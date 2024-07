Η σκιά του Λόρδου Βύρωνα

Το πόσο ζωντανός είναι ο Λόρδος Βύρων στο μυαλό των Ελλήνων είναι ένα θέμα διεθνούς μοναδικότητας, κάτι που εντυπωσιάζει ιδίως τους Αγγλους. Αρκεί να περάσετε αυτές τις ημέρες από το Πολεμικό Μουσείο. Το φουαγιέ του αμφιθεάτρου έχει μεταμορφωθεί σε εκθεσιακό χώρο μουσειακών προδιαγραφών, καθώς φιλοξενεί έργα 50 σύγχρονων εικαστικών, που με ευρηματικό τρόπο σχηματίζουν μια ζωφόρο. Ολα τα έργα (γλυπτά και ζωγραφική κυρίως) συνομιλούν με την ιδέα του Βύρωνα, σε ένα κρεσέντο νεοβυρωνισμού, που ελκύει και προκαλεί σκέψη. Πλήθη συνέρρευσαν στα εγκαίνια, ήταν μια γιορτή.

Η έκθεση είναι μια παραγωγή του Μουσείου Φιλελληνισμού σε συνεργασία με το Πολεμικό Μουσείο και ετέθη υπό την αιγίδα της βρετανικής πρεσβείας. Είναι ένα γεγονός που δεν είναι μόνον εικαστικό καθώς εντάσσεται στις εκδηλώσεις για το Ετος Λόρδου Βύρωνα και Φιλελληνισμού. Συνοδεύεται από μια βεντάλια δράσεων στις οποίες αναφέρθηκε στην ομιλία του ο Κωνσταντίνος Βελέντζας, πρόεδρος της Εταιρείας για τον Ελληνισμό και Φιλελληνισμό και του Μουσείου Φιλελληνισμού στην Αθήνα. Ηδη, έγινε η θεσμοθέτηση του διεθνούς βραβείου Lord Byron σε συνεργασία με την Ακαδημία Αθηνών και έπεται σειρά πρωτοβουλιών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η ανέγερση Μνημείου Φιλελλήνων επί της Βασιλίσσης Σοφίας μπροστά στο Πολεμικό Μουσείο.

Στα εγκαίνια, πλην του Κωνσταντίνου Βελέντζα, μίλησαν επίσης ο πρόεδρος του Πολεμικού Μουσείου, αντιπτέραρχος Κωνσταντίνος Καραμεσίνης, η κυρία Katharyna Arnold (σε άψογα ελληνικά), εκπροσωπώντας τον Βρετανό πρέσβη, και η επιμελήτρια Ιρις Κρητικού.

Τα έργα που παρουσιάζονται στο Πολεμικό Μουσείο είναι συγκινητικά σε σύλληψη, ποικιλία, ευρηματικότητα και εκτέλεση.

Ενας θρίαμβος συνεργειών είναι η έκθεση που παρουσιάζεται τώρα στο Πολεμικό Μουσείο (έως τις 9 Σεπτεμβρίου). Τα ίδια τα εικαστικά έργα, όλα καταξιωμένων δημιουργών, είναι συγκινητικά σε σύλληψη, ποικιλία, ευρηματικότητα και εκτέλεση. Η υλοποίηση της έκθεσης ανατέθηκε από το Μουσείο Φιλελληνισμού στην ιστορικό τέχνης Ιριδα Κρητικού, η οποία προσκάλεσε τους εικαστικούς και από τον καθένα ζήτησε κάτι διαφορετικό, έτσι ώστε να απαντηθεί το ζητούμενο: μια καλειδοσκοπική, σχεδόν εξαντλητική, αναδίφηση στη μορφή και στην ιδέα του Βύρωνα. Εχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτή η προσωπική, εκ μέρους των καλλιτεχνών, ερμηνεία του σύγχρονου βυρωνισμού σε συνομιλία με έναν μικρό αλλά πολύτιμο πυρήνα πρωτότυπου μουσειακού και αρχειακού υλικού. Τίτλος της έκθεσης: “…Where grew the arts of war and peace…” – «…Οπου μεγάλωσαν οι τέχνες του πολέμου και της ειρήνης…». Ανάμεσα στα έργα, το βλέμμα στέκεται σε ένα μπούστο του Βύρωνα από τον Νίκο Περαντινό, φιλοτεχνημένο το 1944, αλλά και στο πρόπλασμα της προτομής που φιλοτέχνησε ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος (το ορειχάλκινο έργο τοποθετήθηκε στη Γενεύη). Δείχνουν το εύρος και τη σύνθεση του υλικού της έκθεσης.

Οι άλλες δράσεις

O Κωνσταντίνος Βελέντζας, πρόεδρος του Μουσείου Φιλελληνισμού, τόνισε στην ομιλία του, παρουσία και ξένων διπλωματικών αρχών, τις δράσεις που έχουν σχεδιαστεί για το Ετος Βύρωνα. Αναφέρθηκε στις δύο σημαντικές εκθέσεις για τον Λόρδο Βύρωνα και τη βυρωνική τέχνη, στη Βουλή των Ελλήνων και στην Ακαδημία Αθηνών. Η έκθεση στο Πολεμικό Μουσείο λειτουργεί ως βραχίονας και δείχνει τη σύνδεση των σύγχρονων καλλιτεχνών με τον βυρωνισμό. Πλέον των εκθέσεων, το Μουσείο Φιλελληνισμού (το οποίο βρίσκεται στην οδό Ζησιμοπούλου 12 στη Νέα Φιλοθέη, κοντά στο μαιευτήριο «Λητώ») θα οργανώσει δύο συνέδρια τον Νοέμβριο: το ένα στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και το άλλο στο Κέμπριτζ. Επίσης, στις 10 Οκτωβρίου θα δοθεί μεγάλη συναυλία στο Ηρώδειο με εκλεκτούς καλλιτέχνες, την ορχήστρα και τη χορωδία της ΕΡΤ.

Η επίσκεψη στην έκθεση στο φουαγιέ του Πολεμικού Μουσείου (είσοδος από Ριζάρη) γίνεται μια βιωματική εμπειρία. Με ποιον τρόπο σύγχρονοι εικαστικοί συνομίλησαν με τον Βύρωνα και τις σκιές του. Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες: Γ. Αδαμάκης, Αγγελική Αντωνέα, Λυδία Βενιέρη, Μαριλίτσα Βλαχάκη, Μαρίνα Βλαχάκη, Ανδρ. Γεωργιάδης, Μ. Γεωργιλάκης, Μαρία Γιαννακάκη, Στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, Φ. Γουλής, Μαρία Διακοδημητρίου, Φρ. Δουκάκης, Αργυρώ Δρίβα, Στ. Ζάννος, Ν. Ζήβας, Γωγώ Ιερομονάχου, Απ. Ιτσκούδης, Πωλίνα Κασιμάτη, Ανδρ. Κοντέλλης, Θ. Κοντογούρης, Φ. Κούτρικας, Ν. Λεοντόπουλος, Β. Λιαούρης, Μ. Μαυρικάκης, Μ. Μπατζόλης, Ισμήνη Μπονάτσου, Ρούλη Μπούα, Γ. Μπρούζος, Ανδρ. Νικολάου, Μαίρη Νταγιαντά, Θ. Παπαγιάννης, Χρ. Παπαδάκης, Δ. Παπανικολάου, Κ. Παπατριανταφυλλόπουλος, Ν.-Γ. Παπουτσίδης, Ν. Περαντινός, Στ. Πετρουλάκης, Μ. Σακαλής, Γ. Σαλταφέρος, Ιφιγένεια Σδούκου, Στ. Σουβατζόγλου, Β. Σούλης, Κ. Σπυριούνης, Μαρίνα Στελλάτου, Πρ. Τζανουλίνος, Ν. Τριανταφύλλου, Κλαίρη Τσαλουχίδη-Χατζημηνά, Δ. Φλέσσας, Μ. Χάρος.