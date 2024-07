Πού βγαίνουμε σήμερα Παρασκευή; Προτάσεις για θέατρο, συναυλίες, εκθέσεις, εκδηλώσεις

Μια εντυπωσιακή μουσική παράσταση με κομμάτια από τις αγαπημένες παραγωγές της τηλεόρασης και του κινηματογράφου, του «Game of Thrones», του «Lord of the Rings» και του «The Hobbit», ζωντανεύoυν στο Christmas Theater από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα Αθηνών, τη σπουδαία Ιταλίδα σοπράνο Ντάρια Mαζιέρο και την Ακαδημαϊκή Χορωδία Νέων Αθηνών (ΑΧΝΑ). Στις 9 μ.μ. Λεωφ. Βεΐκου 137.

Εμπνευσμένος από τους «Ορνιθες» του Αριστοφάνη, ο Ανέστης Αζάς παρουσιάζει στο Φεστιβάλ Αθηνών – Επιδαύρου την παράσταση «Σκυλιά». Πρόκειται για την κακοποίηση και θανάτωση ενός όμορφου κατοικίδιου σκυλιού και την προσπάθεια της υπόλοιπης ομάδας να διαλευκάνει την υπόθεση, βρίσκοντας τον δολοφόνο ή τους δολοφόνους. Στις 9.30 μ.μ. Πειραιώς 260 (φωτογραφία).

Το πνευματώδες κωμικό φιλμ «Απατεώνες και τζέντλεμεν» (1988), με πρωταγωνιστές τους κορυφαίους Μάικλ Κέιν και Στιβ Μάρτιν, σε σκηνοθεσία Φρανκ Οζ, προβάλλεται στο πλαίσιο του Park your Cinema, που διοργανώνει το Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Στις 9 μ.μ. Συγγρού 364.

Οι διεθνώς καταξιωμένοι Ευθύμης Φιλίππου και Αγγελική Παπούλια φιλοξενούνται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών – Επιδαύρου για να παρουσιάσουν την παράσταση με τίτλο «Ετυμολογίες». Πρόκειται για μια διάλεξη που εστιάζεται στην ανάδειξη της σημασίας της αβεβαιότητας, της αμφισβήτησης και της ασάφειας σε σχέση με τη γλώσσα, την επικοινωνία και την εθνική ταυτότητα. Στις 7.30 μ.μ. Μέγαρο Παλαιάς Βουλής.

Επειτα από επτά προσωπικά άλμπουμ και πολλές επιτυχίες εντός και εκτός Ελλάδας, ο Monsieur Minimal έρχεται στην ταράτσα του Gazarte για να παρουσιάσει ένα νέο μοναδικό και καλαίσθητο άλμπουμ δικών του μουσικών συνθέσεων. Μαζί του για μια guest εμφάνιση η τραγουδίστρια Αναστασία Βελισσαρίου. Ωρα προσέλευσης 9 μ.μ. Βουτάδων 34, Γκάζι.