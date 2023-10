Στέλιος Φαϊτάκης: Εφυγε ο πειραματιστής του κανόνα της Βυζαντινής Αγιογραφίας

Σαν να ακούς από το ένα ακουστικό ραπ και από το άλλο βυζαντινό μέλος. Σαν την ίδια στιγμή να συνυπάρχει το γάργαρο γέλιο ενός αγοριού με τις φωνές κοινωνικής διαμαρτυρίας. Σαν η αγιογραφία να μεταλλάσσεται σε street art, και το αντίστροφο. Ολα αυτά τα στοιχεία ανέπνεαν δημιουργικά και ελεύθερα μέσα στη ζωγραφική του Στέλιου Φαϊτάκη, του ζωγράφου που έφυγε χθες από τη ζωή πρόωρα, σε ηλικία 47 ετών, έπειτα από σοβαρή ασθένεια.

Ο ίδιος δεν αγαπούσε καθόλου τη δημοσιότητα, και απέφευγε τις συνεντεύξεις. Ωστόσο υπήρξε από τους ελάχιστους της γενιάς του που κατάφερε να ταξιδέψει την τέχνη του στο εξωτερικό σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις – γεννήθηκε το 1976 και ήδη είχε αναγνωριστεί ως ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους Ελληνες καλλιτέχνες. Η δουλειά του μιλάει τη γλώσσα του παρόντος με ζωγραφικά εργαλεία που φαινομενικά ανήκουν στο παρελθόν. «Ο Φαϊτάκης με τη ζωγραφική του άνοιξε νέους δρόμους, συνταιριάζοντας ετερόκλητες αφηγήσεις και παραδόσεις. Στο έργο του η ορθόδοξη αγιογραφία εμπλουτίστηκε με στοιχεία από τον γερμανικό εξπρεσιονισμό και τα ιαπωνικά μάγκα, για να αποτυπώσει ως επί το πλείστο σύγχρονες, έντονα δραματοποιημένες σκηνές πολιτικών συγκρούσεων και κοινωνικών αγώνων», γράφει στην ανακοίνωσή του το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), σε έναν αποχαιρετισμό που εκφράζει ειλικρινή θλίψη.

Δύο από τις διεθνείς παρουσιάσεις του έργου του Φαϊτάκη που μάλιστα δημιούργησαν μεγάλη αίσθηση έγιναν ύστερα από πρόσκληση της νυν καλλιτεχνικής διευθύντριας του ΕΜΣΤ Κατερίνας Γρέγου: Η πρώτη φορά ήταν το 2011 στην 54η διοργάνωση της Μπιενάλε Βενετίας, όταν μια τεράστια τοιχογραφία του με τίτλο «Ιmposition Symphony» κάλυψε το εξωτερικό του εθνικού περιπτέρου της Δανίας. Η δεύτερη φορά ήταν το 2018, όταν προσκλήθηκε από την τότε επιμελήτρια κ. Γρέγου να συμμετάσχει στην πρώτη Μπιενάλε της Ρίγα, με τίτλο «Everything Was Forever, Until It Was No More», ανάμεσα σε 104 καλλιτέχνες που προέρχονται απ’ όλο τον κόσμο, παρουσιάζοντας το έργο «Νέα Θρησκεία».

Το έργο «Στην αγωνία (Βόλφγκανγκ Πάουλι)», 2021, από την έκθεση στην γκαλερί Allouche Benias.

«Συχνά μεγάλων διαστάσεων τα έργα του, αντλούσαν τη δομή τους από τη θητεία του στην τέχνη του δρόμου, και έφερναν είτε στον υπαίθριο δημόσιο χώρο είτε στην εσωτερική εκθεσιακή αίθουσα μια στρατευμένη εικονογραφία υψηλής αισθητικής με δεσμούς στην πολιτική ιστορία της τέχνης του 20ού αιώνα. Μια τέχνη τόσο υψηλού επιπέδου δεν θα μπορούσε να υποστηριχθεί παρά από έναν άνθρωπο σπάνιου ήθους και υπερβατικής ταπεινότητας», καταλήγει η ανακοίνωση του ΕΜΣΤ.

Το θεμέλιο του έργου του Στέλιου Φαϊτάκη είναι η Κρητική Σχολή της βυζαντινής αγιογραφίας, μια παραδοσιακή καλλιτεχνική γλώσσα από τον τόπο της καταγωγής του. Παράλληλα όμως επηρεάστηκε βαθιά από λαϊκές πολιτιστικές παραδόσεις του κόσμου, όπως η θιβετιανή και ιαπωνική τέχνη, η φλαμανδική σχολή, η μεξικανική τοιχογραφία, οι ινδικοί και περσικοί πίνακες-μινιατούρες και η τεχνική που είχαν οι μινιατουρίστες στη μεσαιωνική Ευρώπη. Η κηδεία του θα γίνει στις Αρχάνες του νομού Ηρακλείου την Τρίτη. Επιθυμία της οικογένειάς του είναι αντί στεφάνων να δοθεί ένα συμβολικό ποσό στη μνήμη του καλλιτέχνη για τις ανάγκες της ΑΣΚΤ. Αρ. λογ. GR4201000240000000000266049.