Φεστιβάλ Βενετίας: Ελληνικές συμμετοχές και λαμπερές παρουσίες

Μπορεί το περυσινό Φεστιβάλ Βενετίας να είχε για εμάς εορταστικό χρώμα λόγω της μεγάλης επιτυχίας του Γιώργου Λάνθιμου με το «Poor Things», ωστόσο, για να είμαστε ειλικρινείς, τα φλας των φωτογράφων δεν δούλεψαν ιδιαίτερα στο Λίντο· αιτία, η απεργία της Ενωσης Ηθοποιών του Χόλιγουντ, η οποία απέτρεψε τους περισσότερους από τους σταρ των ταινιών να βρεθούν εκεί. Σαν να ήθελαν να «αναπληρώσουν» την απώλεια, οι υπεύθυνοι της κινηματογραφικής Μπιενάλε φρόντισαν φέτος το κόκκινο χαλί να γεμίσει με όσο περισσότερες λαμπερές παρουσίες γίνεται: Μπραντ Πιτ, Τζορτζ Κλούνεϊ, Lady Gaga, Χοακίν Φίνιξ, Τζούλιαν Μουρ, Τίλντα Σουίντον, Αντζελίνα Τζολί, Ντάνιελ Κρεγκ, Κέιτ Μπλάνσετ, Μόνικα Μπελούτσι είναι μερικοί μόνο από όσους θα βρεθούν 28 Αυγούστου με 7 Σεπτεμβρίου στη Μόστρα.

Το «Harvest» της Αθηνάς-Ραχήλ Τσαγκάρη, βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Τζιμ Κρέις, συμπεριλαμβάνεται στο επίσημο διαγωνιστικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ διεκδικώντας τον Χρυσό Λέοντα.

Τα παραπάνω τα μάθαμε οριστικά χθες, οπότε και έγινε γνωστό το πλήρες πρόγραμμα του φετινού φεστιβάλ, το οποίο θα έχει μάλιστα ξεχωριστό ελληνικό ενδιαφέρον. Αρχικά η Αθηνά-Ραχήλ Τσαγκάρη πρόκειται να διαγωνιστεί για τον Χρυσό Λέοντα με το «Harvest», κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου πολυβραβευμένου μυθιστορήματος του Βρετανού Τζιμ Κρέις. Στην ταινία, η οποία αποτελεί συμπαραγωγή μεταξύ Βρετανίας, Γερμανίας, Ελλάδας (Haos Film, Faliro House), Γαλλίας και ΗΠΑ, παρακολουθούμε την ιστορία ενός μεσαιωνικού χωριού που απειλείται από την εισβολή της μοντερνικότητας. Στη Βενετία θα βρεθεί επίσης και ο Αλέξανδρος Αβρανάς, ο οποίος θα παρουσιάσει το νέο του φιλμ με τίτλο «Quiet Life» στο τμήμα Ορίζοντες του φεστιβάλ.

Ο Πέδρο Αλμοδόβαρ με την Τίλντα Σουίντον και την Τζούλιαν Μουρ.

Επίσημο διαγωνιστικό

Πίσω στο επίσημο διαγωνιστικό, όπου η Τσαγκάρη θα συναντήσει σκληρό συναγωνισμό από μεγάλα ονόματα της Εβδομης Τέχνης. Πρώτος και καλύτερος ο Πέδρο Αλμοδόβαρ, ο οποίος αποφάσισε (επιτέλους) να κάνει αγγλόφωνη ταινία επιστρατεύοντας για το «The Room Next Door» τις Τζουλιάν Μουρ και Τίλντα Σουίντον. Ο Ιταλός Λούκα Γκουαντανίνο από την άλλη συνεχίζει τις αμερικανικές περιπέτειές του, επιλέγοντας αυτή τη φορά να μεταφέρει στην οθόνη το ημι-αυτοβιογραφικό «Queer» του Γουίλιαμ Μπάροουζ. Καθαρή βιογραφία και μάλιστα της Μαρίας Κάλλας –γυρισμένη εν μέρει στη χώρα μας με πρωταγωνίστρια την Αντζελίνα Τζολί– φέρνει, τέλος, στη Βενετία ο Πάμπλο Λαρέιν, ο οποίος ενώνει ξανά τις δυνάμεις του με τον σεναριογράφο Στίβεν Νάιτ, με (δική μας) ελπίδα να επαναλάβουν την καλλιτεχνική επιτυχία του «Spencer».

Φυσικά, στο κόκκινο χαλί όλοι οι παραπάνω αναμένεται να επισκιαστούν από τους συντελεστές του «Joker: Folie a Deux». Πέντε χρόνια μετά τον θρίαμβό τους στη Μόστρα, ο σκηνοθέτης Τοντ Φίλιπς και ο πρωταγωνιστής Χοακίν Φίνιξ επιστρέφουν με το σίκουελ, έχοντας πια στη συντροφιά τους και τη Lady Gaga στον ρόλο της Χάρλεϊ Κουίν. Το πολυσυλλεκτικό διαγωνιστικό έχει αρκετά ακόμη αξιοσημείωτα, από την επιστροφή του βετεράνου Τζιάνι Αμέλιο μέχρι το νέο ντοκιμαντέρ «Youth-Homecoming» του Κινέζου δεξιοτέχνη Γουάνγκ Μπινγκ. Η προσοχή μας, ωστόσο, δεν μπορεί παρά να στραφεί και στα εκτός συναγωνισμού, εκεί όπου δεσπόζει το σίκουελ, 36 ολόκληρα χρόνια μετά, του θρυλικού «Σκαθαροζούμη» του Τιμ Μπάρτον. Το «Beetlejuice Beetlejuice» (μόνο εκείνος θα μπορούσε να το ονομάσει έτσι) θα ανοίξει το Φεστιβάλ στις 28/8 με το αστεράτο καστ των Μάικλ Κίτον, Τζίνα Ορτέγκα, Μόνικα Μπελούτσι, Γουινόνα Ράιντερ και Γουίλεμ Νταφόε να γεμίζει το κόκκινο χαλί.

Η Αντζελίνα Τζολί υποδύεται τη Μαρία Κάλλας στη βιογραφική ταινία με τίτλο «Maria».

Οι μόνοι που αναμένεται να προκαλέσουν ακόμα μεγαλύτερη… αναστάτωση είναι το δίδυμο των Μπραντ Πιτ και Τζορτζ Κλούνεϊ, οι οποίοι επανενώνονται μπροστά από την κάμερα έπειτα από μιάμιση δεκαετία για το «Wolfs» του Τζον Γουάτς. Λιγότερο λαμπερές, αλλά σίγουρα ενδιαφέρουσες από κινηματογραφικής απόψεως, περιμένουμε να είναι οι νέες δουλειές των Λαβ Ντίαζ, Τακέσι Κιτάνο, Μάρκο Μπελόκιο και Αλίτσε Ρορβάχερ. Κλείσιμο υποχρεωτικά με πρεμιέρες σειρών, αφού εκεί εμφανίζονται φέτος πολύ σπουδαία ονόματα κινηματογραφιστών, όπως οι Αλφόνσο Κουαρόν («Disclaimer»), Ροντρίγκο Σορογκογιέν («The New Years»), Τόμας Βίντεμπεργκ («Families Like Ours») και Τζο Ράιτ («M: Son of the Century»).