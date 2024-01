Πού βγαίνουμε σήμερα Πέμπτη; Προτάσεις για θέατρο, συναυλίες, εκθέσεις, εκδηλώσεις

Συνεχίζεται με εξαιρετική επιτυχία η παράσταση «Η άνοδος του Αρτούρο Ούι». Χάρη στη σκηνοθετική άποψη του Αρη Μπινιάρη και με τον Γιώργο Χρυσοστόμου στον κεντρικό ρόλο, η μακάβρια «ιστορική φάρσα» του Μπρεχτ αποκτά σύγχρονες διαστάσεις – μείγμα σάτιρας, πολιτικού σχολιασμού και σκοτεινού χιούμορ για την άνοδο του φασισμού με φόντο τον υπόκοσμο του Σικάγου του Μεγάλου Κραχ. Στο θέατρο ARK, Δροσοπούλου 197.

Ο Αμερικανός ελληνικής καταγωγής συνθέτης Γιώργος Τσοντάκης με το έργο του «Είκοσι ευχαριστίες για τις διδασκαλίες του Ιησού» γράφει για σόλο πιάνο έναν κύκλο κομματιών με πλούσια εκφραστικά μέσα, στοχαστικότητα και αντιστικτική ακρίβεια. Στο πιάνο ο Νίκος Λαάρης, ο οποίος έχει παρουσιάσει έργα του Τσοντάκη για σόλο πιάνο και μουσική δωματίου στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη. Στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας και Κόκκαλη 1. Στις 8.30 μ.μ.

Από σήμερα έως τις 22 Φεβρουαρίου, ο πολιτιστικός οργανισμός Polygreen Culture & Art Initiative (PCAI) παρουσιάζει το πρόγραμμα video art «I’d rather be a Cyborg than a Goddess», σε επιμέλεια της Κίκας Κυριακάκου με έργα video art από γυναίκες καλλιτέχνιδες (φωτογραφία), που εστιάζουν στις έννοιες της κλιματικής αλλαγής, του καταναλωτισμού, των διαστημικών απορριμμάτων, της τεχνολογίας και του φύλου. Η έκθεση φιλοξενείται στο The Ellinikon Experience Centre.

Τέσσερις ηθοποιοί σε οκτώ ρόλους, εναλλάσσοντας σκηνές και χαρακτήρες με καταιγιστικό ρυθμό, ζωντανεύουν την καυστική σάτιρα «Ο άσχημος» του Μάριους φον Μάγιενμπουργκ για τη βιαιότητα της σύγχρονης ναρκισσιστικής κοινωνίας. Η σκηνοθεσία είναι του Γιώργου Κουτλή και παίζουν οι Ορφέας Αυγουστίδης, Γιάννης Κλίνης, Μαίρη Μηνά, Ηλίας Μουλάς. Νέο Θέατρο Κατερίνα Βασιλάκου, Προφήτη Δανιήλ 3.

Τα ζώα μέσα από το βλέμμα 28 καλλιτεχνών στοιχειοθετούν το εικαστικό λεξιλόγιο στη θεματική έκθεση «Anima-l» υπό την αιγίδα της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Α PRΟΜΙSE to ANIMALS. Γκαλερί Ερση, Κλεομένους 4, Κολωνάκι.