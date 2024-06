Φρανσουάζ Αρντί: Η φωνή των γαλλικών 60s – Καθρέφτης μιας ολόκληρης γενιάς

Στις 28 Οκτωβρίου 1962, ενώ η Γαλλία περίμενε το αποτέλεσμα του πρώτου καθολικού δημοψηφίσματος για την εκλογή του προέδρου της Δημοκρατίας, μια πολύ ντροπαλή νεαρή εμφανίστηκε στην τηλεόραση. «Ολα τα αγόρια και τα κορίτσια της ηλικίας μου/ Περπατούν στον δρόμο δύο δύο», τραγούδησε η Φρανσουάζ Αρντί. Εκείνο το βράδυ, η επιλογή της αλλαγής του συντάγματος από τον στρατηγό Ντε Γκωλ πέτυχε και ένα είδωλο της νεολαίας εκτοξεύθηκε στα αστέρια.

Η Φρανσουάζ Αρντί πέθανε προχθές σε ηλικία 80 ετών έπειτα από πολύμηνη ασθένεια, ανακοίνωσε ο γιος της Τομά Ντιτρόν. Ο θάνατος του «γαλλικού εθνικού θησαυρού», σύμφωνα με τους New York Times, προκάλεσε διεθνή συγκίνηση, μεγαλύτερη από την αναμενόμενη θλίψη για την εκδημία μιας επιτυχημένης τραγουδίστριας των 60s που είχε αποσυρθεί από το προσκήνιο εδώ και χρόνια. Αλλά η Αρντί δεν ήταν απλώς μια καλλιτέχνις που έκανε επιτυχίες τραγουδώντας γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά και ιταλικά, ούτε μόνο μια χαριτωμένη ηθοποιός του κινηματογράφου. «Μια γενιά βρήκε σε εκείνη καθρέφτη για τον εαυτό της», έγραψε ο Μπερνάρ Ντικάλ στο λεξικό του «Lovers of French Song».

«Μόνο η Γαλλία θα κατάφερνε να γεννήσει τη δεκαετία του ’60 ένα αστέρι που διέθετε την κομψότητα της τραγουδίστριας, το εκτόπισμα ενός λαϊκού ειδώλου και την ενέργεια της ποπ μουσικής», έγραψαν οι Times το 2016. Η λονδρέζικη εφημερίδα σχολίαζε στο ίδιο άρθρο πως είναι πολύ εύκολο για τους Αγγλους να ειρωνεύονται τους Γάλλους ότι δεν διαθέτουν το feeling της ποπ – ροκ μουσικής, αλλά οι τελευταίοι μπορούν πάντα να ανταποδώσουν λέγοντας: «Φρανσουάζ Αρντί». Παρέμενε όμορφη ντυμένη με τις γεωμετρικές φουστίτσες του Κουρέζ και με τα βραδινά του Πάκο Ραμπάν και όλοι, από τον Μικ Τζάγκερ μέχρι τον Μπομπ Ντίλαν, αναζητούσαν την παρέα της. Εκείνη όμως, «με μια τυπικά γαλλική αδιαφορία, τους έστελνε να κάνουν μια βόλτα», κατέληγαν οι Times.

Ομορφη και πάντα κομψή η Φρανσουάζ Αρντί, σε φωτογραφία από το προσωπικό της αρχείο. Υπήρξε ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια του γαλλικού τραγουδιού με διεθνείς επιτυχίες.

H Αρντί γεννήθηκε στο Παρίσι, στις 17 Ιανουαρίου, στο ζώδιο του Αιγόκερου –το υπογράμμιζε και η ίδια στην ιστοσελίδα της–, μια και η αστρολογία έγινε στην πορεία της ζωής της πολύ σημαντική.

Σπούδασε κιθάρα και τραγούδι στο Ωδείο και το 1962 κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπουμ «Tous les garçons et les filles», ένα δίσκο που έκανε τον γύρο του κόσμου και πούλησε γρήγορα περισσότερα από δύο εκατομμύρια αντίτυπα. Η πρώτη κινηματογραφική εμπειρία της ήταν με το «Château en suède», μια ταινία του Ροζέ Βαντίμ βασισμένη στο μυθιστόρημα της Φρανσουάζ Σαγκάν. Γρήγορα έφυγε στο Λονδίνο για την ηχογράφηση ενός αγγλόφωνου άλμπουμ και έγινε μέλος του «swinging London», φορώντας τις μίνι φούστες της Μέρι Κουάντ και τραγουδώντας στο Savoy Hotel μπροστά στους celebrities της αγγλικής πρωτεύουσας. Το τραγούδι της «All over the world» παρέμεινε στην κατάταξη των αγγλικών τσαρτ για 15 εβδομάδες.

Οι επιτυχίες συνεχίστηκαν και τη δεκαετία του 1970 με νέα τραγούδια. Στην πορεία έφτιαξε δική της δισκογραφική εταιρεία και το 2006 έλαβε το Grande Médaille de la chanson française, που απονέμεται από τη Γαλλική Ακαδημία. Εκείνη τη χρονιά κυκλοφόρησε το «(Parentheses…)», ένα άλμπουμ που αποτελείται από ντουέτα με εκλεκτούς καλεσμένους, το οποίο έγινε πλατινένιο. Το 2008, τα απομνημονεύματά της «Η απόγνωση των πιθήκων… και άλλα ασήμαντα» ήταν ένα από τα πιο διαβασμένα βιβλία της χρονιάς.