Στο στούντιο του Τζον Λένον

Οταν έφηβος άκουγε το «Every breath you take» στο σπίτι του στο Πικέρμι, δεν μπορούσε να φανταστεί ότι ύστερα από δέκα χρόνια θα βρισκόταν καθημερινά στα λημέρια των «The Police», δηλαδή στο στούντιο των αγαπημένων του καλλιτεχνών.

To περίφημο Henson Recording Studios, όπου εδώ και περίπου ένα χρόνο εργάζεται ως μηχανικός ήχου και εκκολαπτόμενος μουσικός παραγωγός ο 25χρονος απόφοιτος του Berklee College of Music, Αλέξανδρος Καλτεζιώτης, αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο της μουσικής παράδοσης των ΗΠΑ που ξεκινάει από τον Τσάρλι Τσάπλιν. Ο Τσάπλιν ίδρυσε το 1917 ένα συγκρότημα κτιρίων και εξωτερικών χώρων που λειτούργησαν ως κινηματογραφικά στούντιο. Εκεί, το 1966 οι Χερμπ Αλπερτ και Τζέρι Μος στέγασαν την A&M records και το 2000 τον χώρο αγόρασε ο Τζιμ Χένσον μεταφέροντας την εταιρεία του και συνεχίζοντας την κληρονομιά των ξακουστών Recording Studios. Σήμερα, ολόκληρη η εταιρεία του δημιουργού του Μάπετ Σόου εκτείνεται σε μια μεγάλη έκταση, όπου σπάνια γίνονται δεκτοί άνθρωποι που δεν έχουν σχέση με τον χώρο του θεάματος. Μάταια ο συμπαθής βάτραχος Κέρμιτ χαμογελά ως άλλος οικοδεσπότης δίπλα στην πύλη της γνωστής εταιρείας παραγωγής. Το στούντιο του Τζον Λένον και των Πινκ Φλόιντ είναι ένα απόρθητο φρούριο ηχογράφησης. Εξ ου και ο ενθουσιασμός του Αλέξανδρου Καλτεζιώτη, όταν του ανακοίνωσαν ότι θα εντασσόταν στην ομάδα του Henson, ήταν απερίγραπτος.

Από πάνω προς τα κάτω, Χάρι Στάιλς, Πολ Μακάρτνεϊ και Τζάστιν Μπίμπερ με τον παραγωγό του Τζος Γκούντγουιν. Ολοι τους ηχογραφούν στο Henson, το επιλέγουν χάρη στον υψηλής ακρίβειας εξοπλισμό του, τον ήχο που έχει παραχθεί σε μερικά ιστορικά άλμπουμ αλλά και στην ιδιωτικότητα που τους εξασφαλίζει.

«Είναι ένας επίγειος παράδεισος για όλους τους καλλιτέχνες», μας λέει. Η αφρόκρεμα των μουσικών, είτε σύγχρονων όπως οι Coldplay, Τέιλορ Σουίφτ, Χάρι Στάιλς, Τζάστιν Μπίμπερ είτε και παλαιότερων όπως οι Ρόλινγκ Στόουνς και ο Πολ Μακάρτνι, το επιλέγει χάρη στον υψηλής ακρίβειας εξοπλισμό του αλλά και στην ιδιωτικότητα που τους εξασφαλίζει. «Οι μουσικοί περνούν με τα οχήματά τους την πύλη χωρίς να γίνονται αντιληπτοί ούτε από τους θαυμαστές τους ούτε από τους δημοσιογράφους», περιγράφει ο ίδιος, που ως ένας από τους 15 εργαζομένους έχει πρόσβαση παντού αλλά έχει, επίσης, υπογράψει σχετική ρήτρα εμπιστευτικότητας. «Καθεμιά από τις πέντε αίθουσες ηχογράφησης συνδέεται με ένα ευρύχωρο σαλόνι, όπου μπορούν να ξεκουραστούν αλλά να κάνουν και μια βόλτα στους εξωτερικούς χώρους». Οι καλλιτέχνες, άλλωστε, έχουν την ελευθερία να διαμορφώσουν τον χώρο σύμφωνα με τη δική τους αισθητική, ώστε να νιώθουν σαν στο σπίτι τους. «Φέρνουν συχνά αντικείμενα, μικρά έπιπλα ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να θεωρούν ότι τους φέρνει γούρι».

Κάθε αίθουσα έχει τη δική της ιστορία. «Οι Tom Petty & The Heartbreakers, τη δεκαετία του ’80, ήθελαν επειγόντως να ετοιμάσουν το άλμπουμ τους και ο μόνος διαθέσιμος χώρος εκείνη τη στιγμή ήταν η αίθουσα Β που ήταν υπό ανακαίνιση». Εκείνοι, όμως, τόλμησαν να ηχογραφήσουν εκεί και ενθουσιάστηκαν τόσο πολύ με τον ήχο που παρήγαγε ένας χώρος με τούβλα και σοβάδες, που επέλεγαν έκτοτε να δουλεύουν εκεί και έπεισαν τον ιδιοκτήτη να μην τελειώσει ποτέ την ανακαίνιση. «Μέχρι και σήμερα είναι ημιτελές και δεν φαντάζεστε πόσοι νεαροί μουσικοί το διεκδικούν για να ηχογραφήσουν βασιζόμενοι στον ήχο που ακούγεται στο παλιό αυτό άλμπουμ», αναφέρει γελώντας ο κ. Καλτεζιώτης. Νωρίτερα, η Κάρεν Κάρπεντερ, που είχε γνωρίσει ως ντουέτο με τον αδελφό της μεγάλη επιτυχία τη δεκαετία του ’70, είχε δείξει ιδιαίτερη προτίμηση στο στούντιο Β. «Επειδή της άρεσε τόσο πολύ τοποθετήθηκε εκεί στη μνήμη της ένας μεγάλος κρύσταλλος· σήμερα ονομάζουμε το στούντιο “κρυστάλλινη αίθουσα”». Στα στούντιο Henson ηχογραφήθηκε και το «We are the World» το 1985 και οι χώροι διακρίνονται στο ντοκιμαντέρ του Netflix «The Greatest Night in Pop». «Το ευρύχωρο στούντιο και η κεντρική τοποθεσία των εγκαταστάσεων βοήθησαν στην υλοποίηση του πρότζεκτ», λέει ο νεαρός παραγωγός.

Η θητεία του κ. Καλτεζιώτη στο Henson, το οποίο για πρώτη φορά προσέλαβε Ελληνα, αποτελεί πολύτιμη παρακαταθήκη για την καριέρα του.

Στο ιστορικό Recording Studios, όπου εργάζονται σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα απόφοιτοι του Berklee, γαλουχούνται οι ηχολήπτες και μουσικοί παραγωγοί που μελλοντικά θα ακολουθήσουν τα μεγάλα συγκροτήματα στην πορεία τους και πολλές φορές θα συνδιαμορφώσουν τον ήχο τους, όπως έκανε ο Τζορτζ Μάρτιν ο επονομαζόμενος «πέμπτος» Beatle. Ο Αλέξανδρος Καλτεζιώτης προς το παρόν έχει ανακαλύψει τη χημεία που έχει με Νορβηγούς καλλιτέχνες, καθώς η συνεργασία του με τους Τζον Ρέινς και Ινγκριντ Σάγκα απέδωσε καρπούς εκτοξεύοντας το άλμπουμ «Loverboy» και το σινγκλ «Ιn the Space Between Our Souls» στις πρώτες θέσεις του νορβηγικού Spotify με εκατομμύρια streams.