Οι υποψηφιότητες για το Μπούκερ

Ανακοινώθηκε χθες η μακρά λίστα του περίφημου βραβείου Μπούκερ για το 2023, με 13 βιβλία που καλύπτουν πλειάδα θεμάτων, σύμφωνα με την κριτική επιτροπή: από συγκινητικές προσωπικές δραματικές ιστορίες μέχρι την επίδραση της κλιματικής αλλαγής και την καταπίεση των μειονοτήτων, και από επιστημονικές ανακαλύψεις μέχρι ανταγωνιστικά σπορ. Μόνο τρεις από τους συγγραφείς έχουν υπάρξει υποψήφιοι στο παρελθόν, ενώ τέσσερις συμμετέχουν με το πρώτο τους βιβλίο. Γνώριμος και στην Ελλάδα είναι ο Ιρλανδός Σεμπάστιαν Μπάρι, ο οποίος έχει διεκδικήσει το Μπούκερ και στο παρελθόν και είναι υποψήφιος με το νέο του βιβλίο «Οld God’s Time». Τα βιβλία του «Μέρες δίχως τέλος» και «Χίλια φεγγάρια» κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Ικαρος. Υποψήφια είναι επίσης η 35χρονη Νιγηριανή Αγιομπάμι Αντεμπάγιο με το δεύτερο βιβλίο της, «A Spell of Good Things», ενώ το «Μείνε μαζί μου» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Οξύ. Οι υπόλοιπες υποψηφιότητες είναι τα: «Study for Obedience» της Σάρα Μπέρνσταϊν, «If I Survive You» του Τζόναθαν Εσκοφρι, «How To Build a Boat» της Ελέιν Φίνεϊ, «This Other Eden» του Πολ Χάρντινγκ, «Pearl» της Σιαν Χιουζ, «Αll the Little Bird-Hearts» της Βικτόρια Λόιντ Μπάρλοου, «Prophet Song» του Πολ Λιντς, «In Ascension» του Μάρτιν Μάκλνες, «Western Lane» της Τσέτνα Μαρού, «The Bee Sting» του Πολ Μάρεϊ και «The House of Doors» του Ταν Τουάν Ενγκ. Ο νικητής του βραβείου, το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 50.000 λιρών, θα ανακοινωθεί τον Νοέμβριο.