστα για τους παλιούς της σύγχρονης μουσικής, οι Gun’s and Roses θα παίξουν στο Ολυμπιακό Στάδιο (22.7) και στο Release Athens οι Echo and The Bunnymen (23.6), οι Madrugada (25.6) και οι Prodigy (21.6-21.7), ενώ ο Ρόμπερ Πλαντ των Led Zeppelin επιβεβαιώθηκε πρόσφατα για το Ηρώδειο, χωρίς να έχει ανακοινωθεί η ημερομηνία της συναυλίας.

Τέλος, αλλά ιδανικά για τους νεότερους, στο Release Athens εμφανίζεται η Rosalia (20.6), η οποία φρεσκάρει την pop με νέα λάτιν στοιχεία. Στο ΟΑΚΑ θα παίξουν οι ποπ-ροκ Imagine Dragons (6.9) ενώ ο ιδιοσυγκρασιακός, τρυφερός Λούις Καπάλντι (19.9) έρχεται για μία συναυλία στο Terra Vibe, για πρώτη φορά στην Eλλάδα.