Αγορά βιβλίου: Διαμαρτυρίες για την Amazon

Να διερευνήσει εις βάθος την κυριαρχία της Amazon στην αγορά του βιβλίου και τις επιπτώσεις της στον υγιή ανταγωνισμό ζητούν από την κυβέρνηση των ΗΠΑ αμερικανικές ενώσεις συγγραφέων και βιβλιοπωλών, καθώς και αντιμονοπωλιακές οργανώσεις. Συγκεκριμένα, με κοινή επιστολή τους προς το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, το ινστιτούτο Open Markets, η Ενωση Συγγραφέων και ο Σύλλογος Αμερικανών Βιβλιοπωλών ζητούν από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου να λάβει μέτρα για τον περιορισμό της κυριαρχίας της Amazon, η οποία, όπως υποστηρίζεται, επηρεάζει ακόμη και τις αναγνωστικές τάσεις, προς όφελος των διάσημων συγγραφέων. Σύμφωνα με τους New York Times, η επιτροπή ενδέχεται πράγματι να καταθέσει κατά του κολοσσού του λιανικού εμπορίου αγωγή, η «επιτυχία» της ωστόσο δεν είναι βέβαιη.

Εκθεση βιβλίου Φρανκφούρτης

Τον βασικό προγραμματισμό της για το έτος… 2025 ανακοίνωσε πρόσφατα η Διεθνής Εκθεση Βιβλίου της Φρανκφούρτης. Σύμφωνα με δηλώσεις του διευθυντή της, Γιούργκεν Μπος, η τιμώμενη χώρα της διοργάνωσης σε δύο χρόνια από τώρα θα είναι οι Φιλιππίνες, οι οποίες, παρά το μέγεθός τους και τον γλωσσικό τους πλούτο, διαθέτουν μια λογοτεχνία εν πολλοίς άγνωστη στο ευρωπαϊκό κοινό. Οσον αφορά τις πιο άμεσες υποχρεώσεις της, η έκθεση της Φρανκφούρτης θα πραγματοποιηθεί φέτος από τις 18 έως τις 22 Οκτωβρίου με τιμώμενη χώρα τη Σλοβενία, ενώ για το 2024 σειρά παίρνει –όπως έχει επίσης ανακοινωθεί ήδη– η Ιταλία.

Νέο «Φυλαχτό» από τον Κινγκ

Η σειρά μυθιστορημάτων «Φυλαχτό», την οποία έγραψε από κοινού με τον ομότεχνό του Πίτερ Στράουμπ (1943-2022), πρόκειται πιθανότατα να συνεχιστεί και με ένα τρίτο βιβλίο, δήλωσε προ ημερών ο διάσημος Αμερικανός συγγραφέας Στίβεν Κινγκ. Μιλώντας στο podcast «Talking Scared» του Νιλ Μακρόμπερτ, ο Κινγκ δήλωσε ότι ο Στράουμπ του είχε προτείνει να συνεχίσουν την ιστορία που αφηγήθηκαν στα δύο βιβλία της σειράς, το φερώνυμο «Φυλαχτό» του 1984 και το «Μαύρο σπίτι» του 2011, στέλνοντάς του και μια κεντρική ιδέα την οποία ο Κινγκ εμπλουτίζει. Ο 75χρονος συγγραφέας αποκάλυψε επίσης ότι εντός του 2024 θα κυκλοφορήσει η νέα συλλογή διηγημάτων του «You like it darker», αλλά και ότι δουλεύει ένα ακόμη βιβλίο, με τίτλο «We think not».