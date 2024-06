Πού βγαίνουμε σήμερα Τετάρτη; Προτάσεις για θέατρο, συναυλίες, εκθέσεις, εκδηλώσεις

Η έκθεση «And All Our World is Dew» παρουσιάζει έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, video και performance, φέρνοντας σε διάλογο τη συλλογή του Kολλεγίου με σύγχρονους καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αποτυπώνοντας το καλλιτεχνικό ενδιαφέρον για τις φυσικές επιστήμες και τις μαθηματικές θεωρίες. Deree – The American College of Greece, Γραβιάς 6, Αγία Παρασκευή. Eως 23/6.

Η ομάδα «Εν Δυνάμει» μετά την πορεία της με τα «Ερωτευμένα Αλογα», τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, έρχεται ξανά στην Αθήνα με τους «Υπνοβάτες» (φωτογραφία) σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου και καλλιτεχνική διεύθυνση Ελένης Δημοπούλου, θέτοντας και πάλι ερωτήματα και μετατρέποντας το προσωπικό σε συλλογικό. Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, Κεντρική Σκηνή, Οδός Ηρώων Πολυτεχνείου. Στις 9 μ.μ.

H διοργάνωση «Off Off Athens 14 2024» συνδεδεμένη με τη νεανική θεατρική δημιουργικότητα συνεχίζει να προβάλλει τη νέα γενιά καλλιτεχνών χωρίς περιορισμούς στα θεατρικά είδη και τη θεματολογία. Είκοσι οκτώ νέες ομάδες ανεβαίνουν στη σκηνή του θεάτρου Επί Κολωνώ μέχρι και τις 7/7. Κάθε μέρα παρουσιάζονται 2 παραστάσεις στις 8 μ.μ. και στις 10 μ.μ. Ναυπλίου 12 και Λένορμαν 94.

Το State of Concept παρουσιάζει την ατομική έκθεση της Ιρανής καλλιτέχνιδος Μαριάμ Ταφακόρι, με τρία φιλμ, μέρος του κεφαλαίου της έκθεσης «State Affairs». Η καλλιτέχνις ασχολείται με τον κινηματογράφο και την περφόρμανς, δημιουργώντας κειμενικά και κινηματογραφικά κολάζ που συνδυάζουν την ποίηση, το ντοκιμαντέρ και το αρχειακό υλικό. Τούσα Μπότσαρη 19.

Η Γκαλερί Ζουμπουλάκη παρουσιάζει την έκθεση «Wow Pow! Bam! Κόμικ και Ζωγραφική. Μια συνάντηση στα Τέλη του 20ού Αιώνα», η οποία διερευνά τη διαρκή επιρροή των κόμικς πάνω στο σώμα της σύγχρονης ζωγραφικής, βασισμένη σε ιδέα του εικαστικού και δημιουργού κόμικ Σπύρου Βερύκιου και σε συνεπιμέλεια με τον ιστορικό τέχνης Θανάση Μουτσόπουλο. Πλατεία Κολωνακίου 20.