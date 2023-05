Νέα βιβλιοπωλεία στις ΗΠΑ

Αν και τα τελευταίο διάστημα όλο και συχνότερα αναφερόμαστε στη λογοκρισία που επιβάλλουν οι Αρχές κάποιων από τις πολιτείες των ΗΠΑ στο περιεχόμενο των βιβλιοθηκών, για την Αμερική τα νέα των βιβλίων δεν είναι μόνον αρνητικά. Αντιθέτως, ξεκινώντας από την περίοδο της πανδημίας που βοήθησε τον εκδοτικό χώρο και ανανέωσε το κοινό των Αμερικανών βιβλιόφιλων, αρκετα μικρά ανεξάρτητα βιβλιοπωλεία «ξεφυτρώνουν» όλο και συχνότερα στη χώρα. Η ανάπτυξη συνεχίστηκε και το 2022, με την Ενωση Βιβλιοπωλών της Αμερικής να φτάνει στα υψηλότερα επίπεδά της εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια. Η Ενωση πρόσθεσε 173 μέλη πέρυσι και τώρα έχει 2.185 επιχειρήσεις βιβλιοπωλείων σε 2.599 τοποθεσίες.

Γράφοντας για το νερό

Ο συγγραφέας Ζαχράν αλ Κασίμι από το Ομάν βραβεύθηκε με το 16ο Διεθνές Βραβείο Αραβικού Μυθιστορήματος (IPAF) 2023 για το βιβλίο του «The Water Diviner», όπως ανακοινώθηκε προχθές, στη διάρκεια μιας διαδικτυακής εκδήλωσης στο Αμπου Ντάμπι. Η διάκριση συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 50.000 δολαρίων και χρηματοδότηση για τη μετάφραση του μυθιστορήματος στα αγγλικά, μια πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην προώθηση του βιβλίου σε παγκόσμια κλίμακα και στην ενίσχυση των πωλήσεών του. Η αφήγηση ταξιδεύει τους αναγνώστες σε ένα χωριό του Ομάν, όπου ο πρωταγωνιστής εργάζεται αναζητώντας κρυμμένες πηγές βαθιά μέσα στη γη. Στο επίκεντρο της αφήγησης βρίσκεται το «aflaj», το σύστημα άρδευσης, αναπόσπαστο μέρος της ζωής του χωριού στο Ομάν και αφορμή για πολλές ιστορίες και θρύλους.

Για τις πανδημίες, παλιές και νέες

Το εξαιρετικά ενδιαφέρον βιβλίο «Foreign Bodies» του ιστορικού Σάιμον Σάμα είναι φαινομενικά ένας απολογισμός των επιδημιολόγων που μελέτησαν τη φυσική ιστορία των μολυσματικών ασθενειών από τα τέλη του 18ου έως τις αρχές του 20ού αιώνα, αναπτύσσοντας εμβόλια και σώζοντας εκατομμύρια από την ευλογιά, τη χολέρα και την πανώλη. Αλλά, όπως υποδηλώνει ο υπότιτλος «Pandemics, Vaccines and the Health of Nations», είναι επίσης ένας προβληματισμός για τις πολιτικές και επιστημονικές συγκρούσεις που αποκαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας της COVID και την αποτυχία των σύγχρονων ηγετών να συντονίσουν μια κοινή, επιστημονικά καθοδηγούμενη, παγκόσμια απάντηση στον ιό.