Η πολιτιστική ατζέντα του Σαββάτου (22/07)

Την Κυριακή 23 Ιουλίου στον Πύργο Μπαζαίου θα δώσουν συναυλία ο Στάθης Δρογώσης και ο Οδυσσέας Τσάκαλος στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Νάξου. Μαζί τους η Χριστίνα Σαμαρά. 12ο χιλιόμετρο της οδού Χώρας Νάξου – Αγιασού, στις 21.30.

Ενα διήμερο φεστιβάλ στο κέντρο της πόλης εγκαινιάζει το Death Disco έπειτα από δέκα χρόνια παρουσίας στη μουσική σκηνή της χώρας. Κορυφαία συγκροτήματα, The Sisters of Mercy και VNV Nation, αλλά και σπουδαίο line up θα εμφανιστούν στο Death Disco Athens Open Air Festival. Συνολικά το Σάββατο και την Κυριακή θα εμφανιστούν 15 συγκροτήματα σε δύο σκηνές στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, στις 18.30.

Eργα ζωγραφικής, γλυπτικής, κατασκευές, ψηφιακή τέχνη, κολλάζ, και ψηφιδωτά με τη συμμετοχή 33 εικαστικών διοργανώνει σε φυσική μορφή ο χώρος τέχνης Luninous Eye σε επιμέλεια των Πάρη Καπράλου και Βέρας Κατρανίδου με τίτλο «Summertime»(φωτογραφία). Μητσαίων 2α και διαδικτυακά η έκθεση στο luminouseye.net.

Με στόχο να αναδείξει διαφορετικά είδη άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, συνεχίζεται μέχρι τις 27 Ιουλίου η έκθεση στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης με τίτλο «ReThinking Τέχνη & Τεχνικές» και στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «RelnHerit». Νεοφύτου Δούκα 4, με ελεύθερη είσοδο.

«Οιδίπους Τύραννος» του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία του Σίμου Κακάλα στο Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου της Ρόδου, με τον Γιάννη Στάνκογλου στον ομώνυμο ρόλο και στον ρόλο της Ιοκάστης τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου. Στις 21.00.