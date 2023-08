Ο Ρόμπι Ρόμπερτσον, κορυφαίο μέλος των «The Band», πέθανε σε ηλικία 80 ετών

Ο Ρόμπι Ρόμπερτσον, κιθαρίστας και τραγουδοποιός του καναδο-αμερικανικού συγκροτήματος The Band, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 80 ετών.

Σε δήλωση του, ο μάνατζέρ του τραγουδιστή ανέφερε ότι ο Ρόμπι Ρόμπερτσον πέθανε την Τετάρτη περιστοιχισμένος από την οικογένειά του μετά από μακρά ασθένεια που αντιμετώπιζε.

To συγκρότημα The Band ήταν άκρως επιδραστικό στα τέλη της δεκαετίας του 1960. Ο Ρόμπερτσον έραψε μερικά από τα πιο γνωστά τραγούδια τους, συμπεριλαμβανομένων των The Weight και The Night They Drove Old Dixie Down.

Γεννημένος ως Jaime Royal Robertson στο Τορόντο το 1943, εγκατέλειψε το σπίτι πατρικό του για να ακολουθήσει μια καριέρα στη μουσική σε ηλικία μόλις 16 ετών.

Οι The Band είχαν βρει, επίσης, φήμη ως υποστηρικτική μπάντα του Μπομπ Ντίλαν, κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας περιοδείας του 1966, ενώ το 1968 το συγκρότημα κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ τους, το Music from Big Pink.

Κυκλοφόρησαν, επίσης μια σειρά από αναγνωρισμένα άλμπουμ κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970 και αφού έπαιξαν το τελευταίο τους σόου ως πλήρες συγκρότημα το 1976, ενώθηκαν ξανά χωρίς τον Robertson κατά τη διάρκεια των 1980s και του 1990s.

Ο Μάρτιν Σκορσέζε και ο Ρόμπι Ρόμπερτσον στο φεστιβάλ των Καννών. AP Photo

Αποτίοντας φόρο τιμής στον Ρόμπερτσον, ο θρυλικός σκηνοθέτης, Μάρτιν Σκορσέζε, ο οποίος είχε συνεργαστεί με τον μουσικό στο παρελθόν, αποκάλεσε τον Ρόμπερτσον «γίγαντα» και «σταθερά στη ζωή και τη δουλειά μου».

«Πολύ πριν γνωριστούμε, η μουσική του έπαιξε κεντρικό ρόλο στη ζωή μου – για μένα και για εκατομμύρια άλλους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο», είπε. «Η επίδραση του στην τέχνη ήταν βαθιά και διαρκής».

Πηγή: BBC