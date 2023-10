Πού βγαίνουμε σήμερα Τρίτη; Προτάσεις για θέατρο, συναυλίες, εκθέσεις, εκδηλώσεις

Μια σειρά έξι διαλέξεων θα δώσει ο αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος με τίτλο «Πολιτική ορθότητα και λαϊκισμός: οι δύο απειλές του Δυτικού Πολιτισμού», οι οποίες ξεκινούν σήμερα στις 20.00 στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Β&Μ Θεοχαράκη. Υπάρχει η δυνατότητα και διαδικτυακής παρακολούθησης, για πληροφορίες στο www.thf.gr. Βασ. Σοφίας 9 και Μέρλιν 1.

Την καλοκαιρινή του περιοδεία κλείνει ο Αλκίνοος Ιωαννίδης με ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια και διασκευές. Μαζί του οι Σταύρος Λάντσιας στα πλήκτρα, Μιλτιάδης Παπαστάμου στο ηλεκτρικό βιολί, Γιώτης Κιουρτσόγλου στο ηλεκτρικό μπάσο, Μιχάλης Καπηλίδης στα τύμπανα. Θέατρo Αλσος, Ευελπίδων 4, Κυψέλη, στις 20.30.

Τον φακό τους τρέφουν ο Κωνσταντίνος και ο Πέτρος Σοφικίτης στις ιστορίες των ανθρώπων στα νησιά του Αιγαίου αλλά και στα επαγγέλματα, τα τοπικά έθιμα και τις παραδόσεις, στην έκθεση «Προσωπογραφίες του Αιγαίου» (φωτογραφία). Η έκθεση παρουσιάζεται έως τις 31 Οκτωβρίου στο Κατάλυμα της Γαλλίας στη Ρόδο. Από τις 10.00 έως τις 14.00 και 18.00 με 20.00.

Βασισμένη στα «Ημερολόγια» του Σεφέρη και στο «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ σε μετάφραση του Διονύση Καψάλη, ο Χάρης Φραγκούλης σκηνοθετεί για δεύτερη χρονιά την παράσταση «Where are you my love?». Κάθε Δευτέρα και Τρίτη έως τις 17 Οκτωβρίου. Μακρή 4, Ακρόπολη, στις 21.00.

Η ομάδα GAFF στο πλαίσιο των Δημητρίων θα παρουσιάσει το αφήγημα του Χρόνη Μίσσιου «…καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» στο θέατρο Αυλαία σε σκηνοθεσία της Σοφίας Καραγιάννη. Τσιμισκή 136, Θεσσαλονίκη, στις 21.15.