Πού βγαίνουμε σήμερα Παρασκευή; Προτάσεις για θέατρο, συναυλίες, εκθέσεις, εκδηλώσεις

Η παράσταση θεάτρου σκιών «Ο Καραγκιόζης εν Μικρά Ασία ή η Παρέλαση» φιλοξενείται για μια νύχτα σε ένα πάρκινγκ των Εξαρχείων, όπου ο Καραγκιόζης, με αφορμή μια παρέλαση που διοργανώνει το καθεστώς της 4ης Αυγούστου του Ιωάννη Μεταξά, θυμάται τις ημέρες που υπηρέτησε ως στρατιώτης κατά τη Μικρασιατική Εκστρατεία, σχολιάζοντας την επικρατούσα αφήγηση αναφορικά με τον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1919-1922. Στις 9 μ.μ., Μαυρομιχάλη 27.

Την προηγούμενη εβδομάδα εγκαινιάστηκε στο Νιόκαστρο της Πύλου η ομαδική έκθεση «Whispers and microhistories between the bastions», σε επιμέλεια της Στέλλας Χριστοφή (φωτογραφία). Πρόκειται για ένα διακαλλιτεχνικό εγχείρημα με νομαδικό χαρακτήρα που εστιάζει στην αρχιτεκτονική δομή, στη λειτουργία και στη στρατηγική θέση του φρουρίου. Από 8 π.μ. έως 8 μ.μ., καθημερινά εκτός Τρίτης.

Τελευταία μέρα για το 13ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου στην Πάτμο, όπου θα προβληθείστο Marianna Cinema η πρεμιέρα τoυ κωμικού δράματος «Didi», σε σκηνοθεσία Σιν Γουάνγκ, και η πρεμιέρα τού επίσης πολυβραβευμένου ντοκιμαντέρ «Kix» στο Patmion Starfish Cinema. Ακολουθεί η τελετή λήξης του φεστιβάλ και η απονομή των βραβείων κοινού, ενώ οι θεατές θα απολαύσουν και 4 νικήτριες ταινίες μικρού μήκους του διαγωνιστικού μέρους.

Ο Τιάγκο Ροντρίγκες, σε συνεργασία με τον θίασο της Κομεντί Φρανσέζ, καταπιάνεται με τον μύθο της Εκάβης και παρουσιάζει στην Επίδαυρο την παράσταση «Hecuba, not Hecuba», αμέσως μετά την πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ της Αβινιόν. Ο μύθος της τραγωδίας συναντάει την πραγματικότητα της ηθοποιού, μητέρας ενός εφήβου στο φάσμα του αυτισμού, που έχει υποστεί κακοποίηση από το προσωπικό του ιδρύματος στο οποίο φιλοξενείται. Στις 9 μ.μ., Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.

Συνεχίζεται η ομαδική έκθεση «Huit Femmes / Οκτώ γυναίκες» στο Λύκειο της Υδρας, όπου ο Δημήτρης Αντωνίτσης παρουσιάζει την 25η έκδοση του Hydra School Projects. Πρόκειται για μια καλλιτεχνική παρερμηνεία των κοινωνικών παραδόσεων και των πατριαρχικών δομών μέσα από μια σειρά γλυπτών, βίντεο και εγκαταστάσεων οκτώ εικαστικών, οι οποίες συνδέονται απρόσμενα μεταξύ τους.