«Πλέον τραγουδώ αυτό που σκέφτομαι»

«Στην αρχή, αισθανόμουν τόσο άβολα. Επειτα, με τη χάρη του Θεού, ένιωσα ανακούφιση», δήλωνε η Λάνα Ντελ Ρέι σε πρόσφατη συνέντευξή της στο περιοδικό Billboard. Σε τι αναφερόταν; Στη δημιουργία του νέου της άλμπουμ, «Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd», και συγκεκριμένα στην απόφαση που πήρε να αποκαλύψει μέσα από τα τραγούδια τον εσωτερικό της κόσμο. Πτυχές του εαυτού της που άρχισε διστακτικά να φανερώνει στον προηγούμενο δίσκο της, «Blue Banisters» (2021).

Τώρα, είναι έτοιμη να «σκάψει» βαθιά μέσα της. Να αναγεννηθεί μέσα από τη μουσική. Αυτό σήμαινε πειραματισμό όσον αφορά τον ήχο και τα μηνύματα πίσω από τον στίχο. Η σύγχρονη τζαζ, το κλασικό πιάνο και τα μυστηριώδη φωνητικά αναμειγνύονται αριστοτεχνικά με τη χιπ χοπ, τη «μεθυστική» ποπ και την «επιβλητική» γκόσπελ με τις φωνές χορωδίας. Ουσιαστικά, «παντρεύει» το μουσικό της παρελθόν με το σήμερα.

Μοιάζει σαν η λουλουδένια νεράιδα με τη χαρακτηριστική χροιά και τη ρετρό εμφάνιση να χρησιμοποιεί τη νέα δισκογραφική δουλειά της για να συστηθεί εκ νέου στο κοινό της ή να υπενθυμίσει το τεράστιο ταλέντο της σε αυτή τη βιομηχανία. Το ένατο δισκογραφικό πρότζεκτ της Ντελ Ρέι, που κυκλοφόρησε τον περασμένο Μάρτιο, εστιάζεται στη σημασία του να αντιμετωπίζει τον εαυτό της ως ένα πρόσωπο που αξίζει να εξερευνηθεί και κατανοηθεί. «Πλέον τραγουδάω ακριβώς αυτό που σκέφτομαι», εξηγεί η ίδια. Φυσικά, σε αυτό το εσωτερικό ταξίδι, η τραγουδίστρια – τραγουδοποιός έχει και τους κατάλληλους συνοδοιπόρους, αφού συνεργάζεται με σημαντικά ονόματα όπως οι Father John Misty, Τόμι Τζένεσις, Bleachers.

«Η Ντελ Ρέι έχει την ικανότητα να εξελίσσεται και να διαλέγει εκλεκτούς συνεργάτες όπως μουσικοί ή παραγωγοί, ώστε να ανανεώνεται συνεχώς. Είναι ωραίο το ότι έχει άποψη μέχρι και για την τελευταία νότα», σημειώνει στην «Κ» ο Γιάννης Πετρίδης, μουσικός παραγωγός στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ και στη συχνότητα του Kosmos.Το «Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd» αντιπροσωπεύει μια συνέχεια της πρόσφατης διαδρομής της, με στόχο να μεταδώσει μια αίσθηση αυθεντικότητας και συναισθηματικής σύνδεσης με τους ακροατές, αντί απλώς να παρέχει μια άμεση περιγραφή της ζωής της.

Ενα αστέρι γεννιέται

Γεννημένη ως Ελίζαμπεθ Γούλριτζ Γκραντ στη Νέα Υόρκη και αναθρεμμένη στο Λέικ Πλάσιντ κοντά στα σύνορα με τον Καναδά, η μικρή Λάνα αγαπούσε πολύ τη μουσική. Μάλιστα, τραγουδούσε στην εκκλησία, στο σχολείο και στο σπίτι, κάνοντας μόνη της εξάσκηση χωρίς να παρακολουθεί μαθήματα.

Αργότερα, κατά τη διάρκεια των σπουδών της στη φιλοσοφία, συνειδητοποίησε ότι επιθυμεί να αφοσιωθεί στη μουσική. Ετσι, το 2007 υπέγραψε συμβόλαιο χτίζοντας καριέρα με το ψευδώνυμο Lizzy Grant, ενώ νωρίτερα είχε ήδη ηχογραφήσει τις συλλογές «No Kung Fu» και «Sirens». Μια περσόνα, την οποία πολλοί χαρακτήριζαν σατιρική· αλλά αυτή η ταμπέλα δεν ήταν ακριβής.

Το πρώτο άλμπουμ με την υπογραφή «Lana Del Rey A.K.A. Lizzy Grant» κυκλοφόρησε το 2010, όμως εκείνο που την έκανε γνωστή παγκοσμίως ήταν το «Born To Die» από το 2012. Με αυτό, η Ντελ Ρέι έφερε στο προσκήνιο έναν ιδιαίτερο ήχο και γοητευτικές, ατμοσφαιρικές μελωδίες, που ήταν σαν η ίδια να τραγουδούσε μελαγχολικά πάνω από τον ώμο σου, το γιατρικό σε μια δύσκολη στιγμή. Εξ ου και η προσωνυμία «βασίλισσα της μελαγχολίας».

Αλλά παρά την επιτυχία του στο κοινό και την άμεση συνάφεια κουλτούρας με αυτή των θαυμαστών, το –εμπνευσμένο από τη χιπ χοπ– ορχηστρικό ποπ άλμπουμ αξιολογήθηκε αρχικά εσφαλμένα από μουσικούς δημοσιογράφους και μπλόγκερ. Οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής στην παραγωγή επηρέασαν αρνητικά τον σκοπό του δίσκου να αντικατοπτρίσει την ταυτότητα της καλλιτέχνιδος. «Διαπίστωνα ότι ακουγόταν πάρα πολύ διαφορετικό. Γι’ αυτόν το λόγο, αντί να αξιολογείται ως ένα προοδευτικό, διαδραστικό καλλιτεχνικό έργο που αποτελεί τροφή για σκέψη, αξιολογήθηκε με βάση πιο συμβατικά κριτήρια», θυμάται και αφηγείται η Ντελ Ρέι στο περιοδικό Rolling Stone. Οι κακόβουλες κριτικές την επηρέασαν τόσο ώστε να μην απολαμβάνει τη ζωή της ως ποπ σταρ.

Ωστόσο, οι ειδικοί σε θέματα μουσικής ξεχώρισαν από την πρώτη στιγμή τις ικανότητές της, αλλά και αυτό που η τραγουδίστρια ήθελε να μεταδώσει στο κοινό. «Εχει τον τρόπο εδώ και 12-13 χρόνια να συνδυάζει τον ήχο του χθες απόλυτα με αυτό που συμβαίνει στις μέρες μας», εξηγεί ο κ. Πετρίδης. Και συμπληρώνει: «Θυμάμαι ότι όταν έπαιξα τα πρώτα της τραγούδια στην εκπομπή μου, αμέσως με εντυπωσίασαν και με “άγγιξαν”, παρόλο που δεν ήμουν της ηλικίας που απευθύνονταν. Και αυτό γιατί μου θύμισαν τις φωνές καλλιτεχνών που άκουγα στη δεκαετία του ’60, αλλά ακόμα και του ’50. Ολα αυτά τα χρόνια, κατάφερε να επιβάλει αυτό το συχνά υπνωτιστικό ύφος με έναν σύγχρονο όμως ήχο, που βασίζεται απόλυτα σε αυτές τις δεκαετίες». Ακολούθησαν τα «Ultraviolence» (2014), «Honeymoon» (2015), «Lust for Life» (2017), «Norman Fucking Rockwell!» (2019), τα «Chemtrails Over the Country Club» (2021) και «Blue Banisters» (2021).

Συστήνοντας την Ντελ Ρέι

Η ίδια αντιμετωπίζει με σοβαρότητα και αναγνωρίζει τη σημασία των παραδοσιακών συμβόλων όπως η αμερικανική αίγλη και η κατάπτωσή της, διαταραχές όπως η μελαγχολία ή η κατάθλιψη που βιώνουν οι γυναίκες, ιδιαίτερα σε σχέση με τη φυλετική ταυτότητα και τις επιθυμίες τους. Και αυτά αποτέλεσαν έμπνευση για τη δημιουργία των δίσκων της, όπως αναφέρει το περιοδικό The New Yorker. Οι ιδέες της προηγούνταν της εποχής και προανήγγειλαν αυτή της alt-pop καθιστώντας τη φαινόμενο στη βιομηχανία, στην οποία εμφανίστηκαν καλλιτέχνιδες όπως οι Λόρντι, Χάλσεϊ, Σκάι Φερέιρα και Μπίλι Αϊλις, που κέρδισε την αναγνώριση από νωρίς, και συνδέθηκε με μια κυκλοθυμική και θλιμμένη συμπεριφορά.

Ενα άλμπουμ με παιχνιδιάρικη διάθεση

Στο νέο άλμπουμ υπάρχει μια παιχνιδιάρικη διάθεση, ελευθερία και ειλικρίνεια. Ακόμη και ο τίτλος είναι συμβολικός και παραλληλίζεται με το περιεχόμενο.

Το υπόγειο τούνελ στη λεωφόρο Οσεαν είναι πραγματικό μέρος. Στο Λονγκ Μπιτς του Λος Αντζελες, το εγκαταλελειμμένο τούνελ του Τζέργκινς εξακολουθεί να λάμπει. Ο κόσμος περπατά πάνω του, χωρίς να γνωρίζει τι κρύβεται από κάτω αν φωτιστούν τα λευκά πλακάκια και τα μπεζ μωσαϊκά στο πάτωμα. Σφραγίστηκε και έκλεισε για το κοινό στα τέλη της δεκαετίας του ’60, αλλά κάποτε λειτουργούσε ως μετρό για να έχουν οι παραθεριστές πρόσβαση στην παραλία.

Κατά μήκος των τοίχων υπήρχαν πολλά περίπτερα με ζαχαρωτά και αναμνηστικά αντικείμενα. Μιλώντας μεταφορικά, η Ντελ Ρέι λέει ότι «δεν θα ήταν ανησυχητικό μια τέτοια συλλογή από ελκυστικά αντικείμενα ή εμπειρίες να παραμένει προσβάσιμη μόνο σε λίγους;».

Με αυτό το ερώτημα, η ίδια δείχνει ότι τώρα είναι λιγότερο ευαίσθητη και αμυντική για το πώς την αντιλαμβάνονται και την καταλαβαίνουν οι άλλοι. Εξακολουθεί, όμως, να έχει την επιθυμία διατήρησης μιας ασάφειας όσον αφορά την προσωπικότητά της. Από τη μία είναι η τολμηρή και πολύ δημιουργική, από την άλλη εσωστρεφής και συναισθηματική.

Αλλες πληροφορίες που μαθαίνουμε μέσα από την καινούργια δουλειά της είναι το αν θα συνεχίσει την οικογενειακή παράδοση να γίνει μητέρα, για τις επιλογές στην καριέρα της και τις αποφάσεις που παίρνει. Με αυτοπεποίθηση και χωρίς να περιορίζεται σε τάσεις ή ραδιοφωνικές λίστες, η Ντελ Ρέι προχωράει προς το επόμενο επαγγελματικό βήμα της. Και αυτό, χωρίς να την έχει επηρεάσει η φήμη.

«Για παράδειγμα, παρόλο που είναι σταρ πρώτου μεγέθους, χρησιμοποιεί τα σόσιαλ μίντια χωρίς να φτάνει σε γελοιότητες που κάνουν άλλες τραγουδίστριες της εποχής της. Κάποια άλλη τραγουδίστρια μετά 12-13 χρόνια θα μπορούσε να είχε τελειώσει την καριέρα της στη μουσική, η Λάνα όμως φαίνεται ότι είναι και θα είναι εδώ για πολύ καιρό ακόμη λόγω του ήχου της», τονίζει ο κ. Πετρίδης.

Tα 5 πιο δημοφιλή τραγούδια

«Born To Die»: Το τραγούδι από το 2012 είναι ένας «φόρος τιμής στην αληθινή αγάπη και ένα αφιέρωμα του να ζεις στο έπακρον».

«Summertime Sadness»: Περιλαμβάνεται στο άλμπουμ «Born to Die» από το 2012 και αναφέρεται στον θάνατο ενός αγαπημένου προσώπου της τραγουδίστριας.

«Blue Jeans»: Ακόμη μία επιτυχία από τον δίσκο «Born to Die», το τραγούδι μιλάει για τον έρωτα της Ντελ Ρέι με έναν άνδρα τον οποίο παρομοιάζει με τον Τζέιμς Ντιν. Ο άνδρας αυτός την εγκατέλειψε.

«Young and Beautiful»: Ακούγεται στην ταινία «Ο υπέροχος Γκάτσμπυ» (2013). Ενα τραγούδι για την αγάπη στο πιο όμορφο στάδιο. Μια αγάπη τόσο ώριμη και δυνατή, που βλέπει πέρα από ένα ωραίο πρόσωπο και σώμα.

«High By The Beach»: Επειτα από μια δύσκολη και επίπονη εμπειρία, η Ντελ Ρέι αποδρά και βρίσκει παρηγοριά κοντά στη θάλασσα.

