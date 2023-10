Κινηματογράφος made in Italy στην Ταινιοθήκη

Σχεδόν οτιδήποτε «made in Italy» προδιαθέτει για την ποιότητα, τη φινέτσα και το καλό του γούστο. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για σινεμά, πεδίο στο οποίο οι Ιταλοί έχουν διαπρέψει στο παρελθόν, αλλά και σήμερα που συνεχίζουν να παράγουν πολύ αξιόλογα φιλμ από σπουδαίους δημιουργούς σαν τον Πάολο Σορεντίνο, τον Ματέο Γκαρόνε κ.ά. To «Cinema made in Italy-Athens» από την Ταινιοθήκη της Ελλάδας, σε συνεργασία με τη Cinecitta και το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο, προσφέρει για ένα εξαήμερο (20-25.10), φρέσκο ιταλικό κινηματογράφο, καθώς και μερικά κλασικά αριστουργήματα.

«Η Ιταλία αποτελεί ένα σημαντικό υπόδειγμα για το πώς μια σπουδαία λογοτεχνική και κινηματογραφική παράδοση, καλές κινηματογραφικές σχολές, ισχυρή κρατική ενίσχυση και κινηματoγραφικά αρχεία συντελούν σε μια ζωντανή και ανταγωνιστική εθνική κινηματογραφία. Πιστεύω ότι και αυτή η τρίτη έκδοση της διοργάνωσης αποτελεί μια πραγματική προσφορά για τους φίλους του κινηματογράφου, που θα έχουν την ευκαιρία μέσα από 11 ταινίες να γνωρίσουν νέες τάσεις του ιταλικού σινεμά, να παρακολουθήσουν την ώριμη και στοχαστική ματιά του αγαπημένου Νάνι Μορέτι και να δουν σε αποκατεστημένη έκδοση την κλασική “Μπελίσιμα” του Λουκίνο Βισκόντι», σημειώνει η πρόεδρος της Ταινιοθήκης, Μαρία Κομνηνού.

Το «Ενα καινούργιο αύριο» του Νάνι Μορέτι, στο οποίο αναφέρεται, είναι το φιλμ έναρξης του αφιερώματος, έπειτα από την πρεμιέρα του στο περασμένο Φεστιβάλ Καννών. Από τα υπόλοιπα ξεχωρίζουμε σίγουρα το βραβευμένο στο Λοκάρνο docufiction «Οι περιπέτειες του Τζίτζι» του Αλεσάντρο Κομόντιν με πρωταγωνιστή έναν καλοκάγαθο αστυνομικό· την «Παραξενιά», μια ιδιαίτερη βιογραφία του Λουίτζι Πιραντέλο διά χειρός Ρομπέρτο Αντο, με τον υπέροχο Τόνι Σερβίλο στον πρωταγωνιστικό ρόλο· τους δυναμικούς γυναικείους χαρακτήρες, όπως η Αννα στο ομώνυμο φιλμ του Μάρκο Αμέντα, η Τζίνα στο «Ομορφο καλοκαίρι» της Λάουρα Λουτσέτι ή οι πέντε τρανσέξουαλ φίλες στο ντοκιμαντέρ «Οι υπέροχες» της Ρομπέρτα Τόρε.

Η τελευταία ταινία, από τις πιο ενδιαφέρουσες του φετινού προγράμματος, ακολουθεί μια ομάδα τρανς γυναικών, οι οποίες επανασυνδέονται έπειτα από 20 χρόνια. Αφορμή ένα γράμμα που ανακαλύφθηκε πρόσφατα, της νεκρής πια φίλης τους, Αντόνια, η οικογένεια της οποίας τής στέρησε την πραγματική ταυτότητα, θάβοντάς την με ανδρικά ρούχα. Το φιλμ αναδεικνύει το ζήτημα των τρανς γυναικών, οι οποίες συχνά κηδεύονται υπό άκρα μυστικότητα από «ντροπιασμένες» οικογένειες, ενώ πάνω στους τάφους τους χαράσσεται το ανδρικό όνομα που τους δόθηκε μετά τη γέννησή τους.

Οι πρωταγωνίστριες διοργανώνουν εδώ μια σεάνς, μια πνευματιστική τελετή δηλαδή, προκειμένου να επικοινωνήσουν με την Αντόνια και να δουν αν υπάρχει τρόπος να πραγματοποιηθεί η τελευταία επιθυμία της. Παράλληλα αφηγούνται εμπειρίες τους και αναβιώνουν δικές τους αναμνήσεις από μια πορεία στον κόσμο γεμάτη δυσκολίες, αλλά και λαμπερό φως.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις μέρες και τις ώρες προβολών στο tainiothiki.gr.