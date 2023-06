Banksy: Η πρώτη του ατομική έκθεση εδώ και 14 χρόνια στη Γλασκώβη

Ο Banksy, ο δημοφιλής Βρετανός καλλιτέχνης γκράφιτι του οποίου την ταυτότητα δεν γνωρίζουμε, ανακοίνωσε την πρώτη του ατομική έκθεση εδώ και 14 χρόνια.

Η έκθεση «Cut & Run: 25 years card labour», την οποία θα φιλοξενήσει η γκαλερί Σύγχρονης Τέχνης στη Γλασκώβη, περιλαμβάνει έργα από το σύνολο της καριέρας του καλλιτέχνη.

Ο Banksy χρησιμοποίησε στένσιλ για να δημιουργήσει νέες εκδοχές έργων του, συμπεριλαμβανομένου του «Kissing Coppers» το οποίο πρωτοεμφανίστηκε σε τοίχο της παμπ Prince Albert στο Μπράιτον, το 2004.

Ανάμεσα στα έργα, βρίσκεται και το «Mobile Lovers» το οποίο εμφανίστηκε το 2014 στο Μπρίστολ και το οποίο περιλαμβάνει ένα ζευγάρι που αγκαλιάζεται και κοιτάζει στις οθόνες του κινητού.

Το προηγούμενο πρότζεκτ του Banksy με τίτλο Dismaland αποτέλεσε μια συνεργασία περισσότερων από 50 καλλιτεχνών συμπεριλαμβανομένων των Ντάμιεν Χίρστ, Τζένι Χόλτσερ και Τζίμι Κότι.

Η επερχόμενη έκθεση στοχεύει στην αποκάλυψη της διαδικασίας δημιουργίας των έργων, με τα πρωτότυπα σκίτσα καθώς και τα στένσιλ ως εκθέματα, τα οποία έχουν ζωγραφιστεί ώστε να τους δώσουν μια νέα «πνοή».

Αυτή δεν ήταν μια απόφαση που έλαβε επιπόλαια ο Banksy, ο οποίος δεν έχει δώσει συνέντευξη από το 2003 και δεν έχει ποτέ αποκαλύψει το πραγματικό του όνομα αλλά πιστεύεται ότι είναι περίπου 50 χρονών και κατάγεται από το Μπρίστολ.

Σε ανακοίνωσή του σχετικά με την έκθεση, ο ίδιος ανέφερε: «Κρατούσα αυτά τα στένσιλ κρυμμένα για πολλά χρόνια, έχοντας επίγνωση ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως στοιχεία σε κάποια εγκληματική ζημιά. Αλλά αυτή η στιγμή φαίνεται ότι έχει περάσει οπότε τώρα τα εκθέτω σε γκαλερί ως έργα τέχνης. Δεν είμαι σίγουρος ποιο είναι το μεγαλύτερο έγκλημα».

Banksy announces an extraordinary show of his stencils in Glasgow at the Gallery of Modern Art. Will be quite a boost to the city this summer. He says “I’ve kept these stencils hidden away for years, mindful they could be used as evidence in a charge of criminal damage. But that… pic.twitter.com/PbbOrL4Nat

— Krishnan Guru-Murthy (@krishgm) June 15, 2023