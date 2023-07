Η πολιτιστική ατζέντα της Τρίτης (25/07)

Το Φεστιβάλ Κηφισιάς τιμά την επέτειο των 100 χρόνων από τη γέννηση της Μαρίας Κάλλας και οργανώνει μια βραδιά όπερας με ελεύθερη είσοδο. Συμμετέχουν οι Μίνα Πολυχρόνου, υψίφωνος, και η Ελενα Μαραγκού, μεσόφωνος, με τη 10μελή ορχήστρα Novarte Ensemble υπό τη μουσική διεύθυνση του Ματθαίου Λεγάκη. Αίθριο Δημαρχείου Κηφισιάς, Διονύσου και Μυρσίνης, Κηφισιά, στις 20.30.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη Συνθήκη της Λωζάννης και στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για τη Μικρασιατική Καταστροφή, εγκαινιάζει σήμερα το Πολιτιστικό Ιδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) την περιοδική έκθεση «1922» στο Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου, με σπάνιο αρχειακό υλικό, φωτογραφίες και προσωπικά αντικείμενα. Στις 20.00, Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου, Αγία Παρασκευή, Λέσβος.

Βασισμένο στη νουβέλα του Κινέζου συγγραφέα Γιεν Λιένκε «Χρόνια, Μήνες, Μέρες», η δραστήρια ομάδα C. for Circus ανεβάζει μια ξεχωριστή παράσταση θεάτρου και μουσικής με τίτλο «Μωρή φύση!» (φωτογραφία) στο πλαίσιο του «Ολη η Ελλάδα ένας πολιτισμός». 25 και 26 Ιουλίου στις 20.00, Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης, Ιωάννινα.

Το Our Festival ξεκινά σήμερα με πλήρες πρόγραμμα στο Ευριπίδειο Θέατρο Ρεματιάς και στο Κέντρο Νεότητας Δήμου Χαλανδίου. Απόψε στις 17.30, σεμινάριο θεατρικού αυτοσχεδιασμού και δημιουργικής γραφής, 21.00, συναυλία jazz με το Alone Together Trio, 22.00 «Οι απόγονοι» με τον Χρήστο Θάνο και την Ηρώ Μπέζου. Πληροφορίες στο ourfestival.gr.

Ολοκληρώνεται στις 31 Ιουλίου η έκθεση σύγχρονης τέχνης στην Τήνο «When the heart of a pig has hardened, dice it small», που εξερευνά τη διαπολιτισμική σημασία των ταμάτων. Onos Living, επαρχιακή οδός Τριαντάρου-Φαλατάδου, καθημερινά από 10.00 έως 13.00 και 17.00 έως 21.00.