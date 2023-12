Κούρσα για τέσσερις οι φετινές Χρυσές Σφαίρες

Είναι σχετικά σπάνιο, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, οι πιο επιτυχημένες εμπορικά ταινίες της σεζόν να είναι κι αυτές που πρωταγωνιστούν στα βραβεία. Το περασμένο καλοκαίρι η «Μπάρμπι» της Γκρέτα Γκέργουικ άγγιξε το 1,5 δισ. δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις, ξεπερνώντας τις προσδοκίες και θέτοντας ιστορικό ρεκόρ για το στούντιο της Warner Bros. Την ίδια περίοδο ο «Οπενχάιμερ» του Κρίστοφερ Νόλαν έφτανε τα 950 εκατ. δολάρια στο box office, όντας η πιο επιτυχημένη βιογραφία από καταβολής σινεμά. Οι δύο ταινίες πρόκειται φέτος να διεκδικήσουν από εννέα και οκτώ Χρυσές Σφαίρες αντίστοιχα στην προσεχή τελετή απονομής, που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Ιανουαρίου.

Ακριβώς πίσω από το φαινόμενο «Barbenheimer», ακολουθούν με επτά υποψηφιότητες δυο ταινίες σπουδαίων δημιουργών, ενός βετεράνου και ενός σύγχρονου: «Οι δολοφόνοι του ανθισμένου φεγγαριού» του Μάρτιν Σκορσέζε, ταινία που, εκτός των άλλων, εντυπωσίασε με την τόλμη και την ευστοχία του κοινωνικού της μηνύματος και το «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου, το οποίο αποτέλεσε επιστέγασμα θριάμβου για τον Ελληνα κινηματογραφιστή στο τελευταίο Φεστιβάλ Βενετίας. Οι τέσσερις αυτές ταινίες μοιράζονται επί της ουσίας τη μερίδα του λέοντος στις βασικές κατηγορίες της καλύτερης ταινίας (δράματος ή κωμωδίας), της σκηνοθεσίας και του σεναρίου. Σημαντικές –ενδεικτικές για τα Οσκαρ– θεωρούνται και οι τρεις υποψηφιότητες του δράματος-έκπληξης «Περασμένες ζωές» της Σελίν Σονγκ, όπως και εκείνες του «Ανατομία μιας πτώσης» της Ζιστίν Τριέ.

Η τελευταία, που πρώτευσε και στα ευρωπαϊκά βραβεία κινηματογράφου μέσα στο περασμένο Σαββατοκύριακο, έχει ακόμη την πρωταγωνίστριά της, Σάντρα Χούλερ, υποψήφια για την καλύτερη γυναικεία ερμηνεία στην κατηγορία του δράματος. Μαζί της φαβορί θεωρούνται δικαίως οι Κάρεϊ Μάλιγκαν («Maestro») και Λίλι Γκλάντστοουν («Δολοφόνοι του ανθισμένου φεγγαριού»). Αντίστοιχα στους άνδρες το βραβείο θα κριθεί πιθανότατα ανάμεσα στους Κίλιαν Μέρφι («Οπενχάιμερ») και Λεονάρντο ντι Κάπριο («Δολοφόνοι του ανθισμένου φεγγαριού»). Οσο για την κατηγορία κωμωδία – μιούζικαλ, εκεί ξεχωρίζουν οι Εμα Στόουν («Poor Things») και Μάργκο Ρόμπι («Μπάρμπι»), ενώ στους άνδρες οι Νίκολας Κέιτζ («Dream Scenario») και Πολ Τζιαμάτι («The Holdovers»).

Λόγος, τέλος, πρέπει να γίνει και για την καινούργια κατηγορία των μεγαλύτερων μπλοκμπάστερ της χρονιάς, η οποία σκοπό έχει να τιμήσει εκείνους που γέμισαν το… ταμείο. Κι εδώ συναντούμε βέβαια το δίδυμο «Μπάρμπι» – «Οπενχάιμερ», δίπλα σε άλλους εμπορικά επιτυχημένους, όπως το τέταρτο κεφάλαιο του «Τζον Γουίκ», «Οι φύλακες του Γαλαξία 3», αλλά και η πρόσφατη έκπληξη του «Taylor Swift: The Eras Tour».

Χρυσές Σφαίρες, βέβαια, εκτός από κινηματογράφος σημαίνει και μικρή οθόνη. Στα καλύτερα τηλεοπτικά δράματα της χρονιάς συμπεριλαμβάνεται φυσικά ο καταληκτικός κύκλος του κορυφαίου «Succession», ο οποίος απέσπασε εννέα υποψηφιότητες, με τα επίσης εξαιρετικά «The Bear» και «Only Murders in the Building» να ακολουθούν με πέντε. Σίγουρα και φέτος το μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρατηρείται στην κατηγορία του καλύτερου δράματος, όπου εκτός των δύο προαναφερθέντων, υπάρχουν ακόμη τα «1923», «The Crown», «The Diplomat» και «The Last of Us». Συνολικά το Netflix κατάφερε να πάρει φέτος τα σκήπτρα των υποψηφιοτήτων (συνυπολογίζοντας ταινίες και σειρές) με 28, ακολουθούμενο από τη Warner Bros. Discovery, η οποία συγκέντρωσε 27.