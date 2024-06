Πού βγαίνουμε σήμερα Σάββατο; Προτάσεις για θέατρο, συναυλίες, εκθέσεις, εκδηλώσεις

Η Γκαλερί Dio Horia παρουσιάζει μια μεγάλης κλίμακας ατομική έκθεση του καλλιτέχνη Ηλία Καφουρού με τίτλο «Ipersonal Trainer». Την έκθεση, τρίτη ατομική του καλλιτέχνη στην ίδια γκαλερί, επιμελήθηκε εν μέρει η εικαστικός Δώρα Οικονόμου. Δύο Χωριά, Ακρόπολη. Εως τις 25 Αυγούστου.

Με αφορμή τα 80 χρόνια από τη γέννηση του αξέχαστου Λευτέρη Βογιατζή, το Φεστιβάλ Αθηνών – Επιδαύρου οργανώνει αφιέρωμα στη μνήμη του. Σε αυτό το πλαίσιο, θα προβληθεί η θρυλική «Αντιγόνη» της Νέας Σκηνής (φωτογραφία) που σκηνοθέτησε στην Επίδαυρο το 2006, με τον ίδιο στον ρόλο του Κρέοντα και την Αμαλία Μουτούση στον ομώνυμο ρόλο. Σήμερα, μετά την προβολή, θα ακολουθήσει συζήτηση με τη συμμετοχή συντελεστών της παράστασης. 21-23/6, στις 9 μ.μ. Πειραιώς 260 (Δ).

Μια συνάντηση που άργησε αλλά έφτασε η στιγμή να πραγματοποιηθεί στο κέντρο της Αθήνας είναι η συναυλία των εκρηκτικών ΒήταΠεις με τους Joker/Two-Face, μετά την περιοδεία σε πολλές πόλεις της Ελλάδας. Opening act: Κίτρινο Φόντο, Vikkie. Οι πόρτες ανοίγουν στις 6.30 μ.μ. Τεχνόπολη, Πειραιώς 100.

Η έκθεση «Everything is the Same but Everything is Different» της φωτογράφου Εφης Χαλιορή επικεντρώνεται στη θάλασσα. Στον φυσικό αυτό τόπο που, όπως σημειώνει ο ιστορικός και κριτικός τέχνης και επιμελητής εκθέσεων Χριστόφορος Μαρίνος, «η θάλασσα είναι παντού η ίδια αλλά πάντα διαφορετική». Εως 30/6. Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά, Φίλωνος 29.

To Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Σαντορίνης παρουσιάζει τους καλλιτέχνες Κώστα Πηγαδά και Αρη Κατσιλάκη σε μια έκθεση με έργα των δύο καλλιτεχνών, οι οποίοι μέσα από μια μοναδική συνεργασία παρουσιάζουν έναν αρμονικό διάλογο μεταξύ των διαφορετικών αλλά συμπληρωματικών καλλιτεχνικών τους εκφράσεων.