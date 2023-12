Ροζ ελληνική σημαία: Ανοιχτή επιστολή στήριξης στη ​Γεωργία Λαλέ

Εκατοντάδες άτομα από την τέχνη και τον πολιτισμό υπογράφουν ανοιχτή επιστολή στήριξης προς την εικαστικό, Γεωργία Λαλέ, μετά την απόφαση του υπουργείου Εξωτερικών να αποσύρει τη ροζ ελληνική σημαία από το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη.

Στην επιστολή εκφράζεται η «βαθιά ανησυχία» για την απόφαση του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη ενώ γίνεται λόγος για «κατάφωρη περίπτωση λογοκρισίας ενός καλλιτεχνικού έργου».

Μέχρι στιγμής, η επιστολή υπογράφεται από 370 εργαζόμενες και εργαζόμενους στην τέχνη και τον πολιτισμό ενώ συνυπογράφεται από το Σωματείο Εργαζομένων στη Σύγχρονη Τέχνη (ΣΕΣΤ) και άλλους οργανισμούς.

Αναλυτικά η επιστολή:

Θα θέλαμε να εκφράσουμε τη βαθιά μας ανησυχία σχετικά με την απόφαση του υπουργού Εξωτερικών, ​Γιώργου Γεραπετρίτη, να αποσύρει το έργο «Ενοχή της Γειτονιάς» της ​Γεωργίας Λαλέ από το Προξενείο της ​Ελλάδας στη ​Νέα Υόρκη. Πρόκειται για μια κατάφωρη περίπτωση λογοκρισίας ενός καλλιτεχνικού έργου και για προφανή δημοκρατική παράβαση.

Το έργο «Ενοχή της Γειτονιάς» της Γεωργίας Λαλέ παρουσιάστηκε στην έκθεση που άνοιξε τις πύλες της στις 17 Δεκεμβρίου 2023 στο πλαίσιο του προγράμματος ​Carte Blanche Project, υπό την εποπτεία της συμβουλευτικής επιτροπής για θέματα που άπτονται της τέχνης με μέλη τη Νατάσα Κατερινοπούλου, τη Λολίτα Κουτούδη, την Ειρήνη Λιναρδάκη και τον Πάνο Τσαγκάρη. Το έργο απεικονίζει μια σημαία φτιαγμένη από κλινοσκεπάσματα που προσφέρθηκαν από γυναίκες που έχουν επιζήσει από διάφορες μορφές έμφυλης βίας.

Ενώ οι γυναικοκτονίες μαστίζουν τη χώρα μας, ο πρόεδρος του κόμματος «Νίκη», Δημήτρης Νάτσιος, παρερμηνεύει και διαστρεβλώνει δημόσια το έργο, υποστηρίζοντας ότι προσβάλλει το εθνικό μας σύμβολο, την ελληνική σημαία. Συγκεκριμένα, ο Νάτσιος υποστήριξε ότι η σημαία «αλλάζει χρώμα μόνον όταν βαφτεί κόκκινη από το αίμα των ηρώων, στους εθνικούς αγώνες». Αποδεχόμενος αυτή την τοποθέτηση, ο υπουργός Εξωτερικών έλαβε την απόφαση για την απόσυρση του έργου.

Η σημαία αποτελεί ένα ξεκάθαρα αναγνωρίσιμο σύμβολο με μεγάλη σημασία και χρησιμοποιήθηκε για να υπογραμμίσει τις δημοκρατικές υποχρεώσεις μας προς την εξασφάλιση της ισότητας των φύλων, την καταπολέμηση της έμφυλης βίας κατά των γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία. Η βία, ανεξάρτητα από τον τύπο της (σωματική, σεξουαλική, ψυχολογική, οικονομική κ.τ.λ.), πλήττει την ακεραιότητα και την αξιοπρέπεια των γυναικών, οδηγώντας τις σε κοινωνική απομόνωση.

Υποστηρίζουμε ανεπιφύλακτα το δικαίωμα επανοικειοποίησης του εθνικού συμβόλου για την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών. Πέρα από τη συμβολική σημασία του έργου για την προάσπιση των γυναικών, αντιτιθέμεθα σθεναρά στη λογοκρισία της τέχνης, η οποία προστατεύεται από το Σύνταγμα της χώρας μας.

Ως εργαζόμενοι/ες στον τομέα της σύγχρονης τέχνης και του πολιτισμού, εκφράζουμε την απόλυτή μας υποστήριξη προς την καλλιτέχνιδα Γεωργία Λαλέ και την επιμελητική ομάδα που απαρτίζεται από τις Νατάσα Κατερινοπούλου, Λολίτα Κουτούδη, Ειρήνη Λιναρδάκη και Πάνο Τσαγκάρη. Καταγγέλλουμε ανεπιφύλακτα την κατάφωρη λογοκρισία του έργου με τίτλο «Ενοχή της Γειτονιάς» και απαιτούμε την άμεση ανάκληση της απόφασης απόσυρσής του.

Υπογραφές:

