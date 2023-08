Εφυγε από τη ζωή ο βραβευμένος με Emmy ηθοποιός, Ρον Σεφάς Τζόουνς

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 66 ετών άφησε ο ταλαντούχος και δημοφιλής Αμερικανός ηθοποιός Ρον Σεφάς Τζόουνς.

Οπως αναφέρει δημοσίευμα του BBC, ήταν κυρίως γνωστός από τη σειρά This Is Us, με την ερμηνεία του εκεί να του χαρίζει δύο βραβεία Emmy.

Οπως ανέφερε ο μάνατζέρ του Τζόουνς, ο ηθοποιός αντιμετώπιζε πρόβλημα με τους πνεύμονές του. Είχε υποβληθεί κι όλας σε διπλή μεταμόσχευση πνεύμονα το 2020.

Ron Cephas Jones, who won two Emmy Awards for his acting on the hit television drama “This Is Us,” has died at age 66https://t.co/8ZWx8Nv4Iv

— CNN (@CNN) August 20, 2023