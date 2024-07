Πού βγαίνουμε σήμερα Τρίτη; Προτάσεις για θέατρο, συναυλίες, εκθέσεις, εκδηλώσεις

Οι Smashing Pumpkins, στο πλαίσιο της καλοκαιρινής τους περιοδείας με τίτλο «The world is a Vampire», κάνουν στάση στην Αθήνα για μια αξέχαστη συναυλιακή εμπειρία γεμάτη alternative rock ήχους. Μαζί τους στη σκηνή το ιδρυτικό μέλος των ροκ συγκροτημάτων Rage Against the Machine και Audioslave Τομ Μορέλο, έτοιμος να ξεσηκώσει το κοινό με τις rock ‘n’ roll επιτυχίες του. Ωρα προσέλευσης 6.30 μ.μ., ΣΕΦ.

Την προηγούμενη εβδομάδα εγκαινιάστηκε στην K-Gold Temporary Gallery, στη Λέσβο, η έκθεση «On an island» του εικαστικού και θεωρητικού τέχνης Κωστή Σταφυλάκη (φωτογραφία), σε επιμέλεια του Νικόλα Βαμβουκλή. Με πρωταγωνιστή τον «GZPRM GOPNIK», μια περσόνα βγαλμένη από την υποκουλτούρα των Ρώσων γκόπνικ, συνθέτει διαδικτυακές εικόνες με τις οποίες μεταβολίζει την πραγματικότητα. Στις 11 π.μ.-2 μ.μ. και 7 μ.μ.-10 μ.μ. Αγ. Παρασκευή, Λέσβος.

Το φιλμ «Το φάντασμα της ελευθερίας» (1974) του Λουίς Μπουνιουέλ προβάλλεται στο πλαίσιο του διπλού αφιερώματος που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων για τα 50 χρόνια από τη Μεταπολίτευση και τα 80 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας, σε συνεργασία με την Ταινιοθήκη της Ελλάδος και το Γαλλικό Ινστιτούτο. Ενα αριστουργηματικό σατιρικό έργο που πραγματεύεται την αλλοτριωμένη ιδέα της ελευθερίας. Στις 9.15 μ.μ., Πάρκο Ελευθερίας.

Τα προγράμματα των Χορευτικών Φεστιβάλ 2024 περιλαμβάνουν μεγάλη ποικιλία χορευτικών ειδών από όλο τον κόσμο, χωρίς εξαίρεση, με τη συμμετοχή δεκάδων ομάδων από 15 χώρες. Ανάμεσά τους έρχεται, για δεύτερη χρονιά, το παγκόσμιο φεστιβάλ ινδικού χορού, δίνοντας την ευκαρία στο αθηναϊκό κοινό να γνωρίσει τον συναρπαστικό ρυθμό και τις κινήσεις του Μπόλιγουντ. Στις 9.30 μ.μ. Αρακύνθου 33, λόφος Φιλοπάππου.

Ο καταξιωμένος Πολωνός κόντρα τενόρος Γιάκουμπ Γιοζέφ Ορλίνσκι έρχεται στο Φεστιβάλ Αθηνών-Επιδαύρου, για να εντυπωσιάσει το ελληνικό κοινό με τη σπάνια φωνή του και τις χορευτικές του ικανότητες ως breakdancer, παρέα με το διεθνώς αναγνωρισμένο ακτιβιστικό – μουσικό σύνολο Il Pomo d’Oro, που επικεντρώνεται στην παλαιά μουσική και ιστορία. Στις 9 μ.μ., Ωδείο Ηρώδου Αττικού.