Πληθώρα επιλογών στο φετινό φεστιβάλ των Αισχυλείων

Ανοίγει η αυλαία της 49ης διοργάνωσης του Φεστιβάλ Αισχύλεια 2024, ενός από τους μακροβιότερους μεταπολιτευτικούς θεσμούς για τον πολιτισμό. Σε αυτή την πολιτιστική γιορτή που καθιέρωσε ο δήμαρχος Μιχάλης Λεβέντης μισόν αιώνα πριν, έχουν συμμετάσχει οι σημαντικότεροι Ελληνες δημιουργοί. Ανάμεσα σε άλλους ο Μίκης Θεοδωράκης, η Μαρία Φαραντούρη και ο Διονύσης Σαββόπουλος, όπως αναφέρθηκε σε χθεσινή συνέντευξη Τύπου.

Ετσι, συνεχίζοντας μια μακρά επιτυχημένη πορεία στον τομέα του πολιτισμού, σε μια σύγχρονη πόλη που το 2023 έγινε Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, η αυλαία των φετινών Αισχυλείων ανοίγει με τη συναυλία του Σταύρου Λάντσια στις 30 Αυγούστου. Μαζί με το κουαρτέτο του παρουσιάζουν ένα ξεχωριστό μουσικό πρόγραμμα με τίτλο «Ο δικός μου Ennio Morricone», που αποτελεί την τελευταία τους δισκογραφική δουλειά. Πρόκειται για μια εμπλουτισμένη μουσική αναφορά στο σύμπαν του μεγάλου συνθέτη, με μελωδίες που έχουν ταυτιστεί με εμβληματικές κινηματογραφικές επιτυχίες όπως το «Cinema Paradiso» του Τζουζέπε Τορνατόρε, το «Once Upon a Time in the West» του Σέρτζιο Λεόνε και πολλές ακόμη. Ο κυπριακής καταγωγής πιανίστας και συνθέτης θα εμφανιστεί στον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας, όπου κατά παράδοση γίνεται η έναρξη της φεστιβαλικής περιόδου.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των Αισχυλείων φέτος εστιάζεται στο θέατρο, στη μουσική και στον κινηματογράφο. Αυτή τη χρονιά φιλοξενούνται πέντε θεατρικές παραστάσεις που, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν τραγωδίες και κωμωδίες αρχαίων δραματουργών: «Βάκχες» του Ευριπίδη, από το Εθνικό Θέατρο, σε σκηνοθεσία Θάνου Παπακωνσταντίνου, «Πλούτος» του Αριστοφάνη, από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα, «Ηρακλής Μαινόμενος» του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά, «Ο κατά φαντασίαν ασθενής» του Μολιέρου, σε σκηνοθεσία και διασκευή των Αιμίλιου Χειλάκη και Μανώλη Δούνια. Η τελευταία παράσταση της νέας σεζόν είναι η «Ικέτιδες Δαναΐδες» του Αισχύλου, από το Θέατρο Τέχνης και το Θέατρο του Νέου Κόσμου, σε σκηνοθεσία της Μαριάννας Κάλμπαρη. Για τους μικρούς φίλους του φεστιβάλ, ο Δημήτρης Αδάμης παρουσιάζει το «Ονειρο καλοκαιρινής νύχτας» του Σαιξπηρ σε δική του διασκευή.

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πληθώρα μουσικών επιλογών, με την ευφάνταστη εκδήλωση «Τα παιδιά της Ελευσίνας παίζουν ακόμα Βόλους», στις 9 Σεπτεμβρίου. Ελευσίνιοι καλλιτέχνες από ένα τεράστιο φάσμα μουσικών ειδών, σινεμά και γραφής θα ταξιδέψουν το κοινό με τις μελωδίες τους, σε συνδυασμό με την παράλληλη προβολή μικρών φιλμ και συνοδευτικών κειμένων, δικής τους επιμέλειας. Πολυσυλλεκτική θα είναι και η βραδιά της Δευτέρας 16 Σεπτεμβρίου, με την εκδήλωση «Το τοπικό είναι το παγκόσμιο, το συλλογικό η μόνη αντεξουσία», όπου η μουσική ομάδα Χαΐνηδες συναντιούνται με τους Social Waste, παντρεύοντας διαφορετικούς ρυθμούς και ήχους. Το κοινό θα απολαύσει τις θεατρικές και μουσικές παραστάσεις του φεστιβάλ στον βιομηχανικό χώρο του Παλαιού Ελαιουργείου.

Το τελευταίο τετραήμερο των Αισχυλείων 2024 περιλαμβάνει ταινίες ελληνικών παραγωγών, που θα προβληθούν στον θερινό κινηματογράφο Ελευσίνας. Πρώτο φιλμ το «Πίσω απ’ τις θημωνιές», σε σκηνοθεσία Ασημίνας Προέδρου, ενώ ακολουθούν η «Φόνισσα» της Εύας Νάθενα, το «Πολύδροσο» του Αλέξανδρου Βούλγαρη, αλλά και αρκετές ταινίες μικρού μήκους από διεθνές Φεστιβάλ Δράμας.

Οπως διευκρινίστηκε, τα εικαστικά θα απουσιάζουν από το φετινό πρόγραμμα, ωστόσο, η Ελευσίνα θα προσφέρει μια μεγάλη γκάμα εκθέσεων εικαστικού ενδιαφέροντος καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.