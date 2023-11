Ο Γιώργος Λάνθιμος φωτογραφίζει την Εμα Στόουν στην Αθήνα

Η έμπνευση μπορεί να προέλθει από πολλά ερεθίσματα: τη θέα ενός βίντατζ αντικειμένου, ένα κομμάτι κλασικής μουσικής, την επίσκεψη σε μια περιοχή που κρύβει μια όμορφη ιστορία. Στην περίπτωση του Γιώργου Λάνθιμου, αυτή προέρχεται από την ταλαντούχα και γοητευτική ηθοποιό Εμα Στόουν. Από το 2018 που συνεργάστηκαν για πρώτη φορά στην οσκαρική ταινία «Η Ευνοούμενη» («The Favourite»), μέχρι το πολυσυζητημένο φιλμ «Poor Things» που θα κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες τον Ιανουάριο του 2024, οι δυο τους έχουν βρεθεί πάνω από μια φορά στα κινηματογραφικά πλατό για τη δημιουργία ενός πρότζεκτ. «Δεν υπάρχει τίποτα που να μην μπορεί να κάνει η Εμα. Είναι ατρόμητη», δήλωνε ο Λάνθιμος σε παλαιότερη συνέντευξή του. Η επόμενή τους συνεργασία θα είναι για την ταινία «And».

Yorgos Lanthimos drew inspiration from Harry Callahan’s photos of his wife and daughter for his W cover shoot with #EmmaStone. “Emma, apart from being a model and a muse, helped develop the photos,” he says. More from our latest issue: https://t.co/cjbq70mKgl — W Magazine (@wmag) November 28, 2023

Πριν το «Poor Things», ο βραβευμένος Ελληνας σκηνοθέτης και η μούσα του ταξίδεψαν στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Τήνο για τα γυρίσματα της μικρού μήκους ταινίας «Βληχή», που έκανε πρεμιέρα στη χώρα μας το 2022 στο πλαίσιο του προγράμματος της ΕΛΣ και του Οργανισμού Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ, «The Artist on the Composer».

Για να τιμήσουν αυτή τη συνεργασία, ο Λάνθιμος οραματίστηκε μια σειρά από ασπρόμαυρες εικόνες. Η βραβευμένη με Οσκαρ ηθοποιός πρωταγωνιστεί σε αυτή τη φωτογράφιση που έκανε ο Λάνθιμος για το «The Art Issue» του αμερικανικού περιοδικού μόδας W. Η Στόουν φωτογραφίζεται με φόντο αθηναϊκές γειτονιές και παραλίες σε ακόμα ένα ταξίδι της στη χώρα μας. Από τον Πειραιά όπου ποζάρει μπροστά σε παλιά κτίρια, ξενοδοχεία και πολυκατοικίες, μέχρι πορτρέτα και εικόνες που εστιάζουν σε σημεία του σώματός της, φαίνεται πως η Αμερικανίδα ηθοποιός ταιριάζει με την… ενέργεια της Ελλάδας.

For our latest issue, Yorgos Lanthimos and Emma Stone conjure up the mythical world of ‘Bleat,’ their silent short film that only a fortunate few have had the delight of experiencing due to Lanthimos’s particular criteria for viewing. https://t.co/cjbq70mKgl pic.twitter.com/IM08XSHAr5 — W Magazine (@wmag) November 28, 2023

«Μου αρέσουν οι αντιφάσεις που βρίσκει κανείς στην πόλη: το πολύ σύγχρονο και ίσως άσχημο, δίπλα στο πολύ όμορφο. Θέλαμε να κάνουμε έναν συνδυασμό από τοπία καθώς και οικεία πορτρέτα. Και θέλαμε να πούμε μια μικρή ιστορία», δήλωσε ο Λάνθιμος στο περιοδικό W. Στις φωτογραφίες η Στόουν, που φοράει Λουί Βιτόν (είναι πρέσβειρα του brand), ξεκινά μια περιήγηση σε τοποθεσίες που είναι γεμάτες αντιθέσεις. Κουβαλά μαζί της ένα παιδί, το οποίο μάλλον πρόκειται για ένα μεγάλο παιχνίδι – κούκλα ή όχι. «Ποιος είπε ότι είναι μια κούκλα;», είπε στη συνέντευξη με το W η ηθοποιός, αστειευόμενη. «Το όνομά της αποτελεί μυστικό επειδή είναι πολύ ντροπαλή και αυτός είναι ο πρώτος της ρόλος. Τη βρήκαμε… Ηταν τέλεια».

Emma Stone and director Yorgos Lanthimos had an almost instant connection when working together on #TheFavourite. For their latest collaboration, the two embark on a sweeping visual fantasy in W’s Art Issue. https://t.co/tBI39e1ij8 pic.twitter.com/GlrpO9WmNo — W Magazine (@wmag) November 28, 2023

Οι οκτώ εικόνες δημιουργήθηκαν μέσα σε μία μέρα, με τη χρήση φυσικού φωτός, ενώ φωτογράφος και μοντέλο ταξίδευαν με το αμάξι από περιοχή σε περιοχή. Ο Λάνθιμος ήταν εκείνος που επέλεξε όλα τα σημεία: από το αστικό τοπίο με το κρουαζιερόπλοιο και ένα γήπεδο του μπάσκετ, μέχρι έναν φοίνικα δίπλα σε έναν φράχτη από σύρμα.

Με πληροφορίες από το περιοδικό W.