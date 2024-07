Αγαπητό Χόλιγουντ, θέλουμε πίσω τα φιλιά μας

Λίγες μέρες πριν από την επίσημη κυκλοφορία του «Twisters», της νέας ταινίας του Αμερικανοκορεάτη Λι Αϊζακ Τσανγκ, που αναβιώνει ένα καλτ φιλμ καταστροφής από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, ένα «κλεμμένο» παρασκηνιακό βίντεο έκανε τον γύρο του Διαδικτύου: εκεί οι πρωταγωνιστές Ντέιζι Εντγκαρ-Τζόουνς και Γκλεν Πάουελ μοιράζονταν ένα παθιασμένο φιλί, γυρίζοντας προφανώς μια σκηνή δραματικής – αισθηματικής κορύφωσης. Οταν ωστόσο η ταινία κυκλοφόρησε στις αίθουσες, το συγκεκριμένο στιγμιότυπο δεν υπήρχε πουθενά· όχι μόνο αυτό, αλλά οι δύο ήρωες, οι οποίοι ξεκάθαρα αναπτύσσουν ερωτική χημεία σε όλη τη διάρκεια του φιλμ, δεν φτάνουν ποτέ να… ενώσουν τα χείλη τους, αφήνοντας τον θεατή με κάποια απορία.

Υπεύθυνος ο Σπίλμπεργκ

Οπως έγινε πρόσφατα γνωστό, πίσω από την απόφαση να κοπεί η συγκεκριμένη σκηνή στο μοντάζ δεν βρίσκεται άλλος από τον μεγάλο Στίβεν Σπίλμπεργκ, ο οποίος είναι και εκ των παραγωγών της ταινίας μέσω της εταιρείας του Amblin Productions. «Βασικά πιστεύω ότι η συγκεκριμένη απόφαση βοηθά ώστε το φιλμ να μοιάζει λιγότερο κλισέ. Βρίσκω υπέροχη αυτή την αίσθηση της συνέχειας. Αυτό δεν είναι το τέλος της ιστορίας τους. Ενώνονται από το κοινό τους πάθος για κάτι», δήλωσε σχετικά η Εντγκαρ-Τζόουνς, συμφωνώντας (προφανώς) με τον θρυλικό Αμερικανό κινηματογραφιστή και ταυτόχρονα προαναγγέλλοντας (;) ένα σίκουελ.

Το «Twisters» άλλωστε τα πήγε εξαιρετικά στο box office, σημειώνοντας άνοιγμα 123 εκατ. δολαρίων παγκοσμίως, το μεγαλύτερο για ταινία καταστροφής εδώ και πολύ καιρό. Επί της οθόνης η νεαρή Κέιτ (Ντέιζι Εντγκαρ-Τζόουνς), πρώην «κυνηγός ανεμοστρόβιλων» και νυν επιστήμων της μετεωρολογίας, καλείται να βγει ξανά στο πεδίο προκειμένου να βοηθήσει στην ανάπτυξη ενός επαναστατικού συστήματος συλλογής δεδομένων από τις καταιγίδες. Εκεί, εκτός από άγριους ανεμοστρόβιλους, θα συναντήσει και τον Τάιλερ, έναν ανοικονόμητο ντόπιο youtuber που θα της κλέψει την καρδιά. Αυτό το τελευταίο θεωρητικά, αφού τελικώς εμείς δεν βλέπουμε κάτι περισσότερο από φλερτ. «Θεωρώ ότι το θέμα εδώ δεν είναι οι δυο τους να βρουν την αγάπη. Εχει να κάνει με το να επιστρέψει η Κέιτ στο πράγμα που αγαπά, το οποίο είναι το κυνήγι των καταιγίδων. Αυτό είναι που μοιράζονται. Νιώθω ότι ένα φιλί δεν θα ήταν τόσο αντιπροσωπευτικό του στόχου στο φινάλε της ταινίας», συμπλήρωσε από την πλευρά του ο Γκλεν Πάουελ.

Βέβαια, το να μιλάει κανείς για αποφυγή των κλισέ σε ένα φιλμ σαν το «Twisters», το οποίο βρίθει από τέτοια –ίσως όχι ρομαντικά, αλλά όλα τα υπόλοιπα–, είναι περίπου κωμικό. Σχετίζεται δε πιθανότατα με την όψιμη «αλλεργία» του Χόλιγουντ σε οτιδήποτε παραπέμπει σε ερωτική επαφή. Την ίδια εβδομάδα άλλωστε με τους «Ανεμοστρόβιλους» κυκλοφόρησε επίσης το feelgood ρομάντζο «Fly me to the moon», με τους Σκάρλετ Γιόχανσον και Τσάνινγκ Τέιτουμ να ερωτεύονται με φόντο την αποστολή του «Apollo 11» προς το φεγγάρι το 1969. Για να είμαστε δίκαιοι, εκεί κάποια σποραδικά φιλιά υπάρχουν, αλλά πέραν τούτου ουδέν, ενώ το πιο σέξι στοιχείο της ταινίας είναι μάλλον ένα-δυο εύγλωττα βλέμματα της Σκάρλετ. Καλλιτεχνική τάση, υποκριτική ορθότητα ή σκέτος πουριτανισμός; Ο,τι και να ισχύει, η αλήθεια είναι ότι σινεμά δίχως λίγο, καλώς εννοούμενο, ερωτισμό είναι σαν φαγητό χωρίς αλάτι.