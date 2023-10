Η Εμιλι μάλλον θα αργήσει να πάει ξανά στο Παρίσι

Οταν πριν από μία εβδομάδα περίπου κυκλοφόρησε η είδηση πως η Ενωση Ηθοποιών του Χόλιγουντ αρχίζει εκ νέου τις διαπραγματεύσεις με τα μεγάλα στούντιο, προκειμένου οι δύο πλευρές να φτάσουν σε συμφωνία, πολλοί έσπευσαν να δηλώσουν αισιόδοξοι. Η πρόσφατη λύση της απεργίας των σεναριογράφων, άλλωστε, με τους όρους που εξασφαλίστηκαν, θα μπορούσε πιθανώς να λειτουργήσει και σαν πλατφόρμα για εκείνη των ηθοποιών. Το βράδυ της Πέμπτης, ωστόσο, έγινε γνωστό πως οι σχετικές συνομιλίες δεν κατέληξαν πουθενά και σταματούν μέχρι νεωτέρας. Αυτό το τελευταίο μπορεί να σημαίνει από μερικές εβδομάδες έως και μήνες σύμφωνα με τα ρεπορτάζ από την Αμερική (Variety, Hollywood Reporter), αφού το χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών δεν φαίνεται να γεφυρώνεται.

Οι πρόσφατες εξελίξεις, μάλιστα, μοιάζει να αιφνιδίασαν και σε κάποιο βαθμό να απογοήτευσαν τους απεργούς. «Είμαστε έκπληκτοι. Περιμέναμε ότι σήμερα θα είχαμε ολοήμερες συζητήσεις», δήλωσε ο βασικός διαπραγματευτής του συνδικάτου, Ντάνκαν Κράμπτρι-Αϊρλαντ. Εξω από τα κεντρικά γραφεία του Netflix στο Λος Αντζελες, αρκετοί από τους διαδηλωτές εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους στους δημοσιογράφους για το γεγονός ότι τα στούντιο παρουσιάζονται αποφασισμένα να κρατήσουν σκληρή στάση. Φαίνεται, δε, ότι το βασικό ζήτημα προστριβής έχει να κάνει (και εδώ) με τις streaming πλατφόρμες. Οι ηθοποιοί από την πλευρά τους ζητούν ένα ποσοστό της τάξης του 2% του συνολικού ετήσιου τζίρου από τις πλατφόρμες, κάτι το οποίο η άλλη πλευρά απορρίπτει δίχως συζήτηση. Η εναλλακτική ενός χρηματικού αντιτίμου «ανά συνδρομητή» αποδεικνύεται επίσης προβληματική, αφού εκεί υπάρχουν σοβαρές διαφωνίες ως προς τον υπολογισμό του κόστους.

Πρακτικά, βέβαια, όλα αυτά σημαίνουν πολύ περισσότερες καθυστερήσεις και αναβολές στα γυρίσματα ταινιών και σειρών του Χόλιγουντ. Για την ακρίβεια, η λύση της απεργίας των σεναριογράφων είναι περίπου άνευ σημασίας –βραχυπρόθεσμα τουλάχιστον– όσο εκείνη των ηθοποιών συνεχίζεται. Το μεγαλύτερο πλήγμα αφορά όπως είπαμε τις πλατφόρμες. Το δημοφιλές «The Last of Us» του HBO μοιάζει πλέον δύσκολο να έχει έτοιμο τον δεύτερο κύκλο του πριν από τις αρχές του 2025. Ακόμη αργότερα τοποθετείται η τρίτη σεζόν του «Euphoria», η οποία μόλις τώρα θα αρχίσει να αναπτύσσεται σεναριακά, ενώ παρόμοια είναι η κατάσταση και με σειρές όπως τα «Emily in Paris», «Stranger Things», «The White Lotus» κ.ά.

Πιο περίπλοκα είναι τα πράγματα όσον αφορά τις ταινίες. Εκεί παραγωγές όπως το «Challengers» του Λούκα Γκουαντανίνο ή το δεύτερο μέρος του «Dune» του Ντενί Βιλνέβ είναι στην πραγματικότητα έτοιμες, ωστόσο αδυνατούν να φτάσουν στις αίθουσες, διότι οι χολιγουντιανοί πρωταγωνιστές τους απαγορεύεται να λάβουν μέρος στις αντίστοιχες προωθητικές καμπάνιες. Αλλα φιλμ πάλι σαν τα «Deadpool 3», «Σκαθαροζούμης 2» και «Μονομάχος 2» αναγκάστηκαν να πατήσουν «παύση» στη διάρκεια των γυρισμάτων.

Εν μέσω όλων των παραπάνω, περισσότεροι από 700 ηθοποιοί και προσωπικότητες του Χόλιγουντ (Γκαλ Γκαντότ, Τζέιμι Λι Κέρτις, Μάικλ Ντάγκλας κ.ά.) υπογράφουν ανοιχτή επιστολή, με την οποία απαιτούν την άμεση απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στη Γάζα.