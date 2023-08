Η «Βληχή» του Λάνθιμου ταξιδεύει στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης

Την είδαμε στην Αθήνα, στην αίθουσα «Σταύρος Νιάρχος» της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ)τον Μάιο του 2022, και η βραδιά της πρεμιέρας, στις 6 Μαΐου 2022 είχε τη λάμψη της διεθνούς συμπαραγωγής με την υπογραφή ενός διάσημου πλέον Ελληνα σκηνοθέτη, και μια υπέροχη Εμμα Στόουν να σκορπά χαμόγελα.

Τώρα η ασπρόμαυρη μικρού μήκους «Βληχή» του Γιώργου Λάνθιμου, μια συμπαραγωγή της ΕΛΣ με τον Οργανισμό ΝΕΟΝ, θα κάνει την αμερικανική πρεμιέρα της σε ένα από τα παλιότερα και πιο σημαντικά κινηματογραφικά Φεστιβάλ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης (NYFF).

H ταινία αποτελεί ανάθεση του προγράμματος The Artist on the Composer – μια συμπαραγωγή της ΕΛΣ και του Οργανισμού ΝΕΟΝ , ο οποίος χρηματοδοτείται από τον ιδρυτή του Δημήτρη Δασκαλόπουλο.

Η παραγωγή από πλευράς της Λυρικής, καθώς και η πραγματοποίηση της αμερικανικής πρεμιέρας υλοποιούνται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της ΕΛΣ.

Ο πολυβραβευμένος Ελληνας κινηματογραφικός δημιουργός υπογράφει την παραγωγή, το σενάριο και τη σκηνοθεσία της «Βληχής», η οποία γυρίστηκε τον Φεβρουάριο του 2020 στην Τήνο, με πρωταγωνιστές τη βραβευμένη με Οσκαρ ηθοποιό Εμμα Στόουν και τον διακεκριμένο Γάλλο ηθοποιό Νταμιάν Μποννάρ.

Το μουσικό σενάριο της ταινίας αποτελείται από έργα των Γ. Σ. Μπαχ / Κνουτ Νύστεντ και Τόσιο Χοσοκάβα, τα οποία θα ακουστούν ζωντανά συνοδεία μουσικών συνόλων στο NYFF, στο Lincoln Center, στο πλαίσιο του προγράμματος The Artist on the Composer.

NEW YORK FILM FESTIVAL: 29 Σεπτεμβρίου – 15 Οκτωβρίου 2023

Lincoln Center, New York