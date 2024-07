Ιούλιος με θέατρο, μουσική, χορό, εικαστικά – Η «Κ» προτείνει

Από την Κρήτη μέχρι την Ξάνθη, ο Ιούλιος είναι γεμάτος με θέατρο, μουσική, εικαστικά και χορό. Η «Κ» σταχυολογεί και επιλέγει εκδηλώσεις μακριά από την πρωτεύουσα.

Ο Ρώσος σκηνοθέτης Τιμοφέι Κουλιάμπιν ανοίγει σήμερα τα φετινά Επιδαύρια με την παγκόσμια πρεμιέρα της παράστασης «Ιφιγένεια εν Αυλίδι», στη μετάφραση του Παντελή Μπουκάλα, με την Ανθή Ευστρατιάδου στον ρόλο της Ιφιγένειας και τη Μαρία Ναυπλιώτου ως Κλυταιμνήστρα (5 και 6/7). Στον ίδιο χώρο, μία ακόμη ξεχωριστή ματιά στην αρχαία τραγωδία θα παρουσιάσει ο Τιάγκο Ροντρίγκεζ, με τη δική του σκηνοθετική προσέγγιση στην «Εκάβη» του Ευριπίδη με τίτλο «Hecuba, not Hecuba», σε συνεργασία με τον θίασο της Κομεντί Φρανσέζ (26 και 27/7).

Στον αρχαιολογικό χώρο Αβδήρων της Ξάνθης, ο Χρίστος Λύγκας ανεβάζει το έργο του αυστριακής καταγωγής καλλιτέχνη Ρενάτο Μόρντο «Οι ώρες», μια «οδύσσεια» αντίστροφης μέτρησης, στην Αθήνα της γερμανικής κατοχής, συνοδεία μουσικών συνθέσεων, που ζωντανεύει η Καλλιόπη Μητροπούλου (8 και 9/7). Η παράσταση «Να πώς άρχισε», της Βικτώρια Φώτα, που βασίζεται στο αριστουργηματικό μυθιστόρημα του Λουί Φερντινάν Σελίν «Ταξίδι στην άκρη της νύχτας», αποτελεί μια θαυμάσια ευκαιρία για μια βραδιά στο παλαιό φρούριο της Κέρκυρας (16 και 17/7). Με τη συναυλία του Σταμάτη Κραουνάκη «Ο έρωτας πιάνει δουλειά» την Κυριακή 7 Ιουλίου ξεκινάει το 67ο Φεστιβάλ Φιλίππων στην Καβάλα, που φέτος είναι αφιερωμένο στον Βασίλη Βασιλικό (1933-2023).

Οι επισκέπτες του Πόρου θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν δύο εκθέσεις, την ομαδική «Μυθιστορίες» και την ατομική της Αλεξάνδρας Αθα- νασιάδη «Θραύσματα».

Τα τελευταία χρόνια, η Υδρα μετατρέπεται για δύο μήνες σε ένα εικαστικό hub που συγκεντρώνει διεθνείς προσκεκλημένους και φιλότεχνο κοινό από όλο τον κόσμο. Η έκθεση του Τζορτζ Κόντο «The mad and the lonely» (Ιδρυμα ΔΕΣΤΕ), στο παλαιό Σφαγείο, περιλαμβάνει έργα ζωγραφικής και γλυπτικής από τη μακρόχρονη καριέρα του σύγχρονου Αμερικανού καλλιτέχνη (5-31/7). Επίσης, στην αίθουσα τέχνης Wilhelmina’s, παρουσιάζεται η ομαδική έκθεση «Magic Mirror», σε επιμέλεια της Wilhelmina von Blumenthal και της εικαστικού Ειρήνης Καραγιαννοπούλου (έως 17/7).

Nelly’s, «Η Σκάλα Φηρών», 1925-1930. Αργυροτυπία με τονισμό σέπιας. [Nelly’s/ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΡΑΣΑΚΗ]

Η εικαστική καλοκαιρινή παράδοση των Σπετσών συνεχίζεται με δύο ατομικές εκθέσεις του AMA House στο ΑΚΣΣ στο πλαίσιο του εικαστικού προγράμματος «The Water or the Wave». Η καλλιτέχνις Πάολα Πίβι συστήνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα με την έκθεση «I wish I am a fish», σε συνδυασμό με τη νέα οπτικοακουστική εγκατάσταση της Εύας Παπαμαργαρίτη με τίτλο «All that now flows through us» (έως 13/7). Παραμένοντας στον Αργοσαρωνικό, ο Πόρος προσφέρει στους επισκέπτες του δύο εκθέσεις ενταγμένες στο καλοκαιρινό πρόγραμμα της γκαλερί Citronne: την ομαδική «Μυθιστορίες» (έως 15/9) και την ατομική της Αλεξάνδρας Αθανασιάδη «Θραύσματα» στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Πόρου (έως 30/9).

Ταξιδεύοντας με προορισμό τις Κυκλάδες, η Τήνος φιλοξενεί στο Δημοτικό Σχολείο Αρνάδου και στο πολιτιστικό κέντρο Δήμου Τήνου την ομαδική έκθεση «Γεω-time και Ποσειδωνίες», με 7 εικαστικές εγκαταστάσεις και μία περφόρμανς (5-31/7). Στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων, εγκαινιάζεται η νέα έκθεση «Nelly’s – Συλλογή Κρασάκη», μια επιλογή 150 καρέ, που περιλαμβάνει πρωτότυπες φωτογραφίες – τυπωμένες, υπογεγραμμένες και σφραγισμένες από την ίδια τη φωτογράφο την εποχή της δημιουργίας τους (13/7). Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχαίας Ολυμπίας παρουσιάζεται η ομαδική έκθεση οκτώ σύγχρονων καλλιτεχνών «Αντηχήσεις», στην οποία συμμετέχουν μεταξύ άλλων ο ζωγράφος Γιάννης Αδαμάκος και ο γλύπτης Κώστας Βαρώτσος, με έργα εμπνευσμένα από τον τόπο και την Ιστορία (έως 31/7).

Aποψη από την ομαδική έκθεση στην αίθουσα τέχνης Wilhelmina’s.

Τζαζ, ποπ και φολκ μελωδίες ενώνονται με την κλασική μουσική και το έντεχνο λαϊκό τραγούδι στο 32ο Sani Festival (6-31/7), στον λόφο της Σάνης στη Χαλκιδική, το οποίο ανοίγει ο παγκοσμίου φήμης τενόρος Πλάθιντο Ντομίνγκο δίπλα στον Μάριο Φραγκούλη, στη Χριστίνα Πουλίτση και στην Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης.

Συναυλία στη λίμνη

Πρώτο μουσικό προορισμό, για τους λάτρεις του κάμπινγκ και της φύσης αποτελεί η λίμνη Πλαστήρα και το Plastiras Lake Festival, όπου μεταξύ άλλων εμφανίζονται ο Παύλος Παυλίδης, ο Γιάννης Αγγελάκας και το συγκρότημα Villagers of Ioannina City (14/7). Το μικρό αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου παρουσιάζει μια σύγχρονη μουσική «μετάφραση» του τζαζίστα Δημητρή Καλαντζή πάνω σε κορυφαία έργα των μεγάλων Ελλήνων καλλιτεχνών Χατζιδάκη και Τσιτσάνη (20/7). Σε άλλο κλίμα μάς μεταφέρει το μουσικοθεατρικό έργο «Τεχνητή εμπιστοσύνη», στο πλαίσιο του «Ολη η Ελλάδα ένας πολιτισμός», το οποίο έρχεται στο αρχαίο θέατρο Πλευρώνας στο Μεσολόγγι, σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Ευκλείδη και λιμπρέτο Αλέκου Λούντζη, θέτοντας και μπερδεύοντας τα όρια μεταξύ μηχανής και ανθρώπου (20 και 21/7). Κορυφαίοι σολίστ και μουσικοί, όπως το σύνολο Ex Silentio, συνδέουν την κλασική μουσική και την παράδοση με τη φυσική ομορφιά της Σίφνου, στο 9ο Φεστιβάλ «MuSifanto» (5-8/7). Το 10ο διεθνές φεστιβάλ Ανδρου καλωσορίζει το κοινό με τον Γεράσιμο Ανδρεάτο, σε μια συναυλία με τίτλο «Στα ίδια μέρη θα ξαναβρεθούμε…» συνοδεία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του νησιού (28/7).

Φωτογραφία από συναυλία του Sani Festival στη Χαλκιδική.

Ο κατεξοχήν προορισμός για τον χορό τον μήνα που διανύουμε είναι η Καλαμάτα, με το 30ό Διεθνές Φεστιβάλ Χορού. Η επίσημη έναρξη γίνεται με το Κρατικό Μπαλέτο της Εσσης, με δύο σημαντικές χορογραφίες, «Midnight Raga» και «I’m afraid to forget your smile»(12 και 13/7). Λίγο αργότερα, η Ελληνίδα χορογράφος Πατρίτσια Απέργη μαζί με την ομάδα «Αέριτες» παρουσιάζουν το έργο με τίτλο «Ο οίκος της ανοχής», που αποτελεί ύμνο στις ανθρώπινες επιλογές και στη διαφορετικότητα (17/7), ενώ ο πολυσχιδής Γιόζεφ Νατζ θα βρεθεί στη σκηνή με το έργο «Full Moon», για να αναδείξει τις ρίζες της μαύρης αμερικανικής τζαζ, χρησιμοποιώντας σύμβολα της αφρικανικής κουλτούρας (18 και 19/7).