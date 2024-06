Εξι ώρες παρέα με τον Κρις Μάρτιν και τους Coldplay στο Ηρώδειο

Τα τέσσερα μέλη των Coldplay εμφανίζονται λίγο πριν από τις 9 το βράδυ στη σκηνή του Ηρωδείου με το πλήθος στις κερκίδες να παραληρεί – και εμάς ανάμεσά τους. «Είστε έτοιμοι να γίνετε διάσημοι;» μας ρωτά ο Κρις Μάρτιν και πίσω του προβάλλονται με υπερτίτλους τα λόγια του «Feels like I’m falling in love», του νέου τους σινγκλ που ηχογράφησαν στο αρχαίο ωδείο και βγήκε χθες στον αέρα του Διαδικτύου μαζί με φωτογραφίες από τα γυρίσματα, στα οποία βρέθηκε η «Κ» τη Δευτέρα 10 Ιουνίου.

Ηταν μια μέρα μετά τις δύο συναυλίες που έδωσε το δημοφιλές συγκρότημα για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το Σαββατοκύριακο 8 και 9 Ιουλίου. Εκείνο το απόγευμα της Δευτέρας ανταποκριθήκαμε μαζί με πολλούς ακόμη φίλους του συγκροτήματος για λίγο ακόμα Coldplay και συμμετείχαμε στα γυρίσματα του νέου τους μουσικού βίντεο για τον δίσκο «Moon Music» (θα κυκλοφορήσει στις 4 Οκτωβρίου).

Μέσα στο αρχαίο θέατρο το συγκρότημα φοράει τζάκετς με φωτάκια που αναβοσβήνουν και εμείς έχουμε χρωματιστά φωτεινά βραχιόλια και στα δύο μας χέρια. Οσο ο ήλιος δύει, ο ουρανός φωτίζεται από τους Coldplay και οι περαστικοί έξω από το Ηρώδειο στέκονται για να δουν την πανδαισία χρωμάτων που σχηματίζεται και να ακούσουν τη μουσική. Δεν έχουμε επικοινωνία με τον έξω κόσμο καθώς ήμασταν υποχρεωμένοι να αφήσουμε νωρίτερα τα κινητά μας τηλέφωνα σε ένα ασφαλές σημείο προκειμένου να μη διαρρεύσουν εικόνες και βίντεο από τα γυρίσματα – αν και δεν το απέφυγαν τελικά. Ωστόσο εμείς περιμέναμε υπομονετικά στην ουρά έξω από το κηποθέατρο «Δόρα Στράτου» για να περάσουμε τους ελέγχους, να βάλουμε τα τηλέφωνά μας σε ειδικά σακουλάκια και να περπατήσουμε μέσα στον δυνατό ήλιο για να βρεθούμε κοντά στο αγαπημένο μας συγκρότημα. Κάποιοι τραγουδούν το «Viva La Vida», ενώ άλλοι παραπονιούνται που θα μείνουν για λίγο μακριά από τα κινητά τους τηλέφωνα. Δεν φαίνεται όμως να τους έλειψαν όταν το συγκρότημα έδωσε το έναυσμα της μουσικής γιορτής.

Μέσα στο θέατρο ενώνουμε τις φωνές μας και όταν το τραγούδι σταματά, συνεχίζουμε το χειροκρότημα. Οταν οι κάμερες δεν γράφουν, ο Κρις Μάρτιν χορεύει, κάνει αστεία σχόλια και φωνάζει έναν από τους θαυμαστές για να ερμηνεύσουν μαζί μία από τις παλαιότερες επιτυχίες του συγκροτήματος.

Το «Feels like I’m falling in love» παίζει τουλάχιστον πέντε φορές κι εμείς τραγουδάμε πιο δυνατά από το playback. Κάποιος από το κοινό χτυπάει παλαμάκια δύο φορές μετά τον πρώτο στίχο του ρεφρέν και ο frontman των Coldplay τον κοιτάζει ενθουσιασμένος και του έρχεται μια ιδέα. «Θα κάνουμε το εξής: Μετά το “Feels like I’m falling in love” θα χτυπήσουμε δύο φορές παλαμάκια», μας λέει. Υπακούμε στις εντολές του, το αποτέλεσμα είναι συγκινητικό.

Ο Κρις Μάρτιν χοροπηδάει από χαρά γελώντας. «Τώρα έχουμε το δικό μας “Radio Ga Ga”», λέει αναφερόμενος στο δημοφιλές τραγούδι των Queen. Γονατίζει στο έδαφος, κάνει μια βαθιά υπόκλιση και λέει «ευχαριστώ» στα ελληνικά. Τι από όλα αυτά θα δούμε στο βίντεο; Αναμένουμε με ανυπομονησία.