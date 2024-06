Καρλ Λάγκερφελντ: Ο νάρκισσος «κάιζερ» της μόδας

Μία από τις πιο διάσημες ρήσεις του Καρλ Λάγκερφελντ έλεγε «Ι am a living label. My name is Labelfeld, not Lagerfeld». Οντως υπήρξε τόσο αλαζόνας, όσο τον υποδύεται ο Γερμανός ηθοποιός Ντάνιελ Μπρουλ στη νέα σειρά που μόλις άρχισε να προβάλλεται στην πλατφόρμα Disney+. Το «Becoming Karl Lagerfeld» διαδραματίζεται τη δεκαετία του 1970. Ηταν η περίοδος της συνειδητοποίησής του, που τον οδήγησε αργότερα στη σύνθεση της χαρακτηριστικής περσόνας του «κάιζερ» της μόδας με τους ψηλούς γιακάδες, τα μαύρα γάντια και γυαλιά. Ο Λάγκερφελντ ήταν μία από τις πιο σαγηνευτικές, παραγωγικές και αναγνωρίσιμες δυνάμεις στη μόδα και στον πολιτισμό, γνωστός τόσο για τα εξαιρετικά σχέδιά του όσο και για την ακούραστη δημιουργικότητά του. Η σειρά ήδη από το πρώτο επεισόδιο κάνει φανερό τον συνδυασμό κρυψίνοιας, εργατικότητας και σχολαστικότητας που τον χαρακτήριζε. Συνειδητά συσκότιζε την ιδιωτική ζωή του. Επί χρόνια έκρυβε την ηλικία του –μάλλον είχε γεννηθεί το 1933– και την καταγωγή του. Συνήθιζε όμως να λέει: «Δεν έχει σημασία αν αυτό που λένε για μένα είναι καλό ή κακό, αν είναι κάτι καλόγουστο ή όχι. Σημασία έχει να συνεχίσουν να λένε κάτι».

Και βεβαίως, η προσωπικότητά του μια πενταετία από τον θάνατό του εξακολουθεί να εμπνέει. Μετά την περυσινή έκθεση στο Mητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης που ήταν αφιερωμένη στο έργο του, η σειρά της Disney+ αποφάσισε να εστιάσει στον άσημο «μισθοφόρο έτοιμων ενδυμάτων» και σε μια στιγμή των τρελών ’70s στο Παρίσι. Τότε που ο Λάγκερφελντ ερωτεύτηκε και αφέθηκε για λίγο να χάσει τον έλεγχο για χάρη του δανδή μεγαλοαστού νεαρού Ζακ ντε Μασέρ.

Το «Becoming Karl Lagerfeld» λανσάρεται από το Disney+ λίγους μήνες αφότου μία ακόμη βιογραφία σχεδιαστή υψηλής ραπτικής παρουσιάστηκε στην πλατφόρμα. Πρόκειται για τη μίνι σειρά «Cristóbal Balenciaga», η οποία σκιτσάρει το πορτρέτο του Ισπανού που κατέκτησε το Παρίσι περίπου σαράντα χρόνια πριν από τον Λάγκερφελντ.

Ο Μπαλεντσιάγκα και ο Λάγκερφελντ ως προσωπικότητες είχαν κοινή τη σχεδιαστική τους δεινότητα και την αφοσίωση στο προσωπικό τους όραμα, ενώ οι χαρακτήρες τους υπήρξαν αντιθετικοί ακόμη και στο ξεκίνημά τους. Πάντως και οι δύο σειρές διαδραματίζονται στην ευρωπαϊκή πρωτεύουσα της υψηλής ραπτικής και διηγούνται κομμάτια της γοητευτικής ιστορίας της ευρωπαϊκής μόδας.