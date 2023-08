Art Athina 2023: Στο Ζάππειο από 14 έως 17 Σεπτεμβρίου

Aνανεωμένη, με διαφορετική δομή και νέο επιτελείο η Art Athina 2023 ετοιμάζεται να γιορτάσει τα 30α της γενέθλια.

Η μεγαλύτερη ετήσια εικαστική διοργάνωση στην Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 14 έως και την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2023 στο Ζάππειον Μέγαρο και τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Η αθηναϊκή φουάρ, η οποία είναι και μία από τις παλαιότερες στην Ευρώπη, διοργανώνεται από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αιθουσών Τέχνης. Και στη φετινή επετειακή έκδοσή της θα φιλοξενήσει συνολικά 67 χώρους τέχνης από την Ελλάδα και εννέα χώρες του εξωτερικού. Περιλαμβάνει δε, μεταξύ άλλων, πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων, αφιερώματα, συζητήσεις και εκπαιδευτικές δράσεις.

Στο επίκεντρο της φετινής ξεχωριστής διοργάνωσης βρίσκονται η ευρύτερη συνεργασία ενός συνόλου νέων δυναμικών επιμελητών και συγχρόνως ο διάλογος των αιθουσών τέχνης από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στόχος είναι δε, το Ζάππειο Μέγαρο να λειτουργήσει ως σημείο συνάντησης και ώσμωσης για τις προτάσεις που θα καταθέσουν οι εικαστικοί δημιουργοί είτε εκπροσωπούνται από τις εγχώριες γκαλερί, είτε από εκείνες που θα ταξιδέψουν στην Αθήνα από τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ολλανδία, την Κύπρο, τη Βρετανία, την Ελβετία, την Πολωνία και τη Ρουμανία.

Οι δράσεις

Το κεντρικό εκθεσιακό πρόγραμμα πλαισιώνεται σταθερά από ένα ευρύ σύνολο δράσεων μεταξύ των οποίων είναι: τα Projects όπου παρουσιάζονται οι ανεξάρτητοι χώροι τέχνης σε επιμέλεια της Ολυμπίας Τζώρτζη, τα Talks, συζητήσεις, με καταξιωμένους καλεσμένους, γύρω από τέσσερις διαφορετικούς θεματικούς άξονες σε επιμέλεια της Δανάης Γιαννόγλου, η ενότητα που είναι αφιερωμένη στο Video σε επιμέλεια του Άκη Κόκκινου, που έχει ως στόχο να φέρει σε επαφή το κοινό με πρωτοποριακό οπτικό υλικό, όπως κι εκείνη που εστιάζει στην επιτελεστική τέχνη, στην Performance, σε επιμέλεια Πάνου Γιαννικόπουλου με έργα και προτάσεις που θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά το κοινό της αθηναϊκής φουάρ.

Σταθερά παρόν και φέτος το Kids’ Educational Program σχεδιασμένο από τον μη κερδοσκοπικό διεθνή κοινωνικό φορέα Σύγχρονης Τέχνης και Πολιτισμού, ΚROMA, για παιδιά ηλικίας άνω των έξι ετών, εφήβους και τους συνοδούς τους, που εξοικειώνει τους νέους με την τέχνη και συμβάλλει ώστε να δημιουργηθεί η νέα γενιά φιλότεχνων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους φίλους του design θα έχουν δύο ξεχωριστές συμμετοχές στην φετινή Art Athina 2023. Η πρώτη είναι η έκθεση «In Conversation with a Chair» του Mare Studio, στο πλαίσιο της οποίας η καρέκλα – ένα συνηθισμένο χρηστικό αντικείμενο – μετουσιώνεται σε έκθεμα και μας ταξιδεύει στην ελληνική παράδοση, το design και το craftsmanship (μαστοριά) συνοψίζοντας πάνω από 100 χρόνια ιστορίας, με την υπογραφή Ελλήνων δημιουργών.

Στον «μυστικό» κήπο του Ζαππείου Μεγάρου θα φιλοξενηθεί η δεύτερη υπό τον τίτλο Zappeion Garden x BlueCycle project. Η BlueCycle αποτελεί τη μοναδική ελληνική, κοινωνική εταιρία γαλάζιας και κυκλικής οικονομίας που αντιμετωπίζει ολιστικά τον στόχο της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο της Art Athina, η BlueCycle θα δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο garden project με έπιπλα και αντικείμενα που φέρουν το εικαστικό και το περιβαλλοντικά θετικό της αποτύπωμα.

30 χρόνια της Art Athina

Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος θα είναι αφιερωμένος το επετειακό λεύκωμα για τα 30 χρόνια της Art Athina που εξέδωσε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αιθουσών Τέχνης σε επιμέλεια του Γιάννη Ασδραχά. Σημαντικές στιγμές, ιστορικά στελέχη, καλλιτέχνες, προσωπικότητες της εικαστικής και πολιτικής ζωής που έδωσαν το «παρών» τις τρεις αυτές δεκαετίες που η αθηναϊκή φουάρ διέγραψε τη δική της ξεχωριστή και ιδιαιτέρως σημαντική πορεία θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν οι επισκέπτες στο booth που θα σχεδιάσει ο Σταύρος Παπαγιάννης.

Για δεύτερη χρονιά συνεχίζεται ο θεσμός του βραβείου της Art Athina για νέο καλλιτέχνη, ο οποίος αποσκοπεί στην ενίσχυση της καλλιτεχνικής δημιουργίας, σε συνεργασία της με το MOMus-Μουσείο Άλεξ Μυλωνά, ένα από τα πέντε Μουσεία του Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (MOMus).

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν εικαστικοί έως 45 ετών, οι οποίοι ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα και προτείνονται από την γκαλερί που τους εκπροσωπεί, όπου έχουν πραγματοποιήσει μία τουλάχιστον ατομική έκθεση.

Αναλυτικά οι αίθουσες τέχνης που συμμετέχουν στην Art Athina 2023:

a.antonopoulou.art, agathi kartalos, ALIBI GALLERY, ALKINOIS, Allouche Benias Gallery, alma gallery,ARGO GALLERY, Art Appel Gallery, Art Zone 42 Gallery, ARTFORUM Gallery, Artshot – Sophia Gaitani, Arusha Gallery /Scotland, ASTROLAVOS art galleries, Athens Art Gallery, Batagianni Gallery, CAN Christina Androulidaki gallery, CITRONNE Gallery, Claas Reiss / London, UK, Crux Galerie, Dio Horia, ekfrasi-yianna grammatopoulou, Eleftheria Tseliou Gallery, ELENI KORONEOU GALLERY, Enari Gallery / The Netherlands, ENIA GALLERY, EPsilon Art Gallery, Ewa Opalka Gallery / Razem Pamoja Foundation / Poland, Fabienne Levy / Switzerland, FRANCOISE HEITSCH / Germany, Gallery “7, Gallery ArtPrisma, Gallery Ersi, Gallery LTECGallery/MAMA CONTEMPORARY /Cyprus, Genesis gallery, GRAMMA EPSILON GALLERΥ, IAGA Contemporary Art / Romania, igni, Ileana Tounta Contemporary Art Center, Kalfayan Galleries, Kappatos Gallery, KORAI PROJECT SPACE, Lola Nikolaou Gallery,Mare studio, Marginalia Gallery /Cyprus, Michael Janssen Berlin / Germany, Mihalarias Art, MISC, NIL GALLERY / France, Nitra Gallery, One Minute Space, pal project / France, PAPATZIKOU GALLERY, Peritechnon Karteris, Rebecca Camhi gallery, Rodeo, ROMA GALLERY, Sealed Earth Gallery, Sianti Gallery, Skoufa Gallery, Space52, Technohoros art gallery, THE BREEDER, The Edit Gallery / Cyprus, Thermia Project, Wilhelmina’s/Hydra , Luxembourg, XIPPAS / France, Switzerland, Uruguay, zina athanassiadou gallery

Την ανανεωμένη ομάδα της Art Athina 2023 αποτελούν οι Αντώνης Κούρκουλος- γενικός συντονιστής, Μαρίνα Φωκίδη – σύμβουλος καλλιτεχνικής διεύθυνσης , Ολυμπία Τζώρτζη- επιμελήτρια των Projects, Δανάη Γιαννόγλου – επιμελήτρια των Talks, Πάνος Γιαννικόπουλος – επιμελητής της ενότητας Performance και Άκης Κόκκινος – επιμελητής για την ενότητα Video.

Την οπτική ταυτότητα της επετειακής Art Athina 2023 και τον κατάλογο της, υπογράφει για έβδομη χρονιά η πολυβραβευμένη ομάδα του g design studio. Η αθηναϊκή φουάρ διοργανώνεται από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αιθουσών Τέχνης, σε παραγωγή της εταιρείας BeBest. H Art Athina 2023 θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 14-17 Σεπτεμβρίου στο Ζάππειον Μέγαρο.