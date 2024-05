Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας: Τριάντα χρόνια σε κίνηση

Αφιερωμένο στους καλλιτέχνες του χορού και της κίνησης, «που εργάζονται καθημερινά με το σώμα τους, που αναμετρούνται με τους περιορισμούς αλλά και τις ανεξάντλητες και μυστηριώδεις δυνατότητές του», όπως είπε η καλλιτεχνική του διευθύντρια Λίντα Καπετανέα, είναι το επετειακό, 30ό Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, που θα πραγματοποιηθεί από τις 12 έως τις 21 Ιουλίου. Και ενώ το πρόγραμμά του δεν περιλαμβάνει κάποια εκδήλωση με έντονα επετειακό χαρακτήρα, το Φεστιβάλ, η κορυφαία εγχώρια διοργάνωση σύγχρονου χορού και μία από τις σημαντικότερες στην Ευρώπη, θα φιλοξενήσει φέτος 19 παραγωγές, εκ των οποίων 10 από την Ελλάδα και 9 από το εξωτερικό.

Ο πολυδιάστατος χορογράφος Γιόζεφ Νατζ θα παρουσιάσει το «αποχαιρετιστήριο» «Full Moon», ενώ δύο έργα θα δείξει το Κρατικό Μπαλέτο της Εσσης που έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Η εκκίνηση του προγράμματος, που ανακοινώθηκε χθες στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης παρουσία της επί 20ετία διευθύντριας του φεστιβάλ Βίκυς Μαραγκοπούλου, θα γίνει με το ελληνικό «ντεμπούτο» του Κρατικού Μπαλέτου της Εσσης, το οποίο σε μία παράσταση (12.7) θα παρουσιάσει στην Κεντρική Σκηνή του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας δύο έργα: το εμπνευσμένο από την κλασική ινδική μουσική και τον Ραβί Σανκάρ «Midnight Raga» του Γερμανού χορογράφου Μάρκο Γκέκε (ο οποίος πέρυσι είχε γίνει διεθνής είδηση όταν επιτέθηκε με… περιττώματα σκύλου σε μια κριτικό χορού), καθώς και το «I’m afraid to forget your smile», μια ωδή στη θνητότητα, σε χορογραφία των Ολλανδών Ιμρε και Μάρνε φαν Οπσταλ (Nederlands Dans Theater). Σειρά έχουν η Πατρίσια Απέργη και η ομάδα χορού Αερίτες, που με τον «Οίκο της Ταραχής» (17.7) συνομιλούν με την έννοια της ταυτότητας και με τη βία που μπορεί κανείς να υποστεί ή να ασκήσει προκειμένου να αυτοπροσδιοριστεί, ενώ στη συνέχεια, ο επιδραστικός, ποιητικός, πολιτικός και σωματικά απαιτητικός Βρετανός χορογράφος Μπότις Σίβα και η ομάδα Far From the Norm θα παρουσιάσουν το πρόσφατο «Until We Sleep» (20.7), όπου μια μοναχική ηγέτιδα μιας περιπλανώμενης κοινότητας πιέζεται από αλλεπάλληλες δοκιμασίες.

Ο «Οίκος της Ταραχής», της Πατρίσιας Απέργη και της ομάδας χορού Αερίτες. [ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ / ΣΤΕΓΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ]

Στην εναλλακτική σκηνή Black Box, η αυλαία ανοίγει με την παγκόσμια πρεμιέρα του έργου της Αθανασίας Κανελλοπούλου «Two-Matters of Existence» (12.7) που εστιάζει στο γυναικείο βλέμμα, ενώ ακολουθεί το «Terranova/Hidden Link» (13-14.7) των Ντιέγκο Τορτέλι και Μίρια Βουρμ, που είναι αφιερωμένο στους τρόπους μη λεκτικής επικοινωνίας. Ο διεθνής χορογράφος Χάρης Γκέκας θα παρουσιάσει το σόλο «Thousand/Χίλια» (16.7), που εμπνέεται από τη φιλοσοφική ανάλυση «Χίλια πλατώματα» των Ντελέζ-Γκουαταρί, ενώ ο κορυφαίος και πολυδιάστατος χορογράφος Γιόζεφ Νατζ θα παρουσιάσει το «αποχαιρετιστήριο» «Full Moon» (18-19.7), έργο που ξεκινάει σήμερα τη διεθνή περιοδεία του και φέρνει επί σκηνής τον 66χρονο Σέρβο καλλιτέχνη μαζί με άλλους επτά χορευτές, σε ένα ταξίδι «σεληνιακού» ρυθμού μέσα στον κόσμο της μαύρης τζαζ και των κυρίαρχων συμβόλων του αφρικανικού πολιτισμού. Το πρόγραμμα του Black Box κλείνει με την αγαπημένη στην Καλαμάτα Καταλανή Λάλι Αϊγουαδέ και το «Runa» (20-21.7), όπου δύο άνθρωποι ερευνούν τα ερείπια ενός χαοτικού τοπίου προσπαθώντας να συνδεθούν με το παρελθόν του.

Το «Until We Sleep» του Μπότις Σίβα και των Far From The Norm. [Tom Visser]

«Μάχες χορού»

Από τις εκδηλώσεις στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας αναφέρουμε ενδεικτικά το «Approach 17. Opening» του Γιον Μπουρζουά (που θα ανοίξει το υπαίθριο πρόγραμμα του Φεστιβάλ στις 12.7 και κατόπιν θα παρουσιαστεί σε Τρίπολη, Ναύπλιο και Πύλο), καθώς και τα μονόλεπτα dance battles της εκδήλωσης «Art Within One» (18.7). Με διάρκεια από τις 5 έως τις 21 Ιουλίου, τo εκπαιδευτικό κομμάτι περιλαμβάνει προγράμματα για μαθητές και επαγγελματίες χορού, masterclass αυτοσχεδιασμού με τη Λίντα Καπετανέα, το εικαστικό εργαστήρι «Δώσε ρυθμό στη γλυπτική» (σε συνεργασία με το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης), εργαστήρια χορού για ΑμεΑ και για άτομα 50+ κ.ά.

Το έργο «I’m afraid to forget your smile» από το Κρατικό Μπαλέτο της Εσσης. [Andreas Etter]

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, η κ. Καπετανέα ανέφερε επίσης το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθούν επετειακές εκδηλώσεις για τα 30 χρόνια του θεσμού προς το τέλος του 2024, εφόσον εξασφαλιστούν πόροι πέραν της προγραμματικής σύμβασης μέσω της οποίας χρηματοδοτείται το φεστιβάλ. Νωρίτερα, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη είχε σημειώσει ότι υπάρχει τέτοια δυνατότητα, εφόσον χρειαστεί.